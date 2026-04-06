Миллиарды из Нацфонда потрачены с нарушениями - ВАП

По итогам освоения выделенных в 2023-2024 годах средств Нацфонда зарегистрирован ряд уголовных дел

Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам проверки выявлены нарушения и неэффективное использование средств Национального фонда на триллионы тенге. Часть проектов финансировалась без должной подготовки, а 64 млрд тенге предложено вернуть из-за нецелевого расходования, сообщили в Высшей аудиторской палате.





В ВАП состоялось заседание комиссии по мониторингу за расходованием средств из Национального фонда РК. Ревизия охватила свыше 3 тыс. бюджетных инвестиционных проектов на 3,4 трлн тенге, профинансированных за счет целевых трансфертов, а также облигационные займы субъектам квазигоссектора на 3,8 трлн тенге.





В целом реализация проектов дала положительный эффект. Однако комиссией выявлены значительные возможности для повышения экономической отдачи от средств Нацфонда. Зафиксированы также отдельные недоработки и нарушения. Одним из ключевых факторов является отсутствие единого госоргана, отвечающего за достижение всех целей и задач, возложенных на Нацфонд. Это не позволяет формировать целостную картину и принимать экономически выверенные решения", - было отмечено в ходе заседания.





Комиссией выявлено, что некоторые проекты включались в финансирование без базовой готовности к реализации: по ним не было проектно-сметной документации, земельных участков и т.д. Это приводило к затягиванию сроков. Еще свыше 500 проектов на 394 млрд тенге были исключены либо заменены на другие уже в процессе исполнения.





В палате отметили, что целевые трансферты из Нацфонда законодательно предназначены для приоритетных задач стратегической и национальной значимости. Однако выявлены факты, когда финансировались проекты местного уровня, которые могли быть реализованы без привлечения средств Нацфонда: объекты сельского благоустройства, малые социальные объекты и др. В отдельных случаях средства Нацфонда выделялись на ранее завершенные проекты или в объемах, превышающих фактическую потребность.





Наряду с этим отмечены факты нецелевого и неэффективного перераспределения средств: финансирование для сельской медицинской инфраструктуры направлялось на городские объекты, выделялись средства на ранее закупленное оборудование. В отдельных регионах объем закупок оборудования вдвое превышал план из-за завышенной стоимости.





Комиссия выявила недостатки и в облигационном финансировании. В частности, по-прежнему не выстроена эффективная система контроля за целевым и результативным использованием таких займов.





Также зафиксированы случаи финансирования проблемных проектов с низкой возвратностью, затягивания лизинговых сделок и использования льготных займов как источника дешевого фондирования без достижения заявленных экспортных и производственных показателей.





В целом по итогам освоения выделенных в 2023-2024 годах средств Нацфонда зарегистрирован ряд уголовных дел. Ответственным госорганам и субъектам квазигоссектора направлены соответствующие рекомендации.





Рабочая группа, проводившая ревизию, также выдвинула на рассмотрение комиссии предложения:



