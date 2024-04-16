Закон о защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", сообщает Акорда.
Напомним, законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:
- криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;
- предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;
- созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;
- законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;
- введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;
- введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;
- впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;
- установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;
- в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.
Тексты законов публикуются в печати.
Напомним, на днях на камеру видеонаблюдения попало жестокое избиение женщины в Алматы.
Ранее по факту избиения девушки в Алматы завели уголовное дело.
В Казахстане закон об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие прозвали "закон Салтанат" после трагической смерти Салтанат Нукеновой - жены экс-министра экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в истязании и убийстве своей супруги. Открытый судебный процесс по делу идет в прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.