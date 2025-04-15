Почти 160 казахстанцев несут службу в составе миротворческих сил в Африке и на Ближнем Востоке
Фото: Акорда
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня 158 казахстанцев несут службу в составе миротворческих сил в Африке и на Ближнем Востоке, сообщает Акорда.
Вооруженные силы - это одна из главных опор суверенитета и независимости нашей страны. Сильная армия базируется, в первую очередь, на моральном духе солдат и офицеров, их высоком профессионализме, безупречной выучке, неукоснительном соблюдении дисциплины, чистоты и порядка. Армия является настоящей школой мужества, чести и достоинства. Вы показываете подлинный пример патриотизма, верности долгу и присяге. Ваша безупречная служба - достойный пример для подрастающего поколения. Будучи главой государства, я уделяю особое внимание сфере безопасности и правопорядка. Недавно в Акорде мы чествовали сотрудников силовых структур, занявших призовые места на престижных международных соревнованиях спецназа", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с военнослужащими Национального миротворческого контингента.
В целом, отметил он, авторитет и уровень подготовки наших воинских подразделений и силовых структур неуклонно растет.
Правоохранительные и специальные органы показывают свою эффективность в борьбе с преступностью, пресечении терроризма и наркобизнеса. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя, впереди большая работа по укреплению обороноспособности нашего государства", - заявил лидер Казахстана.
Президент напомнил, что начиная с 2014 года Вооруженные силы Казахстана принимают участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. В частности, 80 граждан страны принимали участие в нескольких миссиях в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. Около 700 военнослужащих были задействованы в специальных операциях ООН. Глава государства особо отметил, что в их числе есть наши отважные соотечественницы, продолжающие славный путь Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что не всем странам удается стать участниками миротворческих сил. Он отметил, что такая возможность позволила армии Казахстана сделать в прошлом году еще один исторический шаг.
Впервые Казахстан самостоятельно осуществил миротворческие миссии. Благодаря операции на Голанских высотах наше взаимодействие с ООН вышло на качественно новый уровень. Казахстан вошел в число государств, имеющих полноценный миротворческий контингент. Мы одна из стран в Центральной Азии, имеющая большой опыт в этой области", - добавил он.
Верховный главнокомандующий отметил, что отдельного внимания заслуживает задача, направленная на подготовку военнослужащих по выполнению важных миссий. По его словам, за короткий срок была проведена качественная работа по обучению бойцов и оснащению их снаряжением, соответствующим международным стандартам.
Ранее президент Казахстана наградил миротворцев за образцовую службу на Голанских высотах.