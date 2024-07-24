23.07.2024, 15:45 48496
В Алматы изменили правила благоустройства частного сектора
Правила обязывают жителей частного сектора следить за состоянием своих домов и дворов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 19 июля приняты новые правила, которые обязывают жителей частного сектора следить за состоянием своих домов и дворов. Все горожане, включая юрлиц, должны поддерживать порядок на своих участках, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Теперь владельцам индивидуальных жилых домов предписывается следить за состоянием фасадов, заборов и ограждений. В обязательном порядке необходимо иметь номерной знак на доме. Важно, чтобы территория была чистой, без захламления. Запрещается сажать деревья в охранной зоне инженерных сетей, рассказали в акимате.
Член общественного совета Бекнур Кисиков отметил, что эти изменения помогут сохранить чистоту и повысить экологическую культуру среди алматинцев.
Инициатива не только преобразит городское пространство, но и повысит осведомленность жителей о важности экологических практик, создавая тем самым устойчивое и благоприятное для жизни окружение", - сказал эксперт.
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23.07.2024, 15:25 49426
Упразднят ли "СК-Фармацию" после проверки Антикора, ответила глава Минздрава Дополнено
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова ответила, сможет ли министерство отказаться от "СК-Фармации" в связи со скандалами и выявленными коррупционными рисками, передает корреспондент агентства.
Как отметила министр в ходе брифинга в правительстве, в случае упразднения "СК-Фармации" весь закуп лекарств будут осуществлять акиматы.
Мы до 2018 года этот опыт имели. Когда все медицинские организации самостоятельно закупают, в целом возможны, во-первых, перебои с поставкой лекарственных средств. Во-вторых, с учетом объема закупаемых единым дистрибьютором имеется возможность на отдельных позициях все-таки иметь существенную экономию бюджетных средств", - сказала Альназарова.
Министр рассказала, что на сегодняшний день "СК-Фармация" ведет закупки как для стационаров, так и для амбулаторий.
По амбулаторному лекарственному обеспечению мы сегодня рассматриваем вопросы о возможной поэтапной децентрализации лекарственных препаратов, для того чтобы сделать их более пациентоориентированными, чтобы на местах пациенты уже через электронные рецепты могли бы их закупать в розничном сегменте", - отметила министр.
Для этого Минздраву необходимо совершенствовать цифровые инструменты, чтобы весь цикл был прозрачным.
Поэтому переформатирование работы СКФ требуется, абсолютно согласна и с вами, и с коллегами, которые проверяли. С нарушениями согласны, часть из них передали в правоохранительные органы. По некоторым из них мы работаем над совершенствованием и над оптимизацией. Расход бюджетных средств должен быть эффективным, прозрачным", - сказала Альназарова.
Она также добавила, что с момента создания "СК-Фармации" в стране было сэкономлено около 250 миллиардов тенге бюджетных средств.
Дополнено 23.07.2024, 16.40
Представители СМИ попросили министра подтвердить информацию, что после проверок Антикора и ВАП должностей лишились председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ Нурлан Искаков, директор департамента лекарственной политики Сауле Ержанова и председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Еркен Дауытбаев.
Да, абсолютно верно, эти лица. С кем-то расторгнуты договоры, кто-то уволился по собственному желанию, кто-то перевелся на другое место работы. Досрочно прекращены полномочия председателя "СК-Фармация", - добавила Альназарова, отметив, что Минздрав также провел ряд внутренних служебных расследований, материалы переданы в соответствующие органы.
Ранее в Антикоре сообщили, что в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности. Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1241 лот в период 2020-2023 годы). Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку, в сговоре с другими поставщиками выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом, не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок.
По данным Высшей аудиторской палаты, недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.
Также напомним, что в июне глава СКФ Ерхат Искалиев досрочно покинул свой пост.
