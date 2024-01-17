Экс-министра нацэкономики Бишимбаева обвиняют в истязании и убийстве

Фото: Polisia.kz

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева обвиняют в истязании и убийстве, сообщили в Министерстве внутренних дел РК.





В отношении бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева окончено досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса - часть 2 статьи 110 (Истязание) и часть 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью)", - сообщает vlast.kz со ссылкой на МВД.





Также в отношении директора "Гастроцентра", который является братом Бишимбаева, завершено расследование по статье 432 (Укрывательство) и статье 434 (Недонесение о преступлении) Уголовного кодекса.





Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане.





Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".



