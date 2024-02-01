31.01.2024, 11:35 75891
В ЕАЭС разработают единую программу по защите прав потребителей
Также казахстанские предприниматели смогут участвовать в электронных закупках государств - членов ЕАЭС
Фото: МТИ
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал протокол "О внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", сообщает пресс-служба нижней палаты.
В рамках протокола Евразийский межправительственный совет наделяется правом утверждать программу совместных действий государств - членов ЕАЭС. Это позволит выработать общие подходы по защите прав потребителей всех государств - членов Союза", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что таким образом любая компания государств - членов ЕАЭС, занимающаяся электронной торговлей, будет осуществлять свою деятельность с учетом национального законодательства страны своих покупателей.
Также казахстанские предприниматели смогут участвовать в электронных закупках государств - членов ЕАЭС.
В рамках протокола, подписанного главами государств - членов ЕАЭС 25 мая 2023 года, также предусмотрено взаимное признание национальных электронных цифровых подписей. Тем самым казахстанские предприниматели получают доступ к участию в электронных закупках других государств ЕАЭС. Документ предусматривает механизмы защиты отечественных производителей и учитывает интересы национальных государств", - сообщили в мажилисе.
Кроме того, система выдачи разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров будет переведена в электронный формат.
Подчеркивается, что документ позволит странами ЕАЭС вводить экстренные фитосанитарные меры в отношении новых вредных организмов.
Это даст возможность оперативно предпринимать меры по снижению соответствующих угроз", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что взаимные инвестиции внутри Евразии становятся главным двигателем развития.
новости по теме
01.02.2024, 17:05 8916
Земли вдоль побережья Каспийского моря стоимостью 1,1 млрд тенге вернули государству
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Актау. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области земли вдоль побережья Каспийского моря стоимостью 1,1 млрд тенге вернули государству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
За неосвоение земель возвращены государству 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд тенге, которые не осваивались с 2007 года", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, выявлен 61 факт самозахвата земельных участков в границах города Актау, находящихся в собственности государства.
Также выявили 57 крестьянских хозяйств по области, которые нерационально использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 44 850 га.
По всем нарушениям в целях возврата в государственную собственность земельных участков и привлечения к административной ответственности виновных лиц прокуратурой области внесен акт прокурорского надзора", - добавили в прокуратуре.
Ранее в Жамбылской области земли аффилированного с Болатом Назарбаевым рынка вернули государству.
01.02.2024, 13:13 25146
Пятая часть алматинских госслужащих привлечена к дисциплинарной ответственности в прошлом году
В числе основных нарушений - ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году 20% алматинских госслужащих привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает департамент Агентства РК по делам госслужбы по городу Алматы.
Установлено, что к дисциплинарной ответственности привлечено 785, или 20% от общего числа, государственных служащих города Алматы. В основном государственные служащие привлекались к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", - говорится в сообщении.
Еще 76 административных протоколов были составлены за нарушение сроков и порядка оказания разрешительных госуслуг как со стороны руководства, так и со стороны исполнителей, сообщили в департаменте.
В ведомстве разработали рекомендации госорганам, направленные на предупреждение и профилактику нарушений, которые озвучили на выездном совете по этике.
Напомним, в минувшем году аким Щучинска Олжас Нурмагамбетов отделался строгим выговором за скандальный прямой эфир с населением, в котором он употреблял нецензурную брань.
В сентябре сельского акима Жанар Искакову поймали пьяной за рулем в СКО. Чиновницу тоже не сняли с должности, а лишь предупредили о служебном несоответствии.
01.02.2024, 12:31 25811
Глава КТЖ доложил Токаеву о результатах деятельности нацкомпании
Главе государства сообщили о завершении строительства грузового терминала в сухом порту Сианя
Фото: Акорда
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления акционерного общества "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об основных результатах деятельности национальной компании в 2023 году и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Как сообщил Нурлан Сауранбаев, основные производственные показатели АО "НК "ҚТЖ" демонстрируют рост в течение последних трех лет. В 2023 году грузооборот увеличился на 7% и достиг 270 млрд тонн-километров. Объем транзитных перевозок вырос на 18% и превысил 27 млн тонн. В результате выручка компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 29,3%, составив 1,9 трлн тенге. Получена чистая прибыль в размере 154 млрд тенге, что в 4 раза больше, чем в 2022 году. Отмечается, что это исторически лучшие показатели компании.
Также главе государства была представлена информация о завершении строительства грузового терминала в сухом порту города Сианя, расположенном в крупнейшем логистическом хабе Китая. Он обеспечит стабильный грузопоток в направлении нашей страны и откроет для казахстанских экспортеров доступ на новые рынки сбыта.
