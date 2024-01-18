17.01.2024, 17:46 4186
Взаимные инвестиции внутри Евразии становятся главным двигателем развития
Фото: kabar.kg
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В Евразийском регионе значительно увеличивается портфель прямых инвестиций между дружественными государствами. Об этом говорится в специальном докладе аналитической группы Евразийского банка развития (ЕАБР). Данные мониторинга, проведенного экспертами ЕАБР, указывают на то, что в 12 странах нашего континента повышается экономическая активность между соседями и интерес к проектам, которые страны могут реализовать в кооперации между собой, сообщает "Кабар".
Речь не только о ЕАЭС, где экономики стран демонстрируют устойчивый рост, но и о постоянно растущем числе партнеров. От Китая, где инициатива "Один пояс, один путь" в сопряжении с интересами Евразийского союза рассматривается как возрождение Великого шелкового пути, до Ирана, который, несмотря на многолетние санкции, достиг достаточно высокого уровня технологического развития, имеет очень крепкую и емкую экономику и выход к оживленным морским путям.
То есть в Евразийском регионе достаточно внутренних резервов и ресурсов для осуществления крупных инфраструктурных проектов. Как отмечают эксперты, это снижает зависимость государств от глобальных финансовых структур, где далеко не каждая инициатива находит поддержку, деньги не всегда выделяются в необходимом объеме, и, конечно, впрочем, как и везде, существует бюрократия.
Например, нам в условиях маловодья срочно нужны финансы на строительство "Камбар-Ата-1". За два десятилетия международные доноры нам выделили несколько миллионов только на подготовку ТЭО. Такими темпами мы еще через 20 лет ничего не построим. Поэтому очень правильно, что Кыргызстан создал консорциум с Узбекистаном и Казахстаном для возведения большой и крупной гидростанции. Так дело пойдет быстрее, будет проще изыскать резервы и в сотрудничестве с ближайшими соседями управлять этим стратегическим водно-энергетическим объектом.
То же самое по проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Эта транспортная артерия становится важной составляющей на возрождаемом Шелковом пути. Это часть транспортного каркаса Евразии, поэтому и строить ее мы должны только в связке с ближайшими партнерами и соседями. Это главная гарантия осуществления этого глобального для Кыргызстана проекта", - отмечает системный аналитик Бактыбек Саипбаев.
Как подсчитали аналитики Евразийского банка развития, общий объем накопленных взаимных прямых инвестиций в Евразийском регионе за полтора года увеличился почти на 10%, достигнув 48,8 млрд долларов США.
Как отмечает руководитель направления дирекции по аналитической работе ЕАБР Антон Малахов, рост прямых взаимных инвестиций в 12 государствах евразийского пространства обусловлен тремя ключевыми факторами.
Во-первых, "эффект соседства". Доля стран ЕАЭС во взаимных инвестициях региона продолжает увеличиваться. Она составила 57,6% к концу I полугодия 2023 года против 54,8% на начало 2022 года.
Во-вторых, динамичный рост в обрабатывающей промышленности. Ее доля в общем объеме взаимных инвестиций выросла с 2016 года с 6% до 18%.
В-третьих, повышение привлекательности для инвестиций транспортно-логистического сектора, роль которого усиливается вследствие роста объемов торговли и переориентации товарных потоков в Евразии, подытожил Антон Малахов.
Бактыбек Саипбаев считает, что эти процессы имеют эволюционное свойство и они заметно ускоряются ввиду глобальных изменений архитектуры и мировой экономики и глобальной логистики.
Евразия выстраивает новый транспортный каркас. Экономически этот регион более чем самодостаточен: у нас есть все для того, чтобы наши страны и народы были обеспечены всем необходимым - от продуктов сельского хозяйства и животноводства до полезных ископаемых, от нефти до редкоземельных металлов. Естественно, что в сотрудничестве с ближайшими соседями мы можем уверенно развиваться, и такая кооперация повысит благосостояние наших народов. Для этого и встраивается новой транспортный каркас Евразии. Поэтому проекты строительства железных и автомобильных дорог, логистических центров, грузовых терминалов, объектов энергетической инфраструктуры и привлекают внимание инвесторов. На мой взгляд, в этом направлении все будет идти по нарастающей. Удобная и понятная модель экономической интеграции, такая как в ЕАЭС, способствует региональному развитию и сближению", - заключил Бактыбек Саипбаев.
И еще эксперты обращают внимание на тот факт, что страны Евразийского экономического союза спокойно преодолели международный логистический кризис и даже не заметили кризисные явления и спад экономик, случившихся в ряде западных стран. Это указывает на то, что Евразийский регион уверенно адаптируется к новым реалиям, вызванными глобальными трансформациями.
Источник: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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30.12.2023, 18:35 41431
Армия стала еще сильнее и современнее - итоги года подвели в Вооруженных силах РК
Фото: пресс-служба Минобороны
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По итогам 2023 года армия Казахстана стала еще сильнее и современнее. Информацией по итогам года в Вооруженных силах страны поделился советник министра обороны РК Алишер Сулейменов, сообщает liter.kz.
Алишер Аскарович, какова сегодня роль Вооруженных сил в обеспечении безопасности и сохранении мирного неба над головой наших граждан?
- Мы должны быть готовы к различным сценариям в любое время. Армия один из базовых элементов государства. Она щит независимости, территориальной целостности и суверенитета.
Армия всегда действует как фактор стратегического сдерживания. Чтобы ни у кого не возникло даже мысли предпринять какие-то агрессивные действия в отношении нашей страны.
О достижениях боевой подготовки Вооруженных сил мы в курсе. Расскажите о боевой подготовке войск в международном формате, обмене передовым практическим опытом с другими странами. Какие международные учения можно отметить в этом году?
- Министерство обороны осуществляет подготовку и переподготовку военных кадров в военных учебных заведениях, организациях образования Республики Казахстан, а также в иностранных организациях образования на основе международных договоров.
Ежегодно в Национальном университете обороны предусмотрено более 20 курсов повышения квалификации. Учебный процесс в военных учебных заведениях тесно взаимосвязан с планом боевой подготовки Вооруженных сил, слушатели и курсанты совместно с войсками принимают участие во всех учениях.
Обучение военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан за рубежом производится в соответствии с потребностью ВС РК, в основном по специальностям, которые не преподают в военных и гражданских учебных заведениях Республики Казахстан.
Курсы повышения квалификации казахстанских военнослужащих в военных учебных заведениях зарубежных государств - важная составляющая в комплексе мер по пополнению Вооруженных сил высококвалифицированными кадрами и изучению современного опыта подготовки военных кадров.
Министерство обороны Республики Казахстан реализует подготовку казахстанских военнослужащих в вузах и учебных центрах Турции, Индии, Пакистана, России, Беларуси, Литвы, Китая, США и Великобритании и др.
Большинство из них обучаются по специальностям радиоэлектронной и радиотехнической разведки, геоинформационных систем, инженерной службы, систем управления летательными аппаратами и по военно-морским специальностям.
В этом году военнослужащие казахстанской армии приняли участие в следующих международных учениях: "Кыш-2023", "Нерушимое братство - 2023", "Анракай-2023", "Достарым-2023", "Взаимодействие-2023", "Боевое содружество - 2023" и др.
Сегодня казахстанские миротворцы принимают участие в миссиях ООН в нескольких странах, внося свою лепту в обеспечение мира и безопасности. Расскажите о подготовке и социальном обеспечении миротворцев, принимающих участие в миссиях.
- По состоянию на декабрь 2023 года в миссиях привлечены 19 военнослужащих на территории Западной Сахары, Центральноафриканской Республики, Мали и Ливана. Всего начиная с 2014 года в миссиях участвовало 598 военнослужащих, из них 5 женщин-военнослужащих.
Теоретическая и практическая подготовка военнослужащих проходит в Центре миротворческих операции в Алматы. Кроме того, 1 августа 2022 года ООН сертифицировала курс "Обезвреживание взрывоопасных предметов", проводимый на базе Центра разминирования ВС РК. 1 января 2023 года ООН ратифицировала курсы "Штабные офицеры ООН" и "Защита гражданского населения", проводимые на базе Центр миротворческих операций МО РК.
Национальный контингент в период участия в миротворческой операции обеспечивается трехкратным денежным содержанием (заработной платой). Они приравниваются к участникам боевых действий, по возвращении из миротворческой операции направляются на санаторно-курортное лечение за счет средств государственных органов (организаций) на срок не менее семи календарных дней, но не более двадцати одних суток.
Военнослужащим, участвующим (принимавшим участие) в миротворческих операциях, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью две недели (14 суток), который добавляется к ежегодному отпуску. В период участия в миротворческих операциях военнослужащему засчитывается на льготных условиях один месяц за полтора месяца.
Кроме того, каждому миротворцу в период участия в миротворческой операции предусмотрены выплаты от ООН в размере 1428 долларов США за каждый календарный месяц (в дополнение к трехкратному денежному содержанию от МО РК).
Как известно, сегодня ведется активное внедрение цифровых технологий в Вооруженные силы. Каких сфер деятельности армии коснулась цифровизация за последнее время? И какие задачи стоят в этом направлении на ближайшие годы?
- Вооруженные силы активно ведут работу по внедрению современных технологий. Поручения по части цифровизации на постоянном контроле министра обороны. Эти задачи включают в себя обновление систем связи, интеграцию систем управления, модернизации вооружения и техники и кибербезопасности.
Цифровизация не только повышает эффективность и точность военных операций, но и обеспечивает безопасность военнослужащих, помогая им успешно выполнять задачи в различных условиях и сценариях.
Анализ войн и вооруженных конфликтов последних лет свидетельствует, что сегодня содержание парадигмы вооруженного противоборства подверглось самым кардинальным изменениям. Причиной этому явилось бурное развитие электроники, появление принципиально новых информационных систем, функционально объединяющих в себе все имеющиеся в распоряжении командующих и командиров силы и средства разведки, управления, поражения и обеспечения. Основу данного объединения составляет широкомасштабная реализация современных системотехнических решений, сетевых технологий и принципов сетецентрического управления.
В современных военных конфликтах управление войсками становится неэффективным без использования автоматизированных пунктов управления в сочетании с системами космической разведки, радионавигации, разветвленной системой передачи данных, а также без автоматизации всех основных функций управления.
Внедрение автоматизированных систем управления в современной армии значительно повысили надежность, живучесть, гибкость и скрытность управления войсками на различных ее уровнях.
Современные автоматизированные системы управления войсками в мирное время имеют возможность использовать в качестве тренировочной площадки войск и подразделений, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Такие возможности по тренировке войск и подразделений значительно экономят реальные ресурсы вооружения и военной техники, но и также экономят другие ресурсы.
В этом году мы приняли информационную систему для Сил воздушной обороны, что увеличило способность обработки массива информации в автоматическом режиме об использовании воздушного пространства над нашей страной. Это позволило в разы сократить время на принятие решения по защите наших воздушных рубежей.
К слову, большое внимание уделяется вопросу взаимодействия с населением. Скажу о некоторых изменениях.
Теперь гражданам, допустим, больше не нужно бегать в военкоматы или в ЦОНы при смене места постоянного проживания. Мы сами меняем воинский учет граждан автоматически при смене адреса. На сегодня подобная услуга предоставляется более 100 тысячам гражданам в год.
Лицам, не проходившим воинскую службу, в том числе и достигшим 27 лет, больше не нужно обращаться за получением военных билетов. Им военные билеты выдаваться не будут. Вместо этого статус военнообязанного, его воинский учет будут отображаться в личном кабинете Egov.
При трудоустройстве больше не нужно ходить в военкомат за справкой об отношении к воинской службе. Ваш работодатель может самостоятельно посмотреть эту информацию в Egov.
Также при выезде за рубеж на постоянное место жительства больше не нужно открепляться от военкоматов. Мы сами передаем необходимую информацию в миграционную службу.
Перед выходом на пенсию больше не нужно обращаться в военкоматы за справкой о подтверждении прохождения воинской службы. Необходимая информация передается уполномоченному органу по начислению пенсионных выплат.
Кроме того, мы расширяем набор на срочную службу по определенным специальностям, в том числе IT-специалистов. Программа подготовки таких солдат формируется исходя из их специализации, а также с учетом практической пользы для Вооруженных cил РК.
У нас в стране проводится комплекс мер, направленных на повышение уровня киберзащиты. В данную работу вовлечено множество государственных органов. Одним из примеров принимаемых мер является Концепция "Киберщит Казахстана", в рамках которой была реализована комплексная защита гражданской и военной инфраструктуры. Вооруженные силы РК проводят большую работу по развитию средств защиты от кибератак. В государственных органах были созданы специализированные подразделения по реагированию на инциденты кибербезопасности.
Инициатив по цифровизации очень много. Чтобы все систематизировать и поставить на цифровые рельсы, в январе этого года мы приняли стратегию по цифровизации под названием "Дорожная карта цифровой трансформации". Собраны все аспекты деятельности видов и родов войск, учли потребности всех подразделений и руководства министерства.
Государство уделяет особое внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих: предоставляются жилье, заработная плата и другие льготы. Какая ведется работа в этом направлении? Планируются ли в ближайшее время изменения в вопросах социального обеспечения военнослужащих?
- Социальная защищенность и повышение денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил находятся в центре внимания руководства оборонного ведомства.
С 2021 года началось поэтапное ежегодное повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, запланированное на 2021-2023 годы. В 2023 году повышены должностные оклады летного состава, денежные довольствия военных медицинских работников доведены до уровня заработных плат медицинских работников в гражданских медицинских учреждениях, а преподавателей высших военных учебных заведений до уровня в гражданских вузах, кроме того повышены выплаты в размере 3-кратного денежного содержания военнослужащим Вооруженных сил при ликвидации ЧС.
Вместе с тем прорабатываются следующие вопросы: повышение с 1 января 2024 года тарифных категорий должностей рядового и сержантского составов ВС и окладов по воинскому званию военнослужащим на 30%; некоторые вопросы пенсионного обеспечения, а также предоставление права на использование получателями пенсионных выплат остатка пенсионных накоплений без каких-либо ограничений.
Напомним, денежное довольствие военнослужащих складывается из оклада по воинской должности в зависимости от выслуги лет, оклада по воинскому званию и надбавок. Действующая тарифная система представляет собой основу, на которой держится организация оплаты и стимулирования воинского труда. Кроме того, каждый военнослужащий получает надбавку за классную квалификацию, которая повышается в процессе всей воинской службы.
Недавно министр обороны Руслан Жаксылыков представил депутатам мажилиса законопроект "О службе в резерве". Расскажите об особенностях прохождения и плюсах данного вида службы?
- Служба в резерве позволит обеспечить гарантированное комплектование войск людскими ресурсами и создать боеготовые резервные силы.
Принятие закона даст определенный положительный социальный эффект:
- увеличатся доходы граждан, поступивших на воинскую службу в резерве, снизится их зависимость от помощи государства;
- повысится доверие населения к Вооруженным силам;
- военные резервисты будут воспитываться в духе казахстанского патриотизма.
Введение воинской службы в резерве позволит, не увеличивая Вооруженные силы в мирное время, подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач.
Набор граждан планируется проводить по всей территории Республики. Комплектование воинских частей резервистами будет осуществляться по территориальному принципу. На начальном этапе планируется набрать около 2000 человек.
Распределение резервистов по областям и районам будет зависеть от дислокации воинских частей, в которых запланирована служба в резерве.
Законопроектом вносятся соответствующие поправки в трудовое законодательство, гарантирующее сохранение рабочего места (должности) резервиста.
Ежемесячно, резервистам планируется выплачивать минимальную заработную плату по Республике Казахстан, а в период проведения сборов гражданам, имеющим основную работу, планируются выплаты в размере их средней месячной заработной платы.
К вопросу о повышении престижа воинской службы. Как в целом Вы оцениваете интерес молодого поколения к службе в армии и профессии военного в целом? Можно ли сказать, что этот интерес растет?
- Интерес однозначно растет. В целях повышения привлекательности и престижа срочной воинской службы в рядах Вооруженных сил Министерством обороны выработан ряд конкретных предложений. В частности, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство и предусмотреть:
- предоставление дополнительных льгот членам семей военнослужащих срочной службы (на период прохождения срочной воинской службы) при оплате коммунальных услуг;
- предоставление отсрочки по кредитам (кредитных каникул) на период прохождения срочной воинской службы, а также других дополнительных льгот, в том числе в образовательном секторе.
Кроме того, в Вооруженных силах Казахстана реализуется поручение президента по получению солдатами срочной службы рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики, озвученное в послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года.
В целях повышения привлекательности и престижа срочной воинской службы прорабатывается ряд предложений. В частности, с 2023 года банками второго уровня были предоставлены "кредитные каникулы" на период прохождения срочной воинской службы.
Также молодые ребята в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы смогут:
- при достижении высоких результатов в государственно-правовой, боевой подготовках, образцовой службе и воинской дисциплине бесплатно получить высшее образование за счет вуза, в рамках нашей программы по грантам, а также поступить в военные учебные заведения Министерства обороны Казахстана без учета ЕНТ;
- поступить в любой казахстанский ВУЗ на платной основе без учета ЕНТ по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями учебного заведения.
Граждане, отслужившие срочную воинскую службу, смогут обучаться на военной кафедре без вступительных экзаменов на бесплатной основе в случае обучения в высшем учебном заведении.
Дети военнослужащих, прошедших срочную воинскую службу, будут иметь преимущественное право поступления в военные учебные заведения без экзаменов.
Ведется работа по получению солдатами срочной службы рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики.
Действует программа льготного образования. В этом году было вручено 3000 льготных образовательных грантов от более 70 вузов страны. Отсрочку по проекту "кредитные каникулы" получили более 5 тысяч военнослужащих срочной службы на сумму 1 млрд 875 млн тенге.
В настоящее время проводится работа по закреплению данных норм законодательно.
Алишер Аскарович, вопросы идеологической и информационной работы играют одну из ключевых ролей в современном обществе. Как обстоят дела в этом направлении. Через какую призму Министерство обороны прививает чувство патриотизма защитникам Родины и как строится информационная политика ведомства?
- Патриотизм начинается с понимания, что только мы сами сможем сделать нашу Родину процветающей, защитить ее интересы, обеспечить дальнейшее развитие. В сильной стране ответственность за ее будущее должен нести и ощущать каждый.
Любовь к Родине - это не громкие лозунги и бравурные марши на больших собраниях. Патриотизм - это чувство, идущее глубоко из сердца.
Сегодняшняя молодежь - это завтрашние защитники Отечества. Если мы хотим, чтобы наша страна была безопасной, мы должны воспитывать настоящее патриотическое, трудолюбивое, разносторонне развитое поколение.
Вопросам военно-патриотического воспитания Министерство обороны уделяет особое внимание. Например, в июне текущего года в учебном центре "Спасск" Вооруженных сил проведен ежегодный международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", в котором приняли участие команды Республики Казахстан, Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.
От Республики Казахстан в сборе приняли участие воспитанники республиканских школ "Жас улан", военного колледжа Астаны, военных школ-интернатов, военно-патриотических клубов созданных при воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и победители областных отборочных этапов.
Всего в сборе приняли участие 642 воспитанника в возрасте от 14 до 17 лет (из них 460 юношей и 182 девушки) представляющие 43 команды.
Цели Военно-патриотического сбора это - формирование у подрастающего поколения высоких патриотических чувств и нравственных качеств гражданина страны, готового к защите своего Отечества.
Государственный военно-исторический музей организовал выездные выставки, на которых были представлены артефакты, личные вещи, военная экипировка, другие документы и материалы, связанные с героями Великой Отечественной войны 1941-1945 годы и воинами-афганцами. Воинские части Вооруженных сил и Национальной гвардии развернули выставки вооружения и стрелкового оружия.
Республиканское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз", в настоящее время открыло региональные филиалы во всех 20 областях и городах Казахстана. Созданы координационные советы по совершенствованию военно-патриотического воспитания молодежи во главе с акимами регионов.
В стране уже действуют более 8000 военно-патриотических клубов, классов "Жас сарбаз" и кружков Smart Sarbaz, в которых задействовано более 260 000 человек. По нашим подсчетам, это 7,2% от общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях страны.
Буквально недавно в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил прошел республиканский фестиваль военно-патриотической песни "Жас cарбаз" В нем приняли участие более 150 талантливых детей из всех регионов страны.
Что касается работы непосредственно со СМИ, в этом году мы возобновили проведение республиканского фестиваля военной журналистики "Әскер медиа". Был также организован семинар экстремальной журналистики "Военный дискурс", в котором представители СМИ прошли курсы выживания в зоне военного конфликта. Всего в течение 2023 года проведено около 20 пресс-туров для представителей СМИ и блог сообщества.
С местными исполнительными органами в регионах Казахстана достигнута договоренность по брендированию общественных транспортных средств информационно-агитационными материалами о Вооруженных силах.
По инициативе Министерства обороны готовятся и транслируются военно-патриотические телепередачи "Қызмет етемін" на телеканале "Хабар 24", "Ақсауыт" - на телеканале "Қазақстан", "Сарбаз" - на телеканале "Хабар". Впервые запущены военно-патриотические программы на телеканалах "Жетісу" - программа "Бес қару", "Отырар" - программа "Жас сардар". В работе открытие новой военно-патриотической программы "Жауынгер" на телеканале "Ел арна".
В республиканских газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" под рубрикой "Служу Отечеству" регулярно освещаются материалы о жизнедеятельности казахстанской армии.
С радиокомплексом "Казақ радиолары" ведется работа по трансляции музыкальных военно-патриотических произведений Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.
Отдельно хочу отметить, что в конце ноября оборонное ведомство подписало комплексный медиаплан информационного сопровождения мероприятий в Вооруженных силах на 2024 год и меморандум о сотрудничестве с Министерством культуры и информации РК по широкому освещению жизнедеятельности нашей армии.
26.12.2023, 10:21 53146
Это уникальная возможность - директор гимназии города Алматы о возможностях современного образования
Фото: гимназия 18
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Выучить иностранный язык, получить диплом по музыке и освоить основную школьную программу - возможно ли это в одном учебном заведении? Да, если ребенок учится в алматинской школе-гимназии № 18. Школа нацелена на всестороннее и гармоничное развитие личности. Помимо упора на точные науки, здесь углубленно изучают немецкий язык. Также ученики могут посещать музыкальную школу. О том, как удается совмещать разные дисциплины в стенах одной школы, нам рассказала директор гимназии Гульджамиля Каратаевна Наурызбаева.
Расскажите, пожалуйста, в чем главная особенность вашей гимназии?
- Наша гимназия существует с 1978 года, а с 1983 года в здании находится детская музыкальная хоровая школа № 1, в которой обучаются 260 ребят. B этом году она отмечает свое 40-летие.
В основном школа ориентирована на хоровое пение, также наши воспитанники могут получить полноценное семилетнее образование по классу фортепиано. К сожалению, мы пока не имеем возможности выделить для музшколы более вместительное помещение, поэтому спектр музыкального образования неширокий. Но мы очень гордимся ею, это "фишка" нашей гимназии. Здесь можно получить не только хорошее среднее образование, но еще и свидетельство об окончании музыкальной школы. Родителям это очень нравится.
В декабре в концертном зале Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы прошел отчетный концерт, в котором участвовал старший хор "Көктем", основной состав которого - учащиеся гимназии. Отчетные концерты - многолетняя ежегодная традиция. Ребята выступают не только для родителей, они также принимают участие в концертах для Консульства Германии. Ведь наша школа специализируется на углубленном изучении немецкого языка.
Консульство Германии очень любит выступления наших детей. Им не столько важна торжественная часть встреч, сколько сам концерт. Выступления хора - изюминка любого нашего совместного мероприятия.
Мы давно сотрудничаем с Германией. В 1999-2000 годах гимназия была признана в качестве DSD-школы Конференцией министров культуры федеральных земель ФРГ.
(DSD-школа имеет право принимать экзамены на получение немецкого языкового диплома DSD II, который дает право его владельцу на обучение в вузах Германии без сдачи экзамена на знание языка. Таких школ в Казахстане всего 8. - Прим. Kazakhstan Today.)
Какие возможности это дает вашим ученикам?
- Наши дети становятся обладателями языковых дипломов международного уровня B1, B2 и C1 и получают возможность обучаться в колледжах и вузах Германии. Учителя тоже имеют возможность стажироваться в этой стране. Помимо дипломов казахстанских педагогических вузов, у них есть подтвержденные языковые сертификаты ФРГ. Они являются авторами учебников по немецкому языку. У нас есть тесное сотрудничество с двумя немецкими школами в городе Оберхофене, и в этом году мы заключили соглашение о сотрудничестве со школами Берлина. Наша гимназия проводит обмен школьников с Германией, плюс ребята могут посещать языковые лагеря. А это не только возможность практиковать язык, но и побывать в другой стране, получить представление о ее культуре. Германия - развитая европейская страна, и наши дети имеют возможность культурного обмена, могут увидеть мир в школьном возрасте, это серьезная мотивация для обучения.
Расскажите о ваших выпускниках.
- Ежегодно около 15-18 выпускников гимназии поступают сначала в колледжи, а затем в вузы Германии, где получают образование в основном по техническим дисциплинам: физике и математике. При этом сдача экзаменов по математике в Германии идет на немецком языке. Еще один нюанс: несмотря на то что 18-я гимназия с 2004 года имеет статус лингвистической, большой упор делается на точные науки. Таким образом, дети получают хорошее базовое образование.
Иногда мы слышим обвинения в свой адрес, что якобы готовим наших учащихся для Германии. Это неправда. Многие наши успешные выпускники, получив образование в Германии, возвращаются в Казахстан, чтобы реализовать себя здесь. Мы приглашаем их на уроки профориентации, и они рассказывают ребятам, как проходит обучение в другой стране, к чему нужно подготовиться, как пройти адаптационный период.
18-я гимназия имеет очень хорошую историю и репутацию. Родители поступающих порой приезжают в Алматы издалека с конкретной целью - чтобы их дети могли в совершенстве овладеть языком.
