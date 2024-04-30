Всеобщее декларирование: грозит ли персональным данным утечка
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин и вице-министр финансов Ержан Биржанов в своих ответах на депутатский запрос рассказали о сохранности персональных данных граждан страны при сдаче декларации.
Всеобщее декларирование осуществляется Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, следовательно, указанный государственный орган обязан принимать необходимые меры по обеспечению информационной безопасности, защите персональных данных и нести ответственность за их сохранность", - заявил Багдат Мусин.
Вместе с тем, отметил он, в настоящее время техническое сопровождение информационных систем КГД МФ осуществляет АО "Центр электронных финансов".
В связи с чем министерством, как уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности, а также защиты персональных данных, осуществляющим государственный контроль, государственную политику в указанных сферах, в рамках компетенции даны рекомендации Министерству финансов Республики Казахстан, КГД РК с целью избежания рисков утечки персональных данных, несанкционированного доступа, отказоустойчивости объектов информатизации", - добавил глава ведомства.
В свою очередь вице-министр финансов Ержан Биржанов отметил, что доступ к декларациям предоставляется лишь по специальному приказу ограниченному кругу сотрудников, которые несут персональную ответственность за конфиденциальность и безопасность информации, включая административную и уголовную ответственность за ее утрату или неправомерное использование.
В целях совершенствования и усиления мер безопасности уполномоченными органами Республики Казахстан проводятся соответствующие работы по внесению изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан в сфере информатизации и обеспечения защиты информационной безопасности", - сообщил Биржанов.
Напомним, 1 января 2024 года стартовал третий этап всеобщего декларирования. Налоговики ответили на самые распространенные вопросы по всеобщему декларированию, в том числе рассказали, как декларировать наличные, подарки и животных.