24.04.2024, 19:21 107476
Несколько районов Алматы остались без электричества
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Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за сильного ветра и дождя в Алматы произошли аварийные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба АЖК.
Произошло отключение в распределительной сети 6-10-0,4 кВ, в результате чего от электроснабжения были отключены потребители Алматы. Территория отключения: микрорайоны Ерменсай, Нур Алатау, Тау-Самалы, Карагайлы, Курамыс, Акжар, Баганашыл, Аскартау, Шанырак-1 и Шанырак-2", - сообщили в АО "Алатау жарық компаниясы".
Оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии и устранением последствий непогоды.
Напомним, в конце марта в связи с ухудшением погоды в Алматы произошли аварийные отключения электричества, в том числе и на линиях наружного освещения.
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26.04.2024, 18:53 28936
Частичные отключения электроэнергии произошли в Алматы
Ремонтные бригады устранила повреждения
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По сообщению АО "АЖК", частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц Шарипова - Кожамкулова - Абая - Жамбыла.
Ремонтные бригады устранила повреждения, и электричество подали потребителям в обычном режиме.
Напомним, из-за сильного ветра и дождя в Алматы 24 апреля произошли аварийные отключения электроэнергии.
26.04.2024, 14:52 44106
Лес горит на труднодоступном участке в резервате "Семей орманы"
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира
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Семей. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На труднодоступном участке на территории Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" горит лес, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.
По информации комитета, 26 апреля в 13.21 поступила информация, что в Бородулихинском районе, в 15 километрах от села Бородулиха, на территории Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" (Дмитриевское лесничество, квартал 148) горят сосны. Отмечается, что данный участок заболочен и труднодоступен.
В тушении пожара задействованы силы средства ДЧС области Абай и лесного хозяйства в количестве 36 человек и 9 единиц техники. Дополнительно из Семея направлены силы и средства ДЧС области Абай - 21 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщили в МЧС РК.
Площадь пожара уточняется.
Дополнено 26.04.2024, 16.00
Как сообщили в акимате области Абай, причиной пожара стало упавшее на высоковольтную линию электропередачи сухое дерево.
Ранее в Гидрометцентре заявили о риске возникновения пожаров в Абайской области. Также сообщалось, что резерват "Семей орманы" и три области в Казахстане не готовы к возможным пожарам.
Напомним, при пожаре, возникшем 8 июня прошлого года в Батпаевском лесничестве РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 15 работников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". После пожаров президент Токаев снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина.
26.04.2024, 13:39 43716
Угрозу взрыва предотвратили пожарные в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные вынесли из огня более 10 газовых баллонов во время тушения пожара в частном доме в Алматы.
В ходе разведки и тушения эвакуированы газовые баллоны, тем самым предотвращена угроза взрыва", - сообщили в ДЧС города.
Спасатели выехали на место происшествия в 12.20 после сообщения о горении частного дома на улице Оренбургская.
Обнаружено горение кровли хозяйственной постройки по улице Шокая с переходом на кровлю 2-этажного частного дома, расположенного по улице Оренбургская на площади 200 кв.м", - рассказали в департаменте.
Пожар удалось локализовать в течение получаса, а через час возгорание было полностью ликвидировано.
В ликвидации пожара было задействовано 32 человека и 10 единиц техники.
Напомним, вчера рано утром при пожаре в Атырауской области погибли двое детей, двое взрослых были госпитализированы в бессознательном состоянии. На месте происшествия обнаружена емкость с остатками горючего. В поджоге подозревают знакомого матери, он задержан.
26.04.2024, 11:14 51331
Паводки в Казахстане: свыше 8,5 тысячи остаются в пунктах эвакуации Дополнено
Фото: МЧС РК
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за паводков в Казахстане 8520 человек остаются в пунктах эвакуации, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Отведена и откачана вода из 6082 жилых домов и 2584 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. По республике вернулись в свои дома 35 122 человека", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказание помощи населению.
В Западно-Казахстанской области ситуация стабилизировалась. Продолжается мониторинг подтопленных дачных территорий (...) В Атырауской области продолжается мониторинг, наблюдается повышение уровня воды. В целях предотвращения паводковых ситуаций вдоль реки Жайык в городе Атырау непрерывно ведутся берегоукрепительные работы. На сегодняшний день проведено укрепление защитных дамб протяженностью 240 километров", - добавили в министерстве.
Отмечается, что всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 25 тысяч человек.