В 2021 году наша школа-гимназия вошла в список 50 лучших образовательных учреждений Алматы. Проект "Алматинские школы" запустило Управление образования города Алматы. Его цель - поддержать школы, которые являются брендом образования города, и изменить управленческую вертикаль в учебных заведениях.
У всех, кто находится в школе, от технички до директора, должна быть мотивация работать и учиться. Мы понимаем, что вызовы в современном мире очень серьезные. Цифровые технологии ушли далеко вперед, и учить детей в школе чему-то новому становится все сложнее. Недавно у нас проходила международная конференция, и все говорили, что в учебном процессе нужно применять искусственный интеллект. Поэтому, находясь в проекте "Лучшие алматинские школы", мы тоже проводим большую работу, чтобы весь педколлектив понимал: учащиеся сегодня абсолютно другие. Наши дети, помимо традиционной школьной программы, могут получить музыкальное образование. А у людей, обучающихся музыке, полушария мозга работают по-другому, они могут аккумулировать и перерабатывать большой объем информации. Мы нацелены на то, чтобы прорыв в образовании у нас получился максимальным. Ведь мы находимся в центре Алматы. Родители у нас очень требовательные, дети тоже информационно насыщенные. Поэтому мы стараемся применять креативное мышление во всех областях. Знаете, как говорят: если тебе стало скучно, иди работать в школу. Учительство - очень интересная профессия, педагог всегда рядом с детьми, учится чему-то новому и должен идти в ногу со временем.
(Еще один проект, в котором участвует гимназия, - "Солнечные школы и солнечные университеты в Центральной Азии и на Кавказе", который финансируется Федеральным Министерством иностранных дел Германии с 2019 года. 2 сентября 2022 года на крыше школы установили солнечную панель. Она используется не только для выработки энергии, но и применяется на уроках физики, чтобы продемонстрировать учащимся возможности и преимущества использования солнечной энергии и тем самым повысить осведомленность о ресурсосберегающем и безвредном для климата производстве энергии. - Прим. Kazakhstan Today.)
Сейчас очень популярно во всех областях использовать искусственный интеллект, но, мне кажется, музыка - предмет, который с трудом поддается искусственному разуму.
- Я об этом и говорю. Какое бы место ни занимал искусственный интеллект в нашей жизни, мы понимаем, что человек - это в первую очередь эмоции. Они дают нам дополнительное образование. Сейчас все понимают, что креативное мышление развивается на базе музыкального, художественного образования, которое мы называем дополнительным. Когда есть такая база, ребенку обучаться точным наукам намного легче.
Что бы вы пожелали вашим ученикам, родителям и педагогам в преддверии Нового года?
- Новый год - это всегда ожидание каких-то чудес в жизни, сказочного восприятия. Мы же все родом из детства. Хочется, чтобы наши учащиеся, педагоги, родители понимали самую главную вещь: только одним своим присутствием мы меняем мир. И мне очень хочется верить, что ученики, учителя и родители нашей школы только своим присутствием меняют этот мир к лучшему. Я желаю всем нашим детям, их родителям и учителям, чтобы были живы-здоровы, мирного неба над головой, полноценного ощущения жизни, и пусть их желания осуществятся, в том числе благодаря нашей гимназии!
12.12.2023, 18:10 78221
Засуха способна превратить ЦА в выжженное солнцем безжизненное пространство - эксперт Дополнено
Фото: Depositphotos
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Системный аналитик Бактыбек Саипбаев в интервью ИА "Кабар" рассказал об истощении ледников в Центральной Азии и угрозах, которые несет региону ускоряющееся изменение климата. Последствия усиливающихся волн жары и засух могут быть самыми печальными. Поэтому эксперт говорит о необходимости принятия экстренных мер, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, способную превратить ЦА в безжизненное пространство.
По оценкам экспертов, через 5-10 лет Центральная Азия войдет в состояние постоянного дефицита водных ресурсов. Это ставит под угрозу не только энергетическую, но и продовольственную безопасность региона. Исследования гляциологов показывают, что за последние 50 лет Кыргызстан и Таджикистан потеряли около трети площадей своих ледников. Кроме того, по данным ученых, темпы изменения климата заметно ускорились. Что нужно делать уже сейчас?
- Начнем с того, что система ледников Центральной Евразии (то есть бывших пяти республик советской Средней Азии) находится на вершинах гор Тенир-Тоо (Тянь-Шань) и Памиро-Алая и занимает площадь около 18 000 квадратных метров. Для сравнения: площадь системы ледников Альпийских гор Западной Европы составляет около 2000 квадратных метров.
Более 8000 ледников расположены на вершинах гор Кыргызстана. Это приблизительно 4% территории республики, то есть свыше 8000 квадратных метров. Еще около 9000 ледников находятся в горах Таджикистана и занимают примерно 6% республики, то есть свыше 9000 квадратных метров. Всего Кыргызстан и Таджикистан владеют примерно 75% водных ресурсов Центральной Азии.
Постоянные наблюдения за ледниками Центральной Евразии начали вестись с начала 50-х годов и продолжались до конца 90-х годов XX века. При этом подробно изучались только 6-7 ледников, в то время как, например, в Альпах наблюдения велись за 64 ледниками.
Действительно, площадь наших ледников сократилась примерно на 30%. Почему же это произошло? Дело в том, что в 60-е и 70-е годы ХХ века руководство СССР требовало с республик Средней Азии все большего количества хлопка, пшеницы и мяса. Естественно, чтобы получать все большие и большие урожаи хлопчатника, пшеницы и других сельскохозяйственных культур, а также увеличивать поголовье сельскохозяйственных животных, требовалось все больше воды, которая просто перестала доходить до Аральского моря.
Поэтому со второй половины 70-х и все 80-е годы Аральское море уменьшалось в размерах, а в конце 90-х годов произошла экологическая катастрофа планетарного масштаба. Впервые в истории Земли благодаря экологически непродуманной антропотехногенной деятельности людей высохло целое море! Сейчас от Аральского моря остались лишь два озера, а климат в Центральной Евразии стал более резко континентальным, усилились перепады суточных и сезонных температур.
Огромные площади бывшего морского дна Арала превратились в пустыню. Ветра поднимают со дна бывшего моря песчаные бури. Песок этих бурь вперемешку с сульфатами, хлоридами, токсичными солями тяжелых металлов, которые появились там из-за чрезмерной химизации сельского хозяйства, долетает до ледников Кыргызстана и Таджикистана и оседает на их поверхности. Из-за этого ледники начали усиленно таять. Вдобавок деградацию ледников усилило и изменение мирового климата. В результате площадь наших ледников сократилась примерно на треть.
Что же делать? Как остановить или хотя бы замедлить таяние ледников?
- В первую очередь, необходимо ежегодно планомерно и систематически, и на протяжении весьма длительного периода времени, высаживать на склонах гор, вокруг ледников саженцы деревьев. По принципу гидробиотического насоса деревья начнут своими корнями извлекать под землей воду, а через крону выделять влагу в атмосферу, которая затем будет конденсироваться и формировать облака. В свою очередь облака начнут над ледниками отдавать свою влагу в виде дождей. В конечном итоге дожди начнут помогать ледникам образовывать новый лед.
Естественно, ни Кыргызстан, ни Таджикистан не смогут своими собственными силами осуществлять столь масштабные посадки деревьев. В осуществлении этого глобального природоохранного проекта им должны помочь Узбекистан и Казахстан, поскольку только таким способом они смогут избежать надвигающегося дефицита воды.
Во-вторых, надо наконец завершить строительство каскада гидроэлектростанций на реке Нарын. Дело в том, что эти гидротехнические сооружения в первую очередь задумывались как водосборники, а не производители электроэнергии. Их главная задача состояла в бесперебойном обеспечении Узбекистана и Казахстана поливной водой в весенне-летний период.
Водохранилища этого каскада гидроэлектростанций также способствовали бы смягчению горного климата, сдерживанию мирового потепления, а испарения воды с поверхности этих водохранилищ также бы формировали облака, которые бы изливали свои дожди на ледники.
Таким образом, с помощью систематического высаживания саженцев деревьев на склонах гор вокруг зоны ледников, а также завершения строительства каскада ГЭС на реке Нарын и формирования на них водохранилищ мы смогли бы существенно смягчить климат в нашем регионе, снизить темпы его потепления, а также затормозить таяние ледников и остановить их деградацию.
Завершение строительства "Камбар-Ата-1" (а работа этой гидроэлектростанции предполагалась в совместном каскаде с Токтогульской ГЭС) могло бы решить в нашем регионе проблемы и с накоплением воды, и с производством электроэнергии на много лет вперед. Кыргызстан пытается реанимировать этот проект, создан консорциум с Узбекистаном и Казахстаном. Но каких-то активных действий в запуске строительства "Камбар-Ата-1" мы сейчас не видим. То есть нужно искать какие-то альтернативы.
- Я с Вами согласен. В настоящее время мы не видим реальной заинтересованности со стороны крупных компаний-доноров и международных организаций в реализации именно таких крупных проектов, как, например, "Камбар-Ата-1".
А ведь строительство Камбаратинской ГЭС-1 задумывалось еще во времена СССР, в 60-е годы ХХ века. В 80-е годы уже появился проект строительства этой гидроэлектростанции. С тех пор прошло более полувека, и, как говорится, "воз и поныне там". Лишь Всемирный банк дал нам сравнительно недавно несколько миллионов долларов на обновление технико-экономического обоснования строительства ГЭС "Камбар-Ата-1". Однако само строительство этой ГЭС до сих пор не запущено.
На мой взгляд, в этом факте как раз и проявляется абсолютная незаинтересованность крупных международных инвесторов. Поэтому считаю правильным, что президент Кыргызской Республики создал консорциум с нашими ближайшими соседями, чтобы активизировать эту работу. Ведь в первую очередь это нужно Узбекистану и Казахстану, потому что без воды могут остаться именно они. А финансирования от крупных международных банков мы можем так и не дождаться. Сейчас нужно исходить именно из этого пессимистического сценария. Думаю нам нужно исходить из того, что западные финансовые институты нам денег не дадут. К нашей экологии у них отношение постольку поскольку, и если Центральная Азия опустеет из-за засух и нехватки воды, то их это сильно не опечалит. Поэтому действовать нужно самим, в сотрудничестве с теми, кто не подводит и не стопорит проекты.
Да, международные банки и другие финансовые организации дают нам определенные деньги на строительство малых ГЭС и других альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветряки) в рамках глобального проекта развития без углеродной, "зеленой" энергетики. Они считают, что дефицит электроэнергии в нашей республике можно будет покрыть именно за счет развития этих альтернативных источников. Однако они совершенно не учитывают нарастающий с каждым годом глобальный экологический кризис во всем регионе Центральной Евразии. Это и деградация ледников, и маловодье, и нехватка поливной и питьевой воды, и нерациональное водопользование.
Это все понятно. Но ведь малые ГЭС не позволяют собирать и накапливать воду. А солнечные и ветряные электростанции не могут работать стабильно из-за меняющихся погодных условий, ведь не всегда светит солнце или дует ветер. Поэтому в пасмурную погоду или в штиль они ничего не вырабатывают. Можно ли полностью полагаться на "зеленую" энергетику?
- Я полагаю, что решить проблему дефицита электроэнергии в нашем регионе Центральной Евразии с помощью только этих видов "зеленой" энергетики вряд ли удастся.
Ведь потребности в электроэнергии, а также в поливной и питьевой воде непрерывно растут. Это связано как с развитием экономики государств этого региона, так и со стремительно растущим населением этих стран. Например, в Узбекистане скоро будет жить около 40 миллионов человек, а в Казахстане - более 20 миллионов. А значит, им будет нужно все больше питьевой воды, а также все больше сельскохозяйственной продукции, то есть и поливной воды.
Но следует отметить, что в рамках развития все той же "зеленой" энергетики существует еще несколько способов в преодолении как дефицита электроэнергии, так и дефицита воды.
Во-первых, это развитие атомной энергетики. Недаром "Росатом" готовится запустить строительство атомных АЭС и в Узбекистане и в Казахстане!
В нашей горной республике в условиях высокой сейсмичности целесообразно выбрать другой вариант. Вместо строительства традиционной большой стационарной АЭС нам нужны компактные атомные электростанции закрытого типа, наподобие тех, которые "Росатом" устанавливает на атомные ледоколы.
Как известно, Россия является мировым лидером в строительстве атомных ледоколов. Эти корабли работают с помощью именно таких компактных АЭС, которые абсолютно безопасны. Уже более полувека Россия строит такие ледоколы для освоения Арктики, и никаких аварий на таком типе АЭС зафиксировано не было. Дело в их конструкции. Их собирают и готовят прямо "в сборе" на заводе, а потом привозят и устанавливают на ледоколы. В них загружено фиксированное количество атомного сырья, рассчитанного на определенное количество лет работы. После этого такую АЭС просто снимают и отправляют обратно на завод-изготовитель, а вместо нее устанавливают новую энергетическую станцию, которая проработает новый срок, причем речь идет не о годах, а о десятилетиях.
Если "Росатом" установит одну такую компактную АЭС закрытого типа, например, в городе Кара-Балте, то она обеспечит электричеством всю Чуйскую область. Аналогично если вторую АЭС такого же типа установить, скажем, в городе Кызыл-Кие, то она закроет потребности в электроэнергии всей Ошской области.
