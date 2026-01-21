Казахстан намерен расширить список объектов ЮНЕСКО и оцифровать культурное наследие

Фото: Акорда

Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на V заседании Национального курултая дал поручения по сохранению и международному продвижению культурного наследия Казахстана и поддержал идею создания национального цифрового репозитария "Ұлттық цифрлық мұра", сообщили в пресс-службе Акорды.





Сегодня Казахстан входит в число 25 ведущих стран по количеству объектов нематериального культурного наследия, внесенных в список ЮНЕСКО. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Предстоит масштабная работа по глубокому исследованию нашей истории, развитию культуры и искусства, которую мы намерены продолжить в будущем", - выступил президент.





По его словам, в Казахстане немало исторических мест и ценных артефактов, имеющих глубокое познавательное и воспитательное значение. Ярким примером служит Жаркентская мечеть, возведенная полностью из дерева. Это уникальный плод совместного труда китайских архитекторов и уйгурских мастеров. Столь же исключительным историческим объектом является Вознесенский кафедральный собор в Алматы.





Глава государства отметил, что эти два сооружения, олицетворяющие дружбу и согласие, можно назвать наглядным воплощением принципа "Единство в многообразии".





Каждый уголок Великой степи хранит летопись многовековой истории нашего народа. Одним из таких сокровищ являются петроглифы Каратау. Созданные четыре тысячи лет назад наскальные изображения подтверждают, что корни нашей цивилизации уходят в глубокую древность. В урочищах Сауыскандык Кызылординской области и Арпаозен Туркестанской области ученые обнаружили в общей сложности 17 тысяч петроглифов. Считаю, что такие бесценные археологические памятники, наравне с нашими национальными традициями, по праву заслуживают включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Токаев.





Президент поручил профильному министерству заняться этим вопросом.





Учение Абая, чьи размышления не теряют своей актуальности со временем, должно стать ядром нашей идентичности и национального бытия. Концепция "Адал азамат" ("Ответственный гражданин") созвучна идее мыслителя о "Толық адам" ("Совершенном человеке"). Наша задача - добиться включения "Слов назидания" Абая в реестр документального наследия ЮНЕСКО "Память мира". Учения аль-Фараби и Яссауи также являются столпами национальной духовности. Говоря откровенно, мы вспоминаем заветы великих предков только в дни их юбилеев. Это в корне неправильно. Поэтому необходимо на регулярной основе проводить научные мероприятия, направленные на широкую популяризацию наследия аль-Фараби, Яссауи и Абая. Это нужно прежде всего нам самим, ведь их труды являются фундаментом нашей духовно-философской самобытности", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Он подчеркнул, что гуманитарные институты страны должны системно продвигать заветы великих мыслителей с целью сохранения бесценного национального достояния и передачи его будущим поколениям.





Глава государства поддержал предложения некоторых членов Курултая о развитии таких дисциплин, как философия, социология, политология, а также о подготовке многотомника общественно-политической мысли. Вместе с тем необходимо сделать исследования научных учреждений общедоступными через онлайн-платформы.





В ближайшее время в Астане и Алматы начнется строительство президентских библиотек. Полагаю, что эти объекты должны стать не просто книгохранилищами, а центрами популяризации истории, культуры и достижений нашей цивилизации. Задача укрепления национальной идентичности становится еще более актуальной на фоне стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Реальность такова, что в новую эпоху сохранят субъектность лишь те народы и государства, которые сумеют перевести свою историю и культуру в электронный формат и вписать их в глобальную цифровую цивилизацию. По сути, это вопрос идеологического суверенитета и будущего нашей страны. Поэтому поддерживаю идею создания национального репозитария памяти и знаний "Ұлттық цифрлық мұра", - отметил президент.





По его словам, такое начинание в Год цифровизации и искусственного интеллекта откроет новые горизонты в процессе сохранения и изучения казахстанского исторического наследия.