22.07.2024, 15:12 112621
В Алматы порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Анализом по вопросам строительства и выделения земельных участков в предгорных зонах Алматы установлены системные коррупционные риски в процессах изменения градостроительных документов и целевого назначения земель, строительства объектов, изъятия земель для государственных нужд, а также в деятельности контролирующих органов, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
Установлена практика "двойных" стандартов при принятии решения об изменении целевого назначения земли. Почти в каждом третьем случае заявителям сначала отказывали в изменении целевого назначения, а затем этим же лицам выдавали положительные решения. Причиной послужило несоответствие региональных актов нормам Земельного кодекса и в целом пробелы в законодательстве. Отсутствовало нормативное закрепление таких элементарных понятий, как "садовый дом", "усадебная застройка", "мансарда". Генеральный план Алматы утратил свою актуальность еще в 2011 году", - говорится в национальном докладе о противодействии коррупции за 2023 год.
Отмечается, что все эти недостатки позволяли должностным лицам акимата менять целевое назначение земельных участков по своему усмотрению, а землевладельцам - строить жилые дома и комплексы без уплаты разницы кадастровой стоимости. В результате имеющихся пробелов вместо садовых домиков строились многоквартирные жилые комплексы.
Также выявлены факты фиктивного ввода в эксплуатацию зданий для последующего получения земли в частную собственность, а также выкупа земли для государственных нужд по необоснованно высокой цене. Только по двум случаям сумма завышения стоимости земли составила порядка 4,7 млрд тенге. Тем самым нанесен прямой ущерб государству.
Наряду с этим допускались факты застройки в санитарно-охранных зонах. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, в опасной зоне схода лавин, оползней и селей находятся около 5 тыс. строений, что несет угрозу безопасности более 29 тыс. жителей.
По инициативе агентства в рекреационную зону возвращено 229,1 га земель. Тем самым установлен запрет на дальнейшее строительство в шести микрорайонах Алматы", - говорится в докладе.
По итогам анализа внесено более 50 рекомендаций.
По выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам состоялось 36 судебных актов в пользу государства, в том числе по их сносу, добавили в Антикоре.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения. Выяснилось, что разрушенный дом был построен в запретной зоне.
Эта трагедия вновь подняла тему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
В марте забор частного дома в горах Алматы обрушилсяпосле обильных осадков, а в апреле незаконный срез горы привел к сходу грязевых масс.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
22.07.2024, 12:10 121481
Ходить по газону запрещено: в Ботаническом саду Алматы призвали не нарушать правила посещения
Посетителей попросили любоваться цветами на расстоянии
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Главном ботаническом саду города Алматы выступили с обращением к посетителям, в котором призвали не ходить по газону.
Цветущие гортензии ежегодно вызывают огромный интерес среди гостей ботсада. В погоне за эффектными кадрами многие из посетителей ходят по газону, наступают и садятся на растения, заходят в середину клумбы и рвут цветы. Они уничтожают красоту и результаты нелегкого труда! А ведь свободный доступ к гортензиям есть под большой ивой, если идти вверх по центральной аллее. Здесь вы можете рассматривать цветы, вдыхать их аромат и сколько угодно делать фото и видео на фоне гортензий. В других местах ходить по газону запрещено!" - заявили в пресс-службе сада.
Посетителей попросили любоваться цветами на расстоянии и не нарушать правила посещения ботсада.
Напомним, в прошлом году в Ботаническом саду Алматы посетители вытоптали газон.
22.07.2024, 10:54 126276
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции.
В этом году 30 августа выпадает на пятницу. Таким образом казахстанцы, работающие по пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 30, 31 августа и 1 сентября.
Всего в августе у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день и 10 выходных.
22.07.2024, 10:46 128081
В Мангистауской области проводят расследование в отношении руководства школы по факту сбора денег с учителей
Директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы
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Актау. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Мунайлинского района Мангистауской области по результатам проверки школы № 3 выявлен ряд нарушений закона со стороны руководства учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, руководством школы на ежемесячной основе осуществлялся незаконный сбор денежных средств с подчиненных работников посредством мобильных приложений банков.
Кроме того, установлены факты незаконного перечисления денежных средств на основании издания формальных приказов и начисления завышенных премий отдельным лицам. Также директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы. По факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении должностных лиц указанной спецшколы начато досудебное расследование по статье 361 УК", - отметили в прокуратуре.