В результате в зимний период нам не пришлось бы сливать воду для выработки электричества из Токтогульского водохранилища и из других водохранилищ Нарынского каскада ГЭС. Тогда мы смогли бы всю зиму накапливать воду для наших соседей, как в водохранилище Токтогульской ГЭС, так и в перспективе в водохранилище Камбаратинской ГЭС-1.
Кстати, общий потенциал всей гидроэнергетики Кыргызстана, включая и большие, и малые ГЭС, составляет около 150 миллиардов киловатт-часов. А освоено нами не более 15% этого потенциала!
Ежегодный сток воды в Кыргызстане составляет примерно 46-47 миллиардов кубических метров. При этом мы используем не более 20% этого стока. Остальные 80% воды уходит в низовья, к нашим соседям, и совершенно бесплатно! Поэтому, на мой взгляд, мы имеем полное моральное право попросить Узбекистан и Казахстан оказать братскую помощь в завершении строительства каскада ГЭС на реке Нарын, а также в реализации масштабного природоохранного проекта по высадке деревьев на склонах гор вокруг зоны ледников для спасения системы ледников Центральной Евразии. Ведь это в их же интересах!
А не думаете ли вы о том, что идея использования пусть даже мирного атома встретит активное сопротивление? Ведь существуют силы, не очень заинтересованные в том, чтобы Кыргызстан решил свои проблемы в водно-энергетической сфере. Мы ведь все видели, каким образом и в каких масштабах была поднята протестная волна в Казахстане, когда тамошние власти заявили о своих намерениях развивать атомную энергетику.
- Ну, во-первых, надо различать здоровую, конструктивную оппозицию от голосистых НПО, которые чаще всего финансируются не очень дружественными нам странами. Во-вторых, у нас много активистов гражданского общества, которые защищают вполне разумные природоохранные проекты. Но есть и так называемые "радикальные экологисты", наподобие пресловутой Греты Тунберг. Все должны осознать, что подобные экоактивисты-экстремисты - это просто зарубежное лобби. И это лобби ничего хорошего для народа Кыргызстана не хочет. Их мечта - ослабить наше государство, организовать и совершить очередную "цветную" революцию, привести к власти марионеток, послушно идущих в фарватере чужой политики, и, в конечном итоге, завладеть и управлять нашими природными ресурсы. Кстати, власти Казахстана решили обойти протесты против строительства АЭС очень интересным политическим маневром - через референдум! В результате протесты против развития атомной энергетики постепенно стихли.
Так что, я очень надеюсь, что в вопросах развития мирного атома наш президент и правительство, с одной стороны, и наше гражданское общество, с другой стороны, будут меньше всего ориентироваться на иностранных агентов и радикальных экологов. Ведь их принцип действий очень прост: "чем хуже нам, тем лучше им"! То есть, чем хуже будут идти дела в нашем регионе, чем больше противоречий будет между соседями, тем легче будет внешним силам завладеть и управлять нашими ресурсами. Я надеюсь, что о грандиозной афере с Кумтором никто не забыл, нельзя допустить чтобы то ж самое произошло с нашим главным богатством - водой.
Вы сказали, что существует еще несколько способов преодоления дефицита электроэнергии и воды. Атомную энергетику мы обсудили. Что вы еще имели в виду?
- Ну, в первую очередь, я бы обратил внимание на глобальный проект переброски части стока некоторых сибирских рек, (имеются в виду Иртыш, Обь, Тобол и Ишим), через Казахстан в Узбекистан, (в бассейн Аральского моря). Этот проект был задуман еще полвека назад, в советские времена, однако был приостановлен из-за процесса распада СССР. Правда, тогда предполагалось вырыть огромный судоходный канал протяженностью почти в 3 000 км. А стоимость проекта, еще в те времена, превышала 150 миллиардов долларов. Я думаю, что сейчас можно было бы ограничиться только строительством труб, для поставки воды.
Кстати, в те времена существовал еще один аналогичный проект: по переброске части стока северных рек в европейской части СССР в бассейн Волги и, соответственно, в Прикаспийский регион.
С тех пор, экологическая ситуация в Северной и Центральной Евразии коренным образом изменилась. Аральское море просто исчезло, а Волга и Каспийское море мелеют на наших глазах. При этом, одновременно, в Сибири каждый год наблюдаются обширные наводнения.
Поэтому, на мой взгляд, пришло время вернуться к этим глобальным проектам. Мы смогли бы, образно говоря, сразу убить "несколько зайцев". Во-первых, мы смогли бы, в каких-то размерах, восстановить Аральское море. Во-вторых, смогли бы, в какой-то степени, существенно снизить масштабы наводнений в Сибири. В-третьих, этот проект мог бы стать драйвером интеграции, то есть совместного развития экономик России, Казахстана и Узбекистана. Ведь сейчас из Сибири по газопроводам начал поступать газ в Казахстан и Узбекистан. Почему же нельзя аналогично построить трубопроводы и качать по ним воду из тех рек Сибири, где ежегодно возникают обширные наводнения?! Кстати, аналогичные рассуждения вполне применимы и в плане спасения Волги и Каспийского моря.
Ну, и в конце рассуждений о чистых видах энергии, есть, как говорится, "вишенка на торте", от которой мировая "зеленая энергетика", по моему мнению, просто не сможет отказаться. Речь идет о водороде. При каждой ГЭС Нарынского каскада можно было бы построить электролизные станции, которые требуют для своей работы энергии для расщепления воды на водород и кислород, а также пресной и ультрапресной воды, чтобы не тратить много времени и энергии на очистку воды от солей, как это происходит с морской водой. А как раз то электроэнергии и воды нужного качества при каждой ГЭС сколько угодно! Ну, а далее, произведенный водород можно было бы отправлять по трубам на экономические нужды нашей республики и наших соседей. Вот вам, пожалуйста, безукоризненно чистая и самая передовая "водородная энергетика"! Транспорт на водородных двигателях, предприятия, работающие на водороде, отопление домов с помощью водорода - это ведь экологическое будущее всего человечества!
А как обстоят дела с рациональным использованием воды, с ее сбережением?
- О, это самый больной вопрос! Это парадокс, но Кыргызстан, имея такие гидроресурсы, не может обеспечить себя поливной водой для орошения сельскохозяйственных растений! Произошла деградация не только ледников на 30%, но и высокогорных пастбищ - на 40%! А в почвах долин содержание гумуса, который накапливается веками, снизилось с 2,5-3% до 1-1,5%. И, соответственно, плодородие посевных земель упало более чем в два раза!
Кстати, это еще связано и с тем, что у нас в республике наблюдается острый дефицит минеральных удобрений (азот, фосфор, калий и др.) Нашему сельскому хозяйству ежегодно необходимо не менее 300-350 тысяч тонн удобрений. А реально мы завозим из России, Казахстана и Узбекистана около 70-75 тысяч тонн удобрений, то есть в 4-5 раз меньше, чем это нужно. И, естественно, удобрения нам поставляют не бесплатно, а вот вода идет к нашим соседям совершенно бесплатно. То есть, они могли бы помочь нам, не только участвуя в высадках деревьев на склонах гор вокруг ледников и в завершении гидротехнических сооружений нарынского каскада, но и, (хотя частичными), поставками минеральных удобрений, как взаимозачет поставок воды. Что же касается строительства собственного завода по производству минеральных удобрений для сельского хозяйства, то разговоры о нем идут уже более 30 лет, но, как говорится, "воз и поныне там".
Отдельная печальная песня - это ирригационные сооружения, вернее их отсутствие. Взять, к примеру, реку Нарын. Ведь мы используем не более 2% ее стока, так как нет надлежащей системы ирригации. За 30 лет независимости наши водоканалы и другие ирригационные сооружения, доставшиеся нам от СССР, пришли в полную непригодность. В результате, до 50% воды теряется впустую! Она не доходит до полей, а уходит под землю. Надо строить современные бетонированные каналы, акведуки, а также пластиковые трубопроводы для полноценной доставки воды до полей. Практикуемый у нас арычный полив безнадежно устарел.
А каким образом мы производим поливы полей?! Наши поливы просто смывают плодородный слой почвы. Где поливальные машины, которых было так много в советское время? Ведь их использование уменьшало расход воды в два раза. Где широко практиковавшийся шланговый полив, когда каждые 50-60 см в шлангах были отверстия для выхода воды с целью более планомерного орошения. Это был некий советский прототип капельного орошения. Не говоря уже о том, что, если бы мы внедрили современное капельное орошение, мы смогли бы использовать воду для сельского хозяйства в десятки раз меньше, чем расходуем сейчас, а урожая были бы больше. Кстати, это касается не только нас, но и наших соседей.
А где современная многоэтажная гидропоника, которая могла бы в десятки раз сократить площади, отводимые под сельскохозяйственные поля, повысив при этом урожайность и снизив эрозию почв? Ведь лучше всего сельскохозяйственные растения растут на минеральной вате, в которую добавляют необходимый компост, удобрения и другие добавки. Такую минеральную вату производят из нитей, которые тянут из расплавленного гранита. А гранитных пород в наших горах сколько угодно.
Таким образом, капельное орошение и гидропоника смогли бы резко повысить урожайность наших сельскохозяйственных культур. Давайте сравним одну лишь Чуйскую долину Кыргызстана и Израиль, который меньше ее по размерам. У нас в Чуйской долине в среднем выпадает 300-350 мл осадков в год. А в Израиле - в два раза меньше! У нас, в Чуйской долине, помимо осадков, с гор стекают реки, воды которых мы используем для сельского хозяйства. А в Израиле используют только воду, которую они получают из подземных источников. Но благодаря современным способам ведения сельского хозяйства - капельному орошению и гидропонике - израильтяне собирают фантастические урожаи! К примеру, в среднем они собирают по 65 центнеров пшеницы с гектара, что нам и не снилось! Кстати, по поводу интенсивного племенного животноводства, требующего выращивания современных кормовых культур. В Израиле ежегодно одна среднестатистическая корова дает, примерно, 11 000 литров молока в год. А наша - около 2 000 литров в год. Я уже не говорю о том, что Израиль не только полностью кормит свое население, но он еще и экспортирует свою сельскохозяйственную продукцию во многие страны мира. А Кыргызстан не может прокормить свое население и большую часть продукции импортирует.
Кстати, у наших соседей проблем в этом плане тоже хватает. К примеру, в Узбекистане в сельском хозяйстве занято около 30% населения. А в развитых странах в сельскохозяйственном производстве занято 3-5%, ну, максимум, 7% населения. То есть, в Узбекистане производительность труда в сельском хозяйстве тоже требует улучшения. Я уже не говорю о том, какие огромные территории отведены под выращивание сельскохозяйственных культур, в первую очередь, хлопчатника. Повсеместное внедрение современных методов ведения сельского хозяйства также помогли бы Узбекистану (да и, наверняка, Казахстану) повысить урожайность и, одновременно, сократить территории, отводимые под выращивание сельскохозяйственных культур, избежать засоления почв, не говоря уже о рациональном водопользовании и сбережению поливной и питьевой воды.
Есть ли реальная угроза того, что если мы будем бездействовать, не будем реализовывать совместные проекты по спасению ледников, рациональному водопользованию и сбережению воды, то через несколько десятков лет Центральная Азия останется без воды, электроэнергии и потеряет значительную часть посевных площадей? К чему это может привести?
- Да, такая угроза реально существует. По оценкам экспертов, если оставить все как есть, то лет через 20-25 наши ледники наполовину растают, а еще через лет 20-25 ледники сократятся на 80%. Конечно, это апокалиптический сценарий. Тогда людям придется просто уйти из нашего региона. В горах вода еще худо-бедно останется, правда в каких-то мизерных количествах, а вот низовья, то есть территории Узбекистана и Казахстана, превратятся в огромные пустыни.
Последствия вы сами можете себе представить. Если уже сейчас из-за распределения воды начинают происходить конфликты. Так что же тогда нас ждет тогда? Водные бунты?! Война всех против всех?! Кстати я не могу исключать того, что кое-кого такой сценарий даже устраивает.
Поэтому медлить нельзя. Срочные меры нужно принимать уже сейчас.
Источник: ИА "Кабар", беседовал Кирилл Степанюк
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01.12.2023, 20:14 105761
Российские эксперты считают своевременной первую Китайскую международную выставку цепочек поставок
Фото: bigasia.ru
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Российские эксперты считают проведение первой Китайской международной выставки цепочек поставок своевременным и логичным событием.
Бизнесу сегодня важны не только сами товары, но и пути их изготовления и доставки", - отметил в интервью президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
27.11.2023, 10:07 120951
О плюсах безвизового режима с Китаем рассказали эксперты
Фото: Depositphotos
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С 10 ноября между Казахстаном и Китаем начал действовать взаимный 30-дневный безвизовый режим. О том, какой эффект это окажет на туризм и экономику нашего государства в целом, и о подготовке отрасли к наплыву гостей из КНР в материале BaigeNews.kz.
Руководитель управления привлечения инвестиций и продвижения Комитета индустрии туризма Минтуризма и спорта РК Нурбол Байжанов отметил, что их ведомство проделало большую работу, чтобы безвиз с Китаем заработал.