Совместно с ведущими мировыми компаниями Huawei, Wabtec и PSA ведется работа по реализации проекта "Умная железная дорога". Внедрение новых решений позволит увеличить пропускную способность железной дороги, оптимизировать расход топлива и повысить безопасность движения поездов", - отметили в пресс-службе.
По итогам встречи глава государства отметил важность реализации инвестиционных проектов компании и акцентировал внимание на развитии транспортно-транзитного потенциала страны.
Ранее глава "Казахтелекома" отчитался перед президентом.
01.02.2024, 11:20 31931
Школьникам запретят использовать телефоны на уроках: сенат одобрил закон
Фото: pexels.com
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената в ходе пленарного заседания верхней палаты одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей".
Законом предусмотрено: утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады, принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера", - сообщается в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке.
Кроме того, законом вводятся нормы по урегулированию института наставничества.
Этот институт предусматривает, что совершеннолетние граждане Республики Казахстан на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Законом устанавливаются требования, права и обязанности наставников", - отмечается в документе.
Также в целях обеспечения безопасности детей устанавливаются законодательные требования по обязательному обеспечению оконных проемов замками безопасности.
Вводится запрет на застройку многоквартирными жилыми домами без учета размещения объектов здравоохранения и образования", - сообщается в заключении.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в Казахстане намерены законодательно ограничить использование сотовых телефонов в школах.
01.02.2024, 09:49 38606
Что ждет казахстанцев в феврале
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в феврале текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Национальный фонд - детям": поступили первые выплаты
По программе в ЕНПФ начислены первые целевые требования (детям в возрасте до 18 лет) и поступили первые целевые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет). Общее количество участников программы - 6 919 131 ребенок (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2023 года включительно). Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно).
Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.
Детям, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, указанная сумма уже поступила на их целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ автоматически. Эти участники программы получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия.
Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители (или другие законные представители) несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на специально созданном сайте kids.enpf.kz. Также данные о начислениях по своему ребенку родители могут проверить в своем личном кабинете на портале egov.kz.
Дополнительные каникулы для первоклассников
На следующей неделе первоклассников ждут дополнительные зимние каникулы, которые продлятся семь дней.
Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся семь календарных дней с 5 по 11 февраля 2024 года", - сообщили в Минпросвещения.
В Казахстане призовут на воинскую службу более 750 офицеров запаса
Правительство Казахстана приняло постановление "О призыве офицеров запаса на воинскую службу". Оно вступает в силу с 9 февраля 2024 года.
Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.
В Вооруженные силы планируется призвать 600 человек, в Пограничную службу КНБ - 80 человек, в Национальную гвардию МВД - 42 человека, в МЧС - 30 человек. Всего, согласно документу, в 2024 году призовут 752 офицера запаса.
Нацбанк примет решение по базовой ставке
Нацбанк примет очередное решение по базовой ставке 23 февраля 2024 года в 12.00. Напомним, 19 января комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Переход на единый часовой пояс
В январе премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства о переходе республики на часовой пояс UTC+5.
Применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс. Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) перевести местное время на 1 час назад", - говорится в тексте постановления правительства.
Напомним, сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны находится в зоне UTC+6. Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени. Между тем множество граждан не поддерживают данную инициативу.
Аграрии начнут получать дизтопливо по льготной цене
Министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива на весенние полевые работы 2024 года. В соответствии с графиком планируется приоритетная отгрузка и поставка 340,2 тыс. тонн дизтоплива с 1 февраля по 30 июня производителям сельскохозяйственной продукции (СХП) в 17 из 20 регионов Казахстана, в том числе тыс. тонн: февраль - 45, март - 90,4, апрель - 92,8, май - 103,4 и июнь - 8,6. Отгрузка и поставка дизтоплива производства Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ будут осуществлены из ресурсов АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "Petrosun".
Рекомендованная Минэнерго цена дизтоплива непосредственно для СХП составляет 250 тенге за литр, что ниже на 15% от розничных цен "на пистолете" АЗС, и остается неизменной после уборочных работ 2023 года.
Рекомендованная цена является единой для всех 17 регионов и включает расходы на транспортировку и маржу региональных операторов по поставке топлива СХП.
Какая погода ожидается в феврале
В феврале на большей территории Казахстана средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°. Об этом сообщает РГП "Казгидромет".
Температура воздуха около нормы прогнозируется в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской и Жетысуской областей, в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Абайской областей.
Количество осадков в феврале в большинстве областей республики прогнозируется около климатической нормы, лишь в Атырауской области, в северной половине Костанайской области, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны - больше нормы.
В феврале продолжительность светлого времени суток увеличивается в среднем на 2-3 часа. В южных регионах уже происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0°, в сторону положительных значений.
Туманы и гололедные явления наблюдаются чаще, чем в январе.