22.07.2024, 09:08 133081
Президент РК наградил орденом Пантелея Кесоглу
Фото: vecher.kz
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК наградил орденом "Барыс" І степени советского и казахстанского эстрадного певца, музыкального педагога, профессора Пантелея Кесоглу.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Кесоглу Пантелея Константиновича орденом "Барыс" І степени за большой вклад в развитие культуры и эстрадного искусства", - говорится в сообщении Акорды.
Лаки (Пантелеймон) Константинович Кесоглу родился 22 июля 1939 года. Народный артист Казахской ССР (1989), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2014) и премии независимого платина "Тарлан" (2003).
20.07.2024, 16:56 197186
Подача питьевой воды в Актау стабилизируется к вечеру
Фото: Depositphotos
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Актау. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 20 июля, ТОО "МАЭК" завершило ремонт на магистральном трубопроводе ЦУВС-2-ЦУВС-3, но жители Актау массово жаловались на отсутствие питьевой воды, сообщает inAktau.kz.
В верхней части города давление и расход питьевой воды составляют 70% от рабочей нагрузки. В нижней части города идет заполнение резервуара питьевой воды на ЦУВС-3 с последующим заполнением трубопровода питьевой воды.
Эти меры приняты, чтобы избежать образования порывов.
Режим подачи питьевой воды в нижней части города стабилизируется к 19.00.
Ранее отсутствие воды вынудило горожан перекрыть дорогу и запустить петицию с требованием решить проблему.
Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
19.07.2024, 18:40 177876
В Жамбылской области бизнесмен, отравивший обедами 83 человека, продолжит кормить учеников
Фото: depositphotos
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Тараз. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области предприниматель, который отравил своими школьными обедами 83 человека, в новом учебном году продолжит кормить учеников - районный отдел образования продлил с ним договор, сообщает "Время".
Напомним, в школе-гимназии имени Киикбаева Байзакского района отравились учащиеся и педагоги. Количество пострадавших достигло 83, двое из них - педагоги.
Тогда руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Байзакского района Рита Алтынбасова заявила, что в школе сразу были проведены эпидемиологические работы. Пробы из блюд взяты вечером того же дня. Все ели плов и салат, пили компот. Анализы определили стафилококк в плове и кишечную палочку в компоте. То есть там не соблюдались санитарные нормы.
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил пострадавших в больнице и дал поручение приостановить работу ИП "Токсеитов", занимавшегося организацией горячего питания в школе. Полиция начала расследование.
По словам руководителя пресс-службы департамента полиции Гульсары Мухтаркуловой, согласно результатам первого лабораторного исследования департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, в 12 различных продуктах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
По данным источника издания в Байзакском районном отделе полиции, в ходе расследования установлено, что ИП "Токсеитов" в соответствии с должностной инструкцией и трудовым договором обеспечение санитарных правил возложил на повара Малику Акбергенову.
Несмотря на это, повара простили. Уголовное дело в отношении Акбергеновой 27 марта этого года суд прекратил в связи с примирением сторон.
Больше всех досталось директору школы имени Киикбаева Гулбахрам Ермековой, которая вместе с выговором получила штраф на сумму 849 160 тенге.
При этом поставщика к ответственности не привлекли. В областном управлении образования сообщили, что якобы не уполномочены принимать меры самостоятельно. В прокуратуре области ответили, что это зона ответственности управления образования, подведомственные структуры которого устраивают конкурсы на организацию горячего питания в школах.
Руководителя управления образования Жамбылской области Рауана Садыркулова спросили, как так вышло, что ИП "Токсеитов" оказался ни при чем? И прокуратура проверяла, и санэпидемиологи. Мало того, с этим ИП продлили договор в текущем году. Всю вину возложили на руководство школы и отдел образования.
Главный педагог региона ушел от вопроса, ничего не объяснив про особо нежное отношение к ИП "Токсеитов".
Вот так случай, который прогремел на всю страну, мягко говоря, замяли в регионе. И никто не может дать гарантии, что подобное больше не повторится.
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