В прошлом году мы добились 14-дневного и в этом году, наконец, получилось проработать месячный взаимный безвизовый режим. Мне кажется, это большое достижение. Теперь будем готовиться к приему китайских туристов, работать с турбизнесом, проводить инвентаризацию на готовность к приему, обучать китайских гидов. В целом, понимание есть, какую работу необходимо провести", - сказал он.
Отметим, что согласно соглашению между Казахстаном и Китаем граждане двух стран освобождаются от визовых требований для частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом, срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 в течение 180 календарных дней. Немаловажно, что иностранным гражданам запрещается заниматься трудовой и другой оплачиваемой деятельностью в рамках данного безвизового режима.
За последнее десятилетие граждане КНР стали одними из наиболее активных путешественников и тратят значительные средства в своих поездках.
Байжанов также добавил, что следующий год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае.
Сейчас готовим соответствующий план мероприятий. Мы будем делать акцент на продвижении через участие в международных туристских выставках, освещать турпотенциал нашей страны в социальных сетях. Также планируем приглашать китайские СМИ, блогеров, представителей туркомпаний на инфотуры в Казахстан. Возможно, еще будет ряд таких мероприятий как туристский форум и так далее. Будем организовывать на территории КНР В2В площадки для нашего турбизнеса с участием китайских туркомпаний", - рассказал он.
Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова считает, что 30-дневный безвизовый режим открывает широкие возможности как для Китая, так и для Казахстана.
14-дневный безвизовый режим работает давно, и казахстанский туристский рынок предоставляет услуги китайским туристам. Китайский турист для нас не новое явление. Но абсолютно однозначно, что нам есть куда двигаться в предоставлении услуг для китайских туристов. Мы должны работать над решением проблем отрасли, чтобы не потерять интерес китайских туристов к Казахстану", - сказала она.
Рашида Шайкенова отметила, что сейчас проходит большое количество встреч предпринимателей из Казахстана и Китая, где определяются основные партнеры, у которых есть взаимный интерес к развитию туристского бизнеса.
Это свидетельство того, что мы ожидаем увеличение турпотока на следующий год. Этому есть конкретные примеры. Естественно, портрет китайского туриста отличается от европейского и других. Например, для комфорта китайских туристов нужно предусмотреть наличие ресторанов с китайской кухней, возможность постоянно получать в отелях горячую воду, которую они очень любят наливать в свои термосы. Еще они большие любители делать фотографии, поэтому те объекты, которые используются внутри туристских маршрутов, они должны представлять действительно значимый интерес", - добавила она.
Глава КТА подчеркнула, что в прорывных туристских проектах, которые в своем послании поручил проработать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, нужно закладывать все эти вопросы, связанные с улучшением наших туристических ресурсов.
Мы спросили у Рашиды Рашидовны, в каком направлении, в первую очередь, необходимо запускать эти "прорывные проекты": какие слабые места нужно подлатать, а где сделать упор на реализацию потенциала.
Сегодня одна из самых больших проблем - изношенность туристского транспорта. Это напрямую затрагивает вопросы безопасности и качества услуг. У нас есть мера поддержки предпринимателей, работающих в сфере туризма по покупке автобусов. Эту меру государственной поддержки, на наш взгляд, нужно пересмотреть. Во-первых, необходимо увеличить процент финансовой поддержки, во-вторых, рассмотреть возможность использования казахстанского транспорта. Сегодня у нас в стране есть компании, которые производят автобусы. Для того, чтобы нацелить туррынок на покупку транспорта отечественного производства, нужны широкие лизинговые программы и увеличение процентной ставки поддержки", - заявила наша собеседница.
Шайкенова подчеркнула, что Казахстан - страна экологического сельского туризма, где основной потребитель - это путешественник, которого привлекают регионы нашей стране с уникальными туристскими объектами.
Поэтому нужно сделать упор на расширение сферы услуг и инфраструктуры именно в аулах, находящихся вблизи туристских объектов. То есть нужно продолжить работать с сельскими предпринимателями по созданию гостевых домов и предоставлению других услуг, которые очень востребованы у туристов, посещающих нашу страну и, что немаловажно, они важны для нас, казахстанцев, путешествующих внутри страны. Мы видим очень положительную динамику улучшения статистики путешествий внутри Казахстана", - отметила она.
Эксперт подчеркнула, что предпринимателям в регионах нужно предоставлять всю необходимую господдержку в этих вопросах. Также она затронула вопрос нехватки качественных гостиничных услуг в городах Казахстана, отметив, что это тоже может быть одним из проектов.
Следующее - это зона притяжения туристов Алаколь, который тоже нуждается в улучшении инфраструктуры, укреплении береговой линии, развитии лечебно-оздоровительного туризма. Можно рассмотреть создание круглогодичных курортных мест именно на Алаколе", - добавила она.
По словам Нурбола Байжанова, по новым проектам, которые Минтуризма будет осуществлять по поручению президента, установлены такие критерии, как стратегическая важность для экономики и экспортоориентированность.
Также есть ограничения по инвестициям. По-моему, 200 миллионов долларов. По данному поручению мы сейчас начали проработку своих инвестиционных проектов. У нас есть свой пул инвестпроектов, который реализуется до 2030 года. Он состоит из 202 проектов на общую сумму порядка 2,8 триллионов тенге. Это наш общий пул, который мы ведем совместно с акиматами и постоянно обновляем. Когда есть какие-то проблемы, необходимость сопровождения, помогаем, поддерживаем. Потому что у нас задача стоит по наращиванию инвестиций в основной капитал. Такой показатель закреплен за нашим министерством", - сказал он.
Представитель Минтуризма отметил, что перечень проектов пока не утвержден и находится на стадии проработки и согласования, поэтому озвучить их он не может. Сказал только, что они будут касаться топ-10 туристских дестинаций Казахстана.
Байжанов тоже отметил значительный рост экотуристов в Казахстане. Так, по итогам 2022 года этот показатель вырос на 25% по сравнению с 2021 годом. В целом, количество экотуристов по итогам прошлого года составило более двух млн туристов.
В целях снижения нагрузки на природные территории и развитие культурного организованного туризма строятся визит-центры. За последние два года было открыто 15 визит-центров, семь из них расположены непосредственно внутри нацпарков. В визит-центре турист может получить информацию о нацпарке, фиксируется там, получает готовый маршрут и различные услуги, начиная от питания, размещения до гида-экскурсовода. Благодаря визит-центрам туризм становится более организованным. Также они очень удобны для иностранных туристов. Сейчас это особенно актуально в свете безвизового режима с Китаем. Я думаю, мы будем даже ориентировать их на китайских туристов", - добавил он.
Он отметил, что в открытии визит-центров Минтуризма Казахстана опиралось на опыт Америки, потому что там наибольшее количество национальных природных парков. Сейчас ведомство работает с бизнесом по дальнейшему увеличению таких объектов, так как эта практика положительно себя зарекомендовала.
В Минтуризма ожидают, что взаимный 30-дневный безвизовый режим с Китаем окажет положительное влияние на экономику страны, так как увеличение потока туристов в страну должен дать мультипликативный эффект путем создания дополнительных рабочих мест, расширения спектра предлагаемых туристических услуг и соответственно увеличения поступлений в бюджет. В ведомстве прогнозируют общий рост деловой активности между нашими странами, что важно для притока дополнительных иностранных инвестиций в экономику РК.
Рашида Шайкенова со своей стороны также отметила, что туризм как отрасль абсолютно важен для экономики, потому что это вопрос занятости большого количества людей и, в первую очередь, женщин.
На деньги одного туриста можно создать два рабочих места и получить поступления в различные сегменты - это система общественного питания, сувениры, размещение, транспорт. Все это вкупе работает на доходы государства от развития туризма. Поэтому в него нужно вкладывать. Как свидетельствует опыт всех стран, развивающих туризм, без помощи государства нигде туризм не развивается, потому что это маленький бизнес, который нуждается в реальных работающих мерах для туристского рынка", - заключила она.
Добавим, что на сегодня граждане Казахстана могут путешествовать без визы в 30 стран мира: Гонконг, Иран, Оман - до 14 дней, Барбадос - до 28 дней, а также Аргентину, Бразилию, Малайзию, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Филиппины и Эквадор - до 30 дней. Некоторые страны позволяют пребывать без визы более продолжительное время: Албания, Колумбия, Коста-Рика, Молдова, Монголия, Россия и Украина - до 90 дней, Армения, Сент-Винсент и Гренадины - до 180 дней, а Грузия - до одного года.
09.11.2023, 10:32 158291
Отношения Казахстана и России вышли на высокий уровень стратегического партнерства и динамично развиваются
Фото: akorda.kz
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Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается - в эксклюзивном интервью Владимира Путина газете "Казахстанская правда", сообщает сайт президента.
За 30 с лишним лет отношения Казахстана и России вышли на высокий уровень стратегического партнерства и динамично развиваются. За счет каких механизмов и инструментов удалось достичь таких результатов? Что делается, чтобы сотрудничество и дальше развивалось по нарастающей?
- Действительно, сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами.
У нас действуют самые разные механизмы межгосударственного общения, прежде всего связи по линии администраций президентов, МИДов, органов правопорядка и юстиции, парламентов.
Безусловно, важную роль играет Межправительственная комиссия по сотрудничеству России и Казахстана, которую возглавляют заместители председателей Правительства (Алексей Оверчук и Серик Жумангарин). Ее очередное заседание весьма продуктивно прошло неделю назад (30-31 октября) в древнем городе Туркестан. Были подведены итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, финансах, культуре, науке, образовании и туризме. Намечены планы на перспективу.
Особо отмечу, что в хорошем темпе растет взаимный товарооборот. В прошлом году он увеличился на 10,2 процента, до рекордных 28,2 миллиарда долларов, а в январе - августе этого года прибавил еще 7,6 процента и составил 18,9 миллиарда долларов.
Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют порядка 17 миллиардов долларов. В республике действуют около 6 тысяч предприятий с российским участием.
Успешно взаимодействовать, углублять кооперацию и межрегиональное сотрудничество нам помогает самая протяженная в мире сухопутная граница (7598 км). Например, эффективное партнерство с акиматами Казахстана сегодня развивают 76 (из 89) российских субъектов Федерации. Этим позитивным процессам активно содействуют общественность и бизнес-круги двух стран.
Общее историческое прошлое, многовековое добрососедство и сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, приближавших Победу, сближают наши народы, укрепляют традиционно тесные взаимовыгодные связи. Мы дорожим этим бесценным достоянием и стремимся приумножить его ради будущих поколений наших граждан.
Особо отмечу, что казахстанская молодежь проявляет заинтересованность в изучении русского языка, получении российского образования. Благодарны партнерам и за живой интерес к сотрудничеству в сфере волонтерства, культуры и гуманитарной деятельности.
Так что наше стратегическое партнерство действительно устремлено в будущее, обширно и многогранно, проверено временем и развивается по восходящей. Нам есть что предложить и чем помочь друг другу. Будем и дальше совместно работать, наращивать свой экономический и технологический потенциал, повышать качество жизни наших граждан.
Одним из традиционных направлений казахско-российского сотрудничества является энергетическая сфера. Не так давно был запущен важный проект по транспортировке газа через территорию Казахстана из России в Узбекистан. Какие еще приоритетные проекты реализуются в этой сфере?
- Природа и география дают России и Казахстану значительные конкурентные преимущества в энергетической сфере, которые мы стремимся максимально использовать во благо наших сограждан.
Ведущие российские компании: "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" - вместе с партнерами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов и планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество.
Широкие перспективы открывает взаимодействие в газовой отрасли. Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
Напомню, что 7 октября вместе с Президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах.
Что касается Казахстана, то Россия готова помочь в газификации его северных и восточных районов в соответствии с подписанной 18 января этого года "Газпромом" и правительством Казахстана "дорожной картой" по сотрудничеству в газовой сфере. В настоящее время идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры.
Из последних договоренностей - подписанное 1 ноября этого года на полях Петербургского международного газового форума главой "Газпрома" Алексеем Миллером и первым заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее геологоразведку, добычу, переработку, поставки и транспортировку газа.
Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надежным и экономически выгодным способом. Вместе с партнерами по "ОПЕК плюс" вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.
Совместными усилиями развиваем урановую и горнодобывающую отрасли, успешно реализуем проекты в области ядерно-топливного цикла и мирного атома.
Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны.
Весьма актуальным считаем развитие сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере "зеленой" энергетики. У нас много общего в подходах к декарбонизации экономики и энергопереходу. Наши страны планируют выйти на нулевую эмиссию парниковых газов к 2060 году. Для этого - модернизировать энергетическую и промышленную инфраструктуры, более широко внедрять альтернативные и возобновляемые источники энергии, а в переходный период - природный газ. Эффективно использовать поглотительную способность природных экосистем.
Обсуждаются и другие форматы совместной работы. В целом же рассчитываем, что в перспективе потребности в энергоресурсах в Центральной Азии будут только возрастать и к нашему сотрудничеству смогут присоединиться другие заинтересованные страны.