По прогнозу в начале и в конце первой декады февраля c активными циклонами на большей территории РК ожидается снег, метель, в горных районах южных регионов пройдет временами сильный снег, в середине первой декады осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега. Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, гололедными явлениями и усилением ветра до 15-28 метров в секунду. В середине первой декады февраля на большей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха:
- в западных регионах: ночью от -3-14°С до -5+3°С, днем от 0,-5°С до -3+5°С;
- в северных и центральных: страны ночью от -10-23°С до -3-10°С, днем от -5-15°С до -5+2°С;
- на востоке страны: ночью от -10-25°С до -2-10°С, днем от -2-12°С до -2+3°С;
- в южных регионах: ночью от -8-15°С до -3+3°С, днем от -8+3°С до +5+13°С.
В конце первой декады прогнозируется понижение температурного фона на северо-западе страны, затем и на остальной территории РК.
Во второй и в третьей декадах завершающего месяца зимы в большинстве областей морозы будут чередоваться с оттепелями.
Прогнозируется колебание температурного фона на севере республики ночью от -3-12°С до -15-25°С, днем от -5+3°С до -8-13°С, в южной половине ночью от -9-14°С до -8+3°С, днем от -1-6°С до +7+15°С.
В Алматы 1-2 февраля пройдут форум Digital Almaty и Евразийский межправсовет
01.02.2024, 08:45 40686
В Алматы стартуют форум Digital Almaty и Евразийский межправсовет
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1-2 февраля 2024 года в Алматы пройдут очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и международный форум по цифровизации "Digital Almaty 2024: Индустрия X", передает корреспондент агентства.
Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы.
В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.
2 февраля премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарной сессии ежегодного форума Digital Almaty. Традиционно в работе форума ожидается участие видных политических и общественных деятелей, руководителей крупных диджитал-компаний, лидеров IT-бизнеса и экспертов цифровой отрасли.
В этом году в рамках данного мероприятия пройдет также международная выставка тематических проектов с церемонией награждения премией Digital Almaty Awards.
В этом году шестой по счету форум на своей площадке объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей со всего мира.
Департамент полиции Алматы предупредил о возможных ограничениях на дорогах 1-2 февраля в связи с проведением международных мероприятий.
Напомним, на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге главы государств Евразийского экономического союза утвердили новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии. Председателем коллегии Евразийской экономической комиссии утвержден представитель Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Он приступает к работе с сегодняшнего дня.
31.01.2024, 20:03 80186
АЗРК выявило антиконкурентное соглашение между КТЖ и Hill Corporation
Выявлено соглашение на сумму более 624 млн тенге
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено антиконкурентное соглашение между КТЖ-ГП и Hill Corporation на сумму более 624 млн тенге в сфере поставки моторного масла для локомотивов, сообщает пресс-служба АЗРК.
На сегодня материалы антимонопольного расследования переданы в АФМ РК для производства досудебного расследования. Об этом в ходе коллегии объявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.
По информации АЗРК, КТЖ-ГП при закупке моторных масел применяло дискриминационные условия к потенциальным поставщикам, которые были направлены на устранение их участия в закупках.
Таким образом, изначально действия КТЖ-ГП совершались в интересах HILL Corporation.
При этом в настоящее время результаты расследования обжалуются в судебном порядке, следует учесть, что лицо считается невиновным в совершении правонарушения, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу решением суда.
31.01.2024, 17:30 85281
В Казахстане предотвратили два теракта на ранней стадии в 2023 году
Фото: depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что в прошлом году на ранней стадии предотвратили два теракта в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
За совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 43 лица. В течение года при координации комитета проведено 208 командно-штабных и 196 оперативно-тактических антитеррористических учений", - проинформировали в пресс-службе.
Также Ермек Сагимбаев сообщил о результатах работы по обеспечению экономической безопасности и противодействию системной коррупции. Совокупный эффект от принятых мер превысил 1,5 трлн тенге, в том числе инициировано возвращение в госбюджет свыше 680 млрд тенге.
Кроме того, он сообщил о пресечении совместно с МВД деятельности 15 организованных преступных групп, а также изъятии 681 единицы оружия и более 85 тысяч боеприпасов.
На участке противодействия наркобизнесу ликвидировано 36 лабораторий, пресечено 34 международных и 32 региональных наркоканалов, изъято 3,6 тонн наркотиков. Ряд операций реализован КНБ совместно с зарубежными партнерами в рамках международного сотрудничества", - сообщили в Акорде.
Техническими подразделениями КНБ отражены 86,3 млн кибератак и 2156 DDoS-атак на ресурсы государственных органов и стратегически важных объектов инфраструктуры страны.
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что КНБ будет платить за информацию об угрозе теракта.
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