Дополнено 26.04.2024, 12.20
В Казахстане более 12 тысяч семей получили господдержку после паводков, сообщает пресс-служба правительства.
По состоянию на 26 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 12 642 семьи на сумму более 4,5 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 211,5 млн тенге. На сегодняшний день в пострадавших регионах обследован 3871 жилой дом, по 2230 объектам проведена оценка", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что 49 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях.
Напомним, вчера президент Казахстана обозначил сроки восстановления регионов после паводков.
26.04.2024, 10:22 54381
Более 20 человек обратились за медпомощью после разлива неизвестной жидкости в Шымкенте
Фото: 24KZ
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Шымкент. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 22 человека обратились за медпомощью после разлива неизвестной жидкости, сообщает 24KZ.
По словам пострадавших, на обочине стоял грузовик с емкостью, из которой текла жидкость желтого цвета и неприятно пахло газом. Проходящие мимо люди почувствовали недомогание - удушье, першение в горле и тошноту.
Силами департамента по ЧС утечку устранили. Автомобиль отогнали на безопасное расстояние от населенных пунктов. Водитель сообщил, что не знает, что находится в бочке.
По данным департамента экологии, в воздухе зафиксировали превышение аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти. Сейчас в лаборатории выясняют, что это за жидкость.
Многие жители и те, кто мимо проезжали, почувствовали удушающий резкий запах. Среди них было двое детей 2021 и 2023 года рождения. Первая помощь оказана. На данный момент все больные после полученного лечения отпущены домой", - сказала главный врач центра гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева Шымкента Мадина Ермаханбетова.
25.04.2024, 21:22 85066
Двое детей погибли в пожаре в Атырауской области: задержан подозреваемый
На месте происшествия обнаружена емкость с остатками горючего
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Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Следственно-оперативная группа районного отдела полиции обнаружила на месте пожара, в котором погибли дети в поселке Индербор, емкость с остатками горючего, сообщает ATYRAU ONLINE.
31-летний мужчина, который приобрел емкость с бензином на ближайшей АЗС, обнаружен с помощью видеокамер. Он оказался знакомым потерпевшей. Подозреваемый задержан по пути следования в Уральск и водворен в изолятор временного содержания.
В отношении него зарегистрировано уголовное дело по факту убийства. Санкции данной статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.
Напомним, рано утром 25 апреля в поселке Индербор в одной из квартир на втором этаже 5-этажного жилого дома произошел пожар. В спальне горящей квартиры спасатели обнаружили тела погибших детей 2014 и 2017 годов рождения, а также матери 1995 года рождения и мужчины 1994 года рождения, которые находились в бессознательном состоянии.
25.04.2024, 14:42 98606
Два ребенка погибли при пожаре квартиры в Атырауской области
Двух взрослых в бессознательном состоянии доставили в реанимацию
Фото: ДЧС Атырауской области
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Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На месте пожара пятиэтажного жилого дома в поселке Индербор Индерского района обнаружены тела двух детей, сообщили в ДЧС Атырауской области.
Рано утром 25 апреля в поселке Индербор в одной из квартир на втором этаже 5-этажного жилого дома произошел пожар.
В спальне горящей квартиры спасатели обнаружили тела погибших детей 2014 и 2017 годов рождения, а также матери 1995 года рождения и мужчины 1994 года рождения, которые находились в бессознательном состоянии.
Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение центральной районной больницы.
Пожар локализован в 06.02 и полностью ликвидирован в 06.10. Причины пожара выясняют специалисты.
25.04.2024, 08:30 109721
По факту природного пожара в Алматинской области возбуждено уголовное дело
Фото: МЧС
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Талдыкорган. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту природного пожара в Алматинской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Напомним, 19 апреля в Балхашском районе Алматинской области произошло загорание камышовой растительности с переходом огня на земли лесного фонда на площади 31 гектар.
По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 341 Уголовного кодекса "Уничтожение или повреждение лесов". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, для тушения пожара вертолетной техникой было осуществлено 129 сбросов воды общим объемом более 387 тонн. В настоящее время пожар локализован.
Дополнено 25.04.2024, 15.20
Природный пожар в в Балхашском районе Алматинской области полностью ликвидирован, сообщили в МЧС.
Вертолетом АО "Казавиаспас" было совершено 130 сбросов воды общим объемом 390 тонн. В настоящее время силами лесного хозяйства и местного населения ведется окаруливание. Угрозы населенным пунктам нет", - сказано в сообщении ведомства.
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