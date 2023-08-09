Жители Медеуского района Алматы будут получать воду по графику

Разработан график подачи и отключения воды на 27 и 28 июля

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Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Временный график подачи и отключения воды в Медеуском районе будет действовать в период с 14.00 27 июля по 19.00 28 июля, сообщили в акимате Алматы.





В Медеуском районе Алматы жители 50 многоквартирных домов и 4 047 частных домостроений испытывают проблемы с подачей воды.





Воду им теперь будут подавать по графику.





Из-за селя вода в горной реке помутнела, и ее невозможно использовать для очистки. Исследования проводятся каждый час. Необходимый уровень мутности - 30-40 мг/дм3. Сейчас он в районе 170-340, отметили в городском аикмате.





График на 27 июля





С 14.00 27 июля до 19.00 28 июля подача воды будет приостановлена потребителям, расположенным южнее (выше) ул.Омарова, в том числе в 25 МЖД (многоквартирные жилые дома) по обе стороны от ул. Керей - Жанибек хандары. Митина, 4, ЖК "Достык Резидентс", ул. Чайкина, 3, 3а, пр. Достык, 296, 294/2, 290, 278, 276, ул. Тайманова, 222, 224, пр. Достык, 248, 272, 274, 270, 268, 266, 123, 123/3, 123/2, 123/1, 121, 121/3, 121/1, 121/5.





В период с 17.00 до 24.00 27 июля будет возобновлена подача воды в МЖК (многоквартирные жилые комплексы) "Есентай", "Ак Бота", "Тау Шатыр", "ЛаВерде", "Блэкберри хиллс", МЖД по ул. Тайманова.





График на 28 июля





28 июля с 7.00 до 14.00 будет возобновлена подача воды многоквартирным жилым домам в контуре улиц Аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.





Подача воды жилым массивам южнее ул. Омарова планируется к 19.00 28 июля.





В период с 14.00 до 19.00 и с 00.00 до 07.00 будет осуществляться накопление воды в резервуары.





Указанный график обеспечения водой будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить полив и экономить воду", - сказали в пресс-службе.





Также отмечается, что в целях увеличения объема воды, подаваемой в сеть для гражданского населения, временно отключены от воды объекты с большим объемом водопотребления (автомойки, бани). Социальные объекты будут обеспечены привозной водой в круглосуточном режиме.





В период отсутствия централизованного водоснабжения будет осуществляться подвоз воды автоцистернами. С 27 июля общее количество спецтранспорта по доставке воды увеличено до 18 единиц.





Для обращений, связанных с вопросами водообеспечения, организованы горячие линии. Телефон единой диспетчерской службы. 109. Диспетчерская служба ГКП "Алматы су". 274-66-66, +7 777 852 91 01. Заявки по вопросам подвоза питьевой воды (водовозы) и установке биотуалетов принимаются по номеру аппарата акима Медеуского района. + 7 775 594 90 94", - отметили в акимате.