Серьезным подспорьем для сотрудничества Казахстана и России является межрегиональное и приграничное взаимодействие. Для развития контактов в свое время и начали проводиться форумы межрегионального сотрудничества. Какая тема будет обсуждаться на ХІХ форуме? Какие заявления и решения планируется принять?
- Как уже отметил, межрегиональные и приграничные связи имеют для России и Казахстана крайне важное значение, являются одной из основ двусторонних отношений. Закономерно, что наши страны одними из первых в мире ввели практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств.
Такие встречи не только способствуют развитию взаимовыгодных контактов между деловыми кругами, культурной и научной общественностью двух стран. На них также прорабатываются конкретные вопросы, от которых во многом зависят перспективы укрепления двусторонних отношений, их наполнение практическим содержанием. В этой связи, понимая значимость такой работы, мы с Касым-Жомартом Кемелевичем принимаем в них участие.
Тема предстоящего, 19-го по счету форума - "Сельское хозяйство - основа сильной экономики". В центре внимания его участников будут находиться актуальные темы продовольственной безопасности, применения цифровых технологий в АПК, подготовки молодых специалистов.
По итогам встречи должен быть подписан солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов. Взаимовыгодные договоренности наших предпринимателей - один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия. Будем стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности наших экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран.
В прошлом году в Астане состоялся первый саммит Центральная Азия - Россия. У России имеются достаточно прочные отношения со всеми пятью странами региона на двусторонней основе. В чем приоритеты взаимодействия в рамках шестистороннего сотрудничества?
- Объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной Консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным.
Очевидно, что наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества и могло бы еще больше выиграть, обогатиться от объединения усилий всех заинтересованных сторон.
Помимо диалога на высшем уровне у нас налажены связи по линии советов безопасности и других структур. Так, начиная с 2019 года успешно развивается механизм шестисторонних контактов на уровне министров иностранных дел. Очередной раунд переговоров в таком формате состоялся 14 апреля этого года в Самарканде. В планах запустить работу экспертных групп "Центральная Азия плюс Россия" по отраслевым компетенциям.
Что касается приоритетов нашего взаимодействия в "шестерке", то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Казахстан и Россия участвуют во многих многосторонних структурах. В том числе - Шанхайской Организации сотрудничества. Председательство в ШОС перешло к Казахстану, и на июльском саммите Президент Касым-Жомарт Токаев представил инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". По Вашему мнению, какова роль ШОС и других региональных организаций в поддержании мира и стабильности на большом евразийском пространстве?
- Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.
Очевидно, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. При этом непременное, неотъемлемое условие - это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте.
Важным шагом достижения этой цели считаем создание широкого интеграционного контура - большого евразийского партнерства - путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества.
С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы. Привлекательность ШОС - в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость, уважение культурно-цивилизационного многообразия. Это выгодно отличает нашу организацию от продвигаемых Западом узкоблоковых конструкций с ограниченным, селективным составом участников. Не случайно конструктивная роль ШОС в деле обеспечения мира и устойчивого развития была вновь подтверждена в тематической резолюции Генеральной ассамблеи ООН, принятой 28 августа этого года.
Россия и Казахстан, как и ряд других партнеров, стояли у истоков основания ШОС в 2001 году. Плодотворное взаимодействие на шосовской площадке утвердилось в качестве одного из ключевых векторов стратегических отношений дружбы и союзничества между нашими странами.
Поддерживаем приоритеты председательства Казахстана в ШОС в 2023-2024 годах, направленные на повышение ее авторитета и влияния на международной арене. Будем добиваться реализации согласованных лидерами ШОС задач в интересах дальнейшей консолидации организации.
Серьезное внимание предстоит уделить реализации принятых на высшем уровне решений о совершенствовании деятельности ШОС, чтобы адаптировать ее к современным реалиям и усилить практическую отдачу от совместных мер. Уверен, что вместе со всеми партнерами эти задачи будут решены.
Другой весьма представительный региональный формат - Содружество Независимых Государств - рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве. С 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ. Среди наших основных приоритетов - углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов.
С точки зрения экономической стабильности, безусловно, ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу. В его рамках формируются условия для устойчивого развития экономик государств-членов, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. В сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах.
Над вопросами региональной безопасности мы вместе с Казахстаном активно работаем в рамках ОДКБ. Эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств-членов, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане.
Следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в Организации. Убежден, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал ОДКБ и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех государств-членов.
Казахстан и Россия имеют не только сухопутную границу, но и водную - обе наши страны имеют выход к Каспийскому морю. Сегодня очень остро стоит проблема загрязнения и обмеления Каспия. Если говорить о водных ресурсах, то экологи давно уже бьют тревогу по поводу состояния реки Урал. Что делается для решения этих проблем?
- Вопросы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов традиционно занимают значимое место в повестке двусторонних отношений. Важное экономическое, природное и даже культурное значение имеет для наших стран протекающая по территории России и Казахстана река Урал. Для сохранения экосистемы ее бассейна реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие в том числе широкий ряд научных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды. Предметный диалог ведется по линии федеральных и природоохранных ведомств, Российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды, Комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также Комиссии по сохранению экосистемы реки Урал.
То же самое касается решения экологических проблем Каспийского моря, включая обмеление водоема. Придаем большое значение сохранению популяций редких видов животных, в частности каспийского тюленя и рыб, особенно осетровых.
В целом Россия и Казахстан уделяют природоохранной теме приоритетное внимание, в том числе в рамках "каспийской пятерки". Для сбережения экосистемы и биоразнообразия Каспия реализуем проекты по защите млекопитающих и птиц, очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие. Каспий - наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится.
При этом, конечно, мы не забываем и об экономическом, логистическом потенциале наших водоемов: планируем развивать здесь кооперацию, в частности в области судостроения и морских перевозок.
Между Казахстаном и Россией налажен тесный культурно-гуманитарный обмен, ни одни переговоры на высшем уровне не обходятся без упоминания этой составляющей сотрудничества. Какие новые инициативы планируются к реализации в этой сфере?
- Добрососедство и взаимное доверие - прочная основа исторической близости народов России и Казахстана. И закономерно, что нас сближают яркие, плодотворные инициативы в гуманитарной сфере.
Ежегодно в России и Казахстане организуются крупные культурные акции, охватывающие самые разные направления. Особый статус отношений между государствами подчеркивает проведение в 2023 году в Республике Казахстан международного проекта "Русские сезоны", торжественное открытие которого состоялось 2 марта на сцене столичного театра "Астана Опера".
Регулярно проводятся перекрестные Дни России в Казахстане и Дни Казахстана в России. Организуемые в их рамках мероприятия - это всегда событие в культурной жизни наших стран.
Активно расширяются научные и образовательные контакты. В 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучалось более 60 тысяч студентов из Казахстана. В 2023/2024 учебном году мы увеличили на 200 единиц количество мест для обучения по правительственной квоте. Флагман российского высшего образования в Казахстане - филиал МГУ имени М.В.Ломоносова. Его выпускники, молодые люди, получающие диплом российского образца, в любой сфере - от физико-математической до творческой - востребованы и, как правило, не испытывают проблем с трудоустройством. Планируем наращивать такое сотрудничество.
В Казахстане успешно работают филиалы и других российских вузов. Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Республике Казахстан наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами.
Как говорил казахский народный мыслитель и просветитель Абай Кунанбаев, переводивший классиков русской литературы на казахский язык, "чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру". Их он называл "ключом к жизни".
Несомненно, русский язык - это наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное - важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу. Признателен Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания Международной организации по русскому языку. Символично, что именно в 2023 году, объявленном Годом русского языка в СНГ, Советом глав государств Содружества 13 октября этого года принято решение о подписании Учредительного договора и Устава этой структуры. Уверен, что это послужит мощным фактором дальнейшего сближения наших народов.
Считается, что очень многое во взаимоотношениях стран зависит от того, как складываются отношения между их лидерами. Как Вы оцениваете уровень своих личных отношений с Касым-Жомартом Кемелевичем?
- Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы - люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан.
Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей.
Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убежден, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства.
08.11.2023, 10:38 158906
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее
Фото: akorda.kz
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Приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд, а казахстанских в РФ - около $6 млрд, заявил в интервью "Известиям" президент республики Касым-Жомарт Токаев. Также он представил свое видение будущего многополярного мира. По его мнению, как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, планета вернется в состояние устойчивого равновесия. Об отношениях России и Казахстана, статусе русского языка на постсоветском пространстве и роли ООН - в эксклюзивном интервью Касым-Жомарта Токаева "Известиям".
Повестка нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно весьма обширна"
В ближайшие дни вы проведете переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В последнее время ваши личные встречи проходят регулярно - 7 октября вы приезжали в Москву, а уже 13 октября участвовали в работе Совета глав государств - участников СНГ в Бишкеке, где также виделись с президентом Российской Федерации. Как вы в целом оцениваете развитие отношений между нашими странами? Какие вопросы будут в центре внимания предстоящих переговоров?
- Действительно, наши встречи с Владимиром Владимировичем Путиным носят регулярный характер. Это весьма наглядно иллюстрирует высокий уровень содержательного наполнения отношений между Казахстаном и Россией. Будь то двусторонние контакты либо многосторонние переговоры в рамках интеграционных объединений, нам всегда есть что обсудить. Президента России отличает высокая информированность и компетентность, его точка зрения на глобальные и региональные процессы во многом определяет характер ситуации в современном мире.
Важными особенностями казахстанско-российского диалога являются конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат. Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они - учитывать наше мнение.
Как вы знаете, в текущем году мы отмечаем 10-летие подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Дружба между народами Казахстана и России, конечно, имеет гораздо более длительную историю и уходит в глубину веков. Тем не менее заключенный в 2013 году межгосударственный договор очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами - это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее.
Повестка нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно весьма обширна. Мы планируем обстоятельно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации.
Отдельным пунктом программы станет наше участие в Форуме межрегионального сотрудничества. Это уникальный и очень эффективный формат, способствующий укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран. В текущем году мы проводим в казахстанском городе Костанае уже 19-й по счету Форум. Тема мероприятия - сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Уверен, что Форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит президента России в Казахстан.
Приток прямых инвестиций из России превысил $20 млрд"
В октябре вы вместе с президентами России и Узбекистана участвовали в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Насколько этот проект важен для вашей страны? Какие еще крупные экономические и инвестиционные проекты с Россией сейчас реализуются и какие - в ближайших планах? Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития взаимодействия в нефтегазовой сфере и в области мирного атома?
- Газовая отрасль играет особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому поставки российского голубого топлива отвечают интересам всех участвующих сторон.
Запущенный 7 октября проект будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана, укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан.
Мы заинтересованы в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа.
Так, 1 ноября на Международном газовом форуме было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между правительством Казахстана и "Газпромом", направленное на выработку и реализацию долгосрочных, с горизонтом до 15 лет, планов взаимовыгодного партнерства.
Казахстан и Россия давно и успешно сотрудничают и в нефтяной сфере. В нашей стране успешно работают такие российские концерны, как "Лукойл" и "Татнефть".
В феврале текущего года АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Лукойл" заключили ряд соглашений по проекту освоения участков месторождений "Каламкас-море", "Хазар", "Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря.
Кроме того, в 2022 году завершено строительство нефтехимического комплекса Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), который войдет в десятку крупнейших производителей полипропилена в мире. В данном проекте участвует и российская компания "Сибур".
В 2022 году в Сарани при участии "Татнефти" построен завод по производству автомобильных шин KamaTyresKZ.
Транспортировка нефти через территории обеих стран занимает значительную долю в наших топливно-энергетических комплексах. Порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории (Каспийский трубопроводный консорциум).
Аналогично российская нефть поставляется в КНР через территорию Казахстана. В период до 2033 года планируется осуществить транзит более 100 млн т российской нефти.
Одним из ключевых направлений нашего энергетического сотрудничества является взаимодействие в сфере мирного атома.
Есть разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, в Казахстане имеется значительный потенциал для развития атомной энергетики. Страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, также имеется свое производство компонентов ядерного топлива и доступ к услугам по изотопному обогащению урана. На базе Ульбинского металлургического завода выпускается готовое ядерное топливо для атомных электрических станций Китая.
С другой стороны, у многих граждан и экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского испытательного полигона. Мы высоко ценим предложенную российской стороной помощь в строительстве АЭС на территории Казахстана. А окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам заявленного референдума.
В 2019 году я в своей предвыборной платформе заявил, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов.
Отвечая на ваш вопрос касательно инвестиционного сотрудничества, хотел бы отметить, что валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд.
Такая динамика стала возможной в том числе благодаря промышленной кооперации, в рамках которой субъекты бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму $33,5 млрд.
Успешно претворены в жизнь 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 млрд. В настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуется 40 проектов на сумму $16,6 млрд с созданием более 15 тыс. рабочих мест.
Взаимодействие в этом направлении наглядно демонстрирует огромный потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества.
Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом"
Западными странами введено беспрецедентное количество санкций, которые в том числе затрагивают транспортно-логистическую сферу. Тем не менее Россия и Казахстан успешно сотрудничают в этой области - например, развивая транспортный коридор "Север - Юг". Каковы ваши оценки перспектив такого взаимодействия?
