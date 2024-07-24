Упразднят ли "СК-Фармацию" после проверки Антикора, ответила глава Минздрава Дополнено
Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова ответила, сможет ли министерство отказаться от "СК-Фармации" в связи со скандалами и выявленными коррупционными рисками, передает корреспондент агентства.
Как отметила министр в ходе брифинга в правительстве, в случае упразднения "СК-Фармации" весь закуп лекарств будут осуществлять акиматы.
Мы до 2018 года этот опыт имели. Когда все медицинские организации самостоятельно закупают, в целом возможны, во-первых, перебои с поставкой лекарственных средств. Во-вторых, с учетом объема закупаемых единым дистрибьютором имеется возможность на отдельных позициях все-таки иметь существенную экономию бюджетных средств", - сказала Альназарова.
Министр рассказала, что на сегодняшний день "СК-Фармация" ведет закупки как для стационаров, так и для амбулаторий.
По амбулаторному лекарственному обеспечению мы сегодня рассматриваем вопросы о возможной поэтапной децентрализации лекарственных препаратов, для того чтобы сделать их более пациентоориентированными, чтобы на местах пациенты уже через электронные рецепты могли бы их закупать в розничном сегменте", - отметила министр.
Для этого Минздраву необходимо совершенствовать цифровые инструменты, чтобы весь цикл был прозрачным.
Поэтому переформатирование работы СКФ требуется, абсолютно согласна и с вами, и с коллегами, которые проверяли. С нарушениями согласны, часть из них передали в правоохранительные органы. По некоторым из них мы работаем над совершенствованием и над оптимизацией. Расход бюджетных средств должен быть эффективным, прозрачным", - сказала Альназарова.
Она также добавила, что с момента создания "СК-Фармации" в стране было сэкономлено около 250 миллиардов тенге бюджетных средств.
Дополнено 23.07.2024, 16.40
Представители СМИ попросили министра подтвердить информацию, что после проверок Антикора и ВАП должностей лишились председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ Нурлан Искаков, директор департамента лекарственной политики Сауле Ержанова и председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Еркен Дауытбаев.
Да, абсолютно верно, эти лица. С кем-то расторгнуты договоры, кто-то уволился по собственному желанию, кто-то перевелся на другое место работы. Досрочно прекращены полномочия председателя "СК-Фармация", - добавила Альназарова, отметив, что Минздрав также провел ряд внутренних служебных расследований, материалы переданы в соответствующие органы.
Ранее в Антикоре сообщили, что в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности. Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1241 лот в период 2020-2023 годы). Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку, в сговоре с другими поставщиками выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом, не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок.
По данным Высшей аудиторской палаты, недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.
Также напомним, что в июне глава СКФ Ерхат Искалиев досрочно покинул свой пост.