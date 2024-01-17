Всеобщее декларирование - 2024: налоговики ответили на самые распространенные вопросы

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов ответили на самые частые вопросы казахстанцев по всеобщему декларированию в 2024 году.





В Комитете госдоходов напомнили, что с 2024 года декларацию обязаны представить руководители, учредители (участники) юридических лиц, ИП, а также их супруги. Срок представления декларации до 15 сентября 2024 года.





Налоговики пояснили, почему в декларации отражаются наличные деньги только до 10 000 МРП.





По их словам, доля безналичных платежей увеличилась в 2023 году и составила 86%. Помимо взрослых, карты оформляются на детей.





Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте, при декларировании каждый гражданин вправе отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Остальные деньги свыше 34,5 млн тенге удостоверяются банковской выпиской (по состоянию на 31 декабря отчетного года), это пригодится для подтверждения крупных приобретений в будущем", - разъяснили эксперты.





На вопрос, каким образом налоговые органы узнают о доходах из зарубежных источников, в комитете ответили, что Министерство финансов с 2021 года получает сведения о доходах казахстанских граждан, поступивших на счета в иностранных банках. Эти сведения поступают в рамках многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.





Ежегодно поступают сведения от 80 стран, основные страны - это ОАЭ, Великобритания, Турция, Франция и другие.





Поступают следующие сведения: остаток денежных средств на банковских счетах; суммы полученных дивидендов; суммы полученных вознаграждений (процентов) по счету; суммы выручки от продажи активов и прочих доходов. Только в текущем году по итогам камерального контроля доходов в иностранных банках 568 граждан уплатили налогов на сумму 3 млрд тенге", - рассказали в КГД.





У налоговиков спросили, когда высокопоставленные чиновники будут публиковать свои декларации о доходах и имуществе.





По их словам, согласно закону о противодействии коррупции сведения, отраженные в декларации, будут размещаться кадровыми службами государственных органов на их официальных интернет-ресурсах. Публикация такой информации начнется после 1 января 2025 года.





Опубликованию подлежат сведения лиц, занимающих политические и административные государственные должности корпуса "А", депутатов парламента, уполномоченного по правам человека, судей, лиц, исполняющих управленческие функции в субъектах квазигоссектора.





Также в ведомстве отметили, что в случае допущения ошибок при заполнении декларации их можно устранить самостоятельно путем подачи дополнительной декларации.





Непредставление декларации либо недостоверное отражение сведений на первый раз влечет предупреждение. При повторном нарушении в течение года, за несвоевременное представление - штраф в размере 55 380 тенге (15 МРП), за недостоверное отражение сведений - штраф в размере 11 076 тенге (3 МРП). По нарушениям, повлекшим неуплату налога, штраф составит 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение - 300% (при сокрытии объекта налогообложения)", - пояснили в ведомстве.





По словам налоговиков, граждане вправе отразить любое дорогостоящее имущество стоимостью выше 3,45 млн тенге (1000 МРП) в декларации при наличии оценочной стоимости на 31 декабря 2023 года. Оценка должна быть проведена в любой день до сдачи в любой оценочной компании.





Также эксперты обратили внимание, что в декларации не подлежат отражению договоры банковского займа. Но отражаются иные долговые обязательства перед другими физическими или юридическими лицами, также долги, подлежащие возврату. При этом согласно нормам Налогового кодекса договоры займа должны быть нотариально удостоверены.





Нотариально удостоверить надо до момента подачи первоначальной декларации (срок представления до 15 сентября 2024 года), так как отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации, дополнения не будут приняты", - подчеркнули в ведомстве.





Кроме того, декларированию подлежат дорогие подарки стоимостью свыше 3,5 млн тенге (1000 МРП) за единицу. Они отражаются в декларации как безвозмездно полученное имущество.





Если подарки получены от физических лиц и не для бизнеса, то налогами они не облагаются.





Также в декларации граждане по желанию могут задекларировать животных дорогих пород, стоимость которых превышает 3,5 млн тенге (1000 МРП) за единицу. Например, породистых скакунов, экзотических животных. Сведения по сельскохозяйственным и домашним животным органы государственных доходов получают от уполномоченных органов.