- Казахстан не имеет выхода к Мировому океану, поэтому транспортный коридор "Север - Юг" с конечным пунктом в портах Персидского залива и с дальнейшим выходом в Индию открывает широкие перспективы и может стать одним из локомотивов экономического развития нашей страны.
Маршрут способен в корне изменить транспортную структуру, уровень кооперации и взаимодействия внутри огромной Евразии.
Для развития коридора "Север - Юг" сторонами принимаются синхронные мероприятия по модернизации инфраструктуры, увеличению терминальных мощностей и подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков.
Укрепление транспортной взаимосвязанности Казахстана и России, в том числе посредством коридора "Север - Юг", непременно будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций.
Сегодня именно транспорт и логистика выходят на первый план в международном сотрудничестве. По сути дела, в мире идет острая конкуренция за контроль над транспортными маршрутами, логистикой. В настоящее время формируется новый транспортный каркас Евразии, который при должном подходе может принести участникам серьезные экономические и политические дивиденды.
Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения для создания общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной и простой в использовании, основываться на передовых цифровых технологиях.
Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом, задействуя все свои возможности и ресурсы. Мы готовы реконструировать узкие места в своей железнодорожной и автодорожной сети для увеличения грузопотока.
На сегодняшний день в России обучается свыше 60 тыс. казахстанских студентов"
13 октября в Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку, утвержден ее устав. Учитывая, что инициатором создания этой структуры выступили вы, хотели бы поинтересоваться, каковы ваши ожидания от деятельности организации? Каким вы видите дальнейшее развитие взаимодействия России и Казахстана в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в рамках СНГ?
- Важным объединяющим фактором Содружества Независимых Государств было и остается общее культурно-гуманитарное пространство. При этом одной из составляющих успеха нашего взаимовыгодного сотрудничества в этом измерении является сложившийся баланс гармоничного развития языков народов стран СНГ и русского языка.
Думаю, сегодня никто не сможет отрицать, что именно русский язык, являющийся одним из официальных языков ООН и имеющий статус международного языка, выступает серьезным консолидирующим фактором поддержания дружественных отношений между нашими государствами, действенным инструментом развития региональной кооперации, сотрудничества и доверия.
При выдвижении инициативы по созданию Международной организации по русскому языку я руководствовался в том числе и мировым опытом. Соответствующие международные структуры созданы для развития французского, немецкого, испанского и других языков.
Особо хочу отметить, что идея учреждения международной организации по русскому языку не направлена на создание альтернативы государственной языковой политике стран СНГ, в том числе Казахстана.
Важно, что организация обладает правосубъектностью и будет открыта для присоединения других стран, не входящих в СНГ.
Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ, а Санкт-Петербург в качестве культурной столицы содружества в 2023 году внес заметный вклад в укрепление культурных связей между странами СНГ.
В данном контексте культурно-гуманитарное сотрудничество между Казахстаном и Россией продолжает оставаться важной составной частью двусторонних отношений.
Взаимодействие в этой сфере в последнее время весьма насыщенно. Проходят Дни культуры Казахстана и России, Дни казахстанского и российского кино. Проводимый в этом году проект "Русские сезоны" пользуется большим зрительским успехом в Казахстане. Укрепляется сотрудничество в области творческого образования, а также в музейно-библиотечной сфере. Артисты и коллективы из Казахстана традиционно принимают активное участие в культурных мероприятиях на территории России.
Уверен, эта традиция продолжится и в будущем на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран. Для нас важно знакомить мир с казахской культурой, при этом приобщаясь к самобытной культуре России.
В целом за 30-летний период становления и развития СНГ межкультурный диалог, безусловно, подтвердил свою важную роль в деле распространения общих культурных и гуманистических ценностей на пространстве Содружества.
Считаю данное направление важнейшей основой духовного единства СНГ, "золотым мостом", прочно связывающим наши страны и народы.
В последнее время в Республике Казахстан открылись филиалы ряда российских вузов (в том числе МИФИ и РГУ нефти и газа имени Губкина). Каковы дальнейшие планы в этой области у двух стран, может быть, по расширению сотрудничества в области среднего, профессионального и начального образования?
- На сегодня в России обучается свыше 60 тыс. казахстанских студентов - больше, чем в какой-либо другой стране.
Это свидетельствует о востребованности и высоком образовательном потенциале российских вузов. Выбор в их пользу обусловлен территориальной близостью, отсутствием языкового барьера, финансовой доступностью, квалифицированным преподавательским составом, престижностью и известностью многих вузов еще с советских времен.
В Казахстане проводится работа по открытию филиалов ведущих зарубежных высших учебных заведений технического профиля. В 2023 году Казахстан ратифицировал Соглашение о создании и функционировании на паритетной основе филиалов организаций высшего и послевузовского образования, заключенное между правительствами Казахстана и России.
Результатом данной работы стало открытие филиала МИФИ на базе КазНУ им. аль-Фараби и филиала РГУ им. И.М. Губкина на базе Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева. В 2024 году также планируется открытие филиала РХТУ им. Д.И. Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати.
Учитывая историческую и культурную общность наших народов, есть обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества в области среднего образования. Ведутся переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских общеобразовательных организаций.
В то же время мы заинтересованы в открытии соответствующих школ в приграничных с Казахстаном российских регионах, где проживает большое количество наших соотечественников.
ШОС по праву можно назвать гарантом обеспечения региональной безопасности"
В настоящее время Казахстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. Как складывается взаимодействие между нашими странами в рамках этой организации? Какие области деятельности в ШОС приоритетны для Астаны?
- Начну с того, что Казахстан является соучредителем Шанхайской организации сотрудничества. Для нас ШОС - это один из приоритетов в развитии многостороннего регионального диалога.
За более чем 20 лет успешного функционирования объединение стало авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня. Сегодня ШОС с ее колоссальным политическим, экономическим, человеческим и культурным потенциалом по праву можно назвать гарантом обеспечения региональной безопасности, обширным пространством взаимовыгодного экономического сотрудничества и надежным проводником укрепления культурных связей.
Собственно, об этом я говорил в своем выступлении на прошедшем в июле этого года саммите ШОС. На наш взгляд, в текущих непростых геополитических и геоэкономических реалиях первостепенное внимание следует уделять укреплению незыблемых основ "шанхайского духа", характеризующегося доверием, взаимной выгодой, равенством, уважением многообразия культур и стремлением к совместному развитию.
В этом плане для Казахстана председательство в ШОС является большой честью и одновременно огромной ответственностью. Будучи председателем в ШОС, мы преследуем главную цель - продвинуть взаимодействие в организации на еще более высокий уровень и обеспечить дальнейшую эффективность ее работы.
Исходя из этого, приоритетами казахстанского председательства были объявлены обеспечение региональной безопасности и стабильности, насыщение многостороннего сотрудничества реальным торгово-инвестиционным и культурно-гуманитарным содержанием.
Хочу отметить, что позиции наших стран по большинству текущих вопросов и перспектив дальнейшего развития ШОС созвучны. Это, безусловно, важный показатель продуктивности сложившихся партнерских отношений.
Мы едины в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам, укрепления многостороннего экономического диалога и гуманитарных контактов.
Россия играет активную роль в продвижении инициированных Казахстаном переговоров по созданию Центра информационной безопасности ШОС, поддержано наше предложение объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС, а 2024 год - Годом экологии в ШОС.
Наши страны объединили усилия в работе над дальнейшим совершенствованием деятельности ШОС и ее основных органов, а также в подготовке стратегических документов организации на среднесрочную перспективу в сферах энергетики, экономики, правоохранительной деятельности и экологии.
Возлагаю большие надежды на успешное казахстанско-российское взаимодействие, которое, вне всякого сомнения, отразится на успехе главного мероприятия - саммита ШОС в июле 2024 года.
Для этого предстоит совместно провести большую и целенаправленную работу. Убежден, наша приверженность "шанхайскому духу" и взаимная поддержка будут и далее способствовать сплочению и выработке единых подходов в вопросах развития ШОС.
Настало время сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности"
Мы живем в турбулентное время. Происходит неизбежный переход от однополярного мира к многополярному. Меняются устои мировой экономической системы. Каково ваше видение будущего?
- Как мы видим, формирование архитектуры современного многополярного мира идет чрезвычайно болезненно. И на фоне конфликтов, происходящих в самых разных точках планеты, санкционного противостояния, торговых войн довольно сложно оставаться оптимистом.
Однако я верю, что благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом. Так было не раз в мировой истории. В конечном счете глобальное сообщество придет к состоянию "долгосрочного устойчивого мира". Для его достижения, очевидно, требуется выполнение двух условий - это готовность к взаимным уступкам и строгая приверженность нормам международного права. Второй пункт - один из главных лейтмотивов казахстанской внешней политики.
Я твердо убежден, что любые противоречия необходимо решать согласно нормам и принципам Устава ООН. Этот документ был принят мировым сообществом после самой кровопролитной войны в истории человечества. Во избежание повторения таких трагедий были приняты единые, однозначно трактуемые правила игры на международной арене. Это была большая победа принципов гуманизма и человеколюбия. Лучшего рецепта преодоления конфликтов мир пока не придумал.
Все страны равны вне зависимости от их размера, мощи и экономического потенциала. Международное право подлежит равному и универсальному применению без двойных стандартов.
Поэтому я считаю, что как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, мир вернется в состояние устойчивого равновесия. И эта формула актуальна как для политических систем, так и для разрешения современных экономических, экологических и гуманитарных проблем.
Сегодня мы находимся в условиях серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы политического давления, торговые и санкционные войны, что ведет к полноформатному кризису системы международной торговли.
Мы являемся свидетелями беспрецедентной геополитической фрагментации и социально-экономической поляризации. Происходит трансформация политики и экономики на глобальном и региональном уровнях. Всё это вызывает обеспокоенность по поводу безопасного существования государств и континентов.
Для создания гармоничной мировой экономики страны Глобального Юга и Глобального Севера должны прийти к общему знаменателю на основе принципов взаимного доверия, уважения интересов, а также многостороннего сотрудничества.
Центральную роль в этом сложном процессе должна играть ООН. В настоящее время она остается единственной безальтернативной глобальной организацией, объединяющей все человечество.
При этом следует признать, что растущая блоковость и геополитическая фрагментация подрывают единство и верховенство мандата ООН.
Растет критика в адрес организации, и связана она с необходимостью проведения внутренних реформ. Многочисленные кризисные явления в различных уголках нашей планеты обнажили уязвимость ООН в их урегулировании.
Полагаю, что настало время сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, способным противостоять вызовам XXI века и эффективно решать проблемы современности.
Многие институты Организации были созданы в годы холодной войны и отражают реалии и методы работы ушедшей в небытие исторической эпохи. Всё отчетливее проявляется необходимость реформирования Совета Безопасности за счет расширения его состава.
Малые и средние страны исторически несли ответственность за международную стабильность, создавая мосты между великими державами. Важно, чтобы голоса таких государств в рамках Совета Безопасности звучали всё более весомо и играли значимую роль в обеспечении мира и безопасности.
Напомню, что на последних саммитах ШОС и БРИКС мною была предложена Инициатива о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Она нацелена на достижение эффективного прогресса в обеспечении глобальной безопасности и стабильности, построении демократического и рационального политического и экономического международного порядка.
Кардинальный пересмотр стереотипов в пользу сотрудничества позволит восстановить доверие, укрепить реализацию существующих международных обязательств, а также выработать конкретные меры для содействия глобальному устойчивому развитию и решения актуальных проблем мировой политики.
Твердо убежден, что на современном этапе только конструктивный диалог и коллективные усилия государств, высокопрофессиональная дипломатия могут восстановить стабильность в мире, привести к построению справедливой системы международных отношений на основе Устава ООН на благо всего человечества.
24.10.2023, 12:51 189396
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо дал интервью казахстанским средствам массовой информации об успешном проведении 3-го Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" и участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в форуме в Китае.
Благодарю Вас, господин посол, за то, что согласились на наше интервью. С 17 по 18 октября в Пекине успешно прошел 3-й Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь", который привлек широкое внимание и вызвал сильный резонанс в международном сообществе. Господин посол, можете ли Вы рассказать об основной ситуации и важном значении нынешнего форума?
- С 17 по 18 октября в Пекине успешно прошел 3-й Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Темой этого форума являлось высококачественное строительство "Один пояс и один путь" и совместное осуществление общего развития и процветания. Форум собрал представителей 151 страны и 41 международной организации, число участников превысило 10 тысяч человек.
На церемонии открытия форума председатель Си Цзиньпин в программной речи обобщил полезный опыт прошедшего десятилетия, подведя итоги, и подчеркнул, что совместное строительство инициативы "Один пояс и один путь" занимает правильное место в истории, отвечает логике прогресса времени, открывает верный путь развития для человечества. Объявленные 8 шагов в поддержку высококачественного строительства "Один пояс и один путь" наметили новые ориентиры, открыли новые перспективы и придадут новый импульс сотрудничеству в рамках инициативы. На полях форума председатель Си Цзиньпин провел встречи и переговоры со всеми приглашенными зарубежными лидерами, по итогам которых был достигнут целый ряд важных договоренностей.
