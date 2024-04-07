Токаев совершит облет подтопленных районов в ЗКО

Фото: Акорда

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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв для помощи пострадавшим от паводков, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв для помощи пострадавшим от паводков, сообщает Акорда.





Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу. Поручаю направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации", - заявил глава государства в ходе своего обращения к казахстанцам.





Он отметил, что информационному штабу необходимо непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах.





Обращаясь к гражданам, пострадавшим от наводнения, хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы", - заверил лидер Казахстана.





Президент также обратился к средствам массовой информации, лидерам мнений и блогерам.





Не распространяйте непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники. В такой ситуации особое значение имеют действия, направленные на консолидацию власти и общества. Прошу граждан доверять только официальным источникам информации", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.





Кроме того, глава государства выразил благодарность спасателям, полицейским, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией.





В этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего общества. Уверен, вместе мы обязательно преодолеем эту стихию!" - добавил президент.





Напомним, в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.





В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.