В ходе форума состоялись панельные мероприятия, включая 3 заседания высокого уровня на темы: цифровая экономика, взаимосвязанность и зеленое развитие, а также 6 тематических дискуссий: бесперебойная торговля, сближение народов, обмены по линии аналитических центров, честный Шелковый путь, межрегиональное сотрудничество, морское сотрудничество. Успешно прошла конференция предпринимателей в рамках "Один пояс и один путь". По итогам форума принято заявление председателя, в котором комплексно изложены достигнутые договоренности и результаты.
Форум завершился на мажорной ноте, показав плодотворные результаты, что стало очередной вехой на пути совместного строительства "Один пояс и один путь". Форум прошел в духе солидарности, укрепив международный консенсус о совместном строительстве инициативы "Один пояс и один путь". Форум прошел в интересах взаимной выгоды, солидно обогатив пакет результатов сотрудничества. Форум прошел во имя развития, открыв светлые перспективы взаимодействия по реализации инициативы "Один пояс и один путь". Нынешний форум послал миру четкий сигнал в поддержку солидарности, сотрудничества, открытости и взаимного выигрыша, также достиг самого значимого консенсуса по поводу вступления инициативы в новую стадию высококачественного сотрудничества. Самое грандиозное видение форума - прилагать совместные усилия для реализации модернизации всех стран мир, отличительная черта форума - нацеленность на практические шаги и реальный эффект.
Успешное проведение нынешнего форума непременно придаст неиссякаемую энергию глобальному экономическому росту и всеобщему развитию.
Господин посол, Вы только что упомянули, что важнейшим консенсусом, достигнутым на форуме, является вступление инициативы "Один пояс и один путь" в новую стадию высококачественного сотрудничества. Чего нам следует ожидать от выхода совместного строительства "Один пояс и один путь" на новый этап высококачественного развития?
- По этому вопросу член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Ван И уже дал хороший ответ китайским и зарубежным журналистам.
Новая стадия высококачественного сотрудничества, о которой заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на церемонии открытия форума, имеет важное значение для дальнейшего продвижения международного сотрудничества и глобального развития.
Во-первых, новая стадия предполагает укрепление инфраструктурной взаимосвязанности на евразийском континенте. Объявлены меры в 5 аспектах для формирования взаимосвязанной транспортной сети на Евразийском континенте, а именно: укреплять железнодорожную взаимосвязанность на основе маршрута Китай - Европа, открыть новые логистические коридоры на Евразийском континенте с опорой на прямые автомобильные перевозки, создать транскаспийский международный транспортный коридор, содействовать развитию "Морского Шелкового пути" и новых маршрутов сухопутно-морских грузоперевозок, активизировать строительство воздушного шелкового пути между Китаем и Европой.
Во-вторых, новая стадия будет проходить в контексте внедрения "зеленого" Шелкового пути. Будет активизироваться сотрудничество в сферах "зеленой" инфраструктуры, "зеленой" энергетики, "зеленых" финансов и "зеленого" транспорта, увеличиваться поддержка деятельности международного союза "зеленого" развития в рамках "Один пояс и один путь" в духе принципов "зеленых" инвестиций. Пусть "зеленое" развитие станет яркой спецификой "Один пояс и один путь".
В-третьих, важным драйвером развития на новой стадии будет выступать цифровой Шелковый путь. Китай со всеми сторонами создаст открытый, равноправный и недискриминационный климат для цифрового развития в интересах углубленной интеграции цифровых технологий и реального сектора экономики, а также сокращения цифрового разрыва. Китай выдвинул инициативу по глобальному управлению искусственным интеллектом, которая весьма востребована для совершенствования и укрепления глобального цифрового управления.
В-четвертых, на новой стадии Китай и партнеры будут работать сообща над модернизацией всех стран мира. Интеграция экономики Китая с мировой будет углубляться путем сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Неустанные усилия будут сосредотачиваться на развитии открытой мировой экономики с целью осуществления модернизации на принципах мирного развития, взаимовыгодного сотрудничества и всеобщего процветания во имя выдвинутых председателем Си Цзиньпином инициативы по глобальному развитию, инициативы по глобальной безопасности и глобальной инициативы цивилизации в контексте формирования сообщества единой судьбы человечества.
Новая стадия высококачественного развития "Один пояс и один путь" несомненно создаст больше возможностей для мировой экономики и принесет больше хороших новостей для всего мира.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению посетил Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Это второй визит президента Казахстана в Китай в этом году. Господин посол, каковы результаты визита? Какое влияние это окажет на развитие китайско-казахстанских отношений?
- С 17 по 18 октября президент Касым-Жомарт Токаев был приглашен принять участие в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине и соответствующих мероприятиях, что увенчалось полным успехом. Как вы сказали, господин Токаев в этом году дважды посетил Китай, что в полной мере продемонстрировало высокий уровень и особенность китайско-казахстанских отношений.
В ходе своего визита в Китай президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме и произнес речь на китайском языке, что произвело глубокое впечатление на китайский народ и получило высокую оценку. В своем выступлении президент высоко оценил инициативу совместного строительства "Один пояс и один путь" и выразил твердое желание Казахстана в дальнейшем активном и глубоком участии в высококачественном совместном строительстве инициативы.
В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Как давние друзья, два лидера провели сердечную беседу, обменялись мнениями по китайско-казахстанским отношениям, совместному строительству "Один пояс и один путь" и соответствующим международным вопросам, достигли важной договоренности об углублении политического взаимного доверия и расширения сотрудничества в различных областях в целях создания нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений. Кроме того, премьер Госсовета КНР Ли Цян, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин провели встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, где также обсудили вопросы содействия развитию китайско-казахстанских отношений и углублению сотрудничества в соответствующих областях.
Я бы хотел отметить, что во время своего пребывания в Пекине президент Касым-Жомарт Токаев также встретился с руководителями многих китайских предприятий, обсудил практическое сотрудничество по темам расширения взаимосвязанности и торгово-экономической сфере и стал свидетелем подписания многочисленных документов о сотрудничестве в областях инвестиций, торговли, научно-технического производства и финансов. Больше всего меня тронуло то, что президент Касым-Жомарт Токаев вернулся в свою альма-матер - Пекинский университет языков и культуры, где он навестил своих преподавателей и тепло пообщался со студентами. "Возвращение домой" господина президента было теплым и полным "человеческого прикосновения", что польстило преподавателям и студентам его альма-матер, а также тронуло тысячи людей в Китае и Казахстане.
Именно под стратегическим руководством глав государств Китая и Казахстана наши отношения осуществили опережающее развитие и достигли самого высокого уровня в истории вечного всестороннего стратегического партнерства. Благодаря тысячелетним обменам между народами Китая и Казахстана дружба, которая уходит корнями в прошлое, крепнет день ото дня. Теперь народам двух стран представлена великолепная картина китайско-казахстанских добрососедских и дружественных отношений, высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь" и сотрудничества в различных областях. Китайская сторона готова работать с казахстанской стороной над претворением в действительность договоренности лидеров двух стран, укреплением связей на различных уровнях и углублением сотрудничества во всех аспектах с целью совместного создания очередного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений на благо народов двух стран.
В этом году исполняется десять лет со дня выдвижения инициативы "Один пояс и один путь". Какое место занимает Казахстан в ее совместном строительстве? Каких достижений за последние десять лет добились Казахстан и Китай в сотрудничестве по совместному строительству "Один пояс и один путь"?
- 10 лет назад председатель Си Цзиньпин в Казахстане впервые озвучил инициативу о создании "Экономического пояса Шелкового пути". Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь", он занимает особое и важное положение в совместном строительстве "Один пояс и один путь". За последние 10 лет под стратегическим руководством глав двух стран Китай и Казахстан постоянно укрепляли политическое сопряжение, неуклонно продвигали взаимосвязь объектов инфраструктуры, бесперебойную торговлю, финансирование капитала и сближение сердец народов. Совместное строительство, как свободный набросок превратился в тонкую выписку деталей, оно уже достигло высококачественного уровня развития. Был осуществлен ряд крупных важных проектов и достигнуты ощутимые и яркие результаты, что стало образцом и ориентиром для сотрудничества в совместном строительстве в глобальном масштабе.
Успешное проведение 3-го Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" придало новый импульс совместному строительству инициативы между Китаем и Казахстаном. В ходе форума главы двух стран встретились и стали свидетелями подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве в области взаимосвязанности и экономического развития. Ряд китайско-казахстанских проектов был включен в список проектов прагматического сотрудничества форума. Обе стороны ускорят сотрудничество в областях взаимосвязанности, транскаспийских международных перевозок, сельскохозяйственной продукции, полезных ископаемых, профессионального обучения и т.д.
Пользуясь возможностями форума, Китай и Казахстан в дальнейшем обобщат опыт достижений, продолжат придерживаться принципа "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование" в целях продвижения высококачественного строительства "Один пояс и один путь" и достижения новых результатов.
Во-первых, укрепляется политическое сопряжение. Обе страны будут в полной мере выполнять координирующую роль китайско-казахстанского комитета по сотрудничеству, продвигать стратегическое сопряжение в рамках "Цифрового Шелкового пути" и программы "Цифровой Казахстан" и ускоренными темпами содействовать реализации подписанных правительствами двух стран соглашений в областях взаимосвязанности, экономических технологий в целях заложения политической основы для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Во-вторых, продолжается расширение взаимосвязанности. Обе страны продолжают расширять объем железнодорожных перевозок двух стран, количество отправлений и эффективность контейнерных поездов Китай - Европа за счет возможностей транскаспийского международного транспортного коридора, повышать уровень взаимосвязанности приграничных пунктов, трансграничных железных дорог и международных мультимодальных перевозок.
В-третьих, неуклонно увеличиваются торговые обмены. Китайская сторона будет работать с казахстанской стороной над повышением уровня упрощения процедур торговли и инвестиций, реализацией ключевых проектов сотрудничества в области инвестиций в мощности, расширением сотрудничества в областях зеленой энергетики, таких как ветроэнергетика, фотоэлектрическая и солнечная тепловая энергия, а также продвижением сотрудничества и развития в сфере цифровых технологий, включая трансграничной электронной коммерции, искусственного интеллекта, больших данных и блокчейна.
В-четвертых, упрочивается гуманистическое сотрудничество. Китай и Казахстан совместно организуют Год туризма Казахстана в Китае в следующем году, ускорят взаимное учреждение культурных центров, активизируют усилия по строительству "мастерских Лу Баня" и совместного китайско-казахстанского университета, а также подготовят больше высококвалифицированных специалистов из Китая и Казахстана для качественного строительства "Один пояс и один путь". Скоро вступит в силу соглашение между правительствами КНР и РК о взаимном освобождении от визовых требований, что предоставит новые возможности для развития людских обменов и торгово-экономических связей.
Как известно, в рамках форума президент Касым-Жомарт Токаев посетил Синьцзян. Господин посол, каковы Ваши ожидания от сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном Китая?
- 18 октября, после участия в 3-ем Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", президент Токаев специально совершил визит в СУАР КНР и обсудил вопросы об углублении дружественных обменов и практического сотрудничества между Казахстаном и СУАР КНР. Обе стороны обменялись мнениями, касающимися реализации результатов первого саммита Китай-Центральная Азия и 3-его Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", содействия высококачественному совместному строительству "Один пояс и один путь" и углубления взаимовыгодного сотрудничества в различных областях между двумя странами. Визит достиг ожидаемых результатов и наметил конкретные планы для дальнейших обменов и сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном. Визит президента Токаева в Синьцзян, хотя был непродолжительным, но возымел большое значение, что в полной мере отражает важность и искренность Казахстана в углублении сотрудничества с Синьцзяном и является важной вехой в истории обменов и сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном.
В марте этого года Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй возглавил делегацию из СУАР КНР по дружественному обмену в Казахстан. Казахстанская сторона оказала делегации прием на высоком уровне, что принесло свои положительные результаты. Благодаря совместным усилиям Китая и Казахстана договоренности визита эффективно реализуются, развитие обменов и сотрудничества в различных областях между Синьцзяном Китая и Казахстаном ускоряется, что придает мощный импульс развитию китайско-казахстанских отношений и сотрудничеству в различных областях. По данным статистики за первые восемь месяцев этого года объем импорта и экспорта Синьцзяна в Казахстан составил 86,72 млрд юаней, что на 75,4% больше по сравнению с аналогическим периодом.
Казахстан и Синьцзян соединены горами и реками, имеют схожую культуру и экономически дополняют друг друга, Казахстан играет важную роль в открытии сотрудничества Синьцзяна с внешним миром. СУАР КНР является ключевым регионом экономического пояса Шелкового пути, а также авангардом и основной позицией китайско-казахстанского сотрудничества и высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь". Синьцзян Китая и Казахстан имеют большой потенциал и широкие перспективы для обмена и сотрудничества в различных областях.
По случаю открытия нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений успешный визит президента Токаева в Синьцзян способствует дальнейшему укреплению политического сопряжения в области развития между Синьцзяном Китая и Казахстаном, углубит взаимовыгодное сотрудничество в областях экономики и торговли, взаимосвязанности, производственной мощности, сельского хозяйства, туризма и т.д., а также внесет очередной вклад в развитие вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
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