В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
Фото: скриншоты из видео акимата
Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов, ставших причиной ограниченного водоснабжения южной части Медеуского района. Для жителей района организован подвоз воды и установлены биотуалеты.
Напомним, повышение температуры в Алматинском регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы.
По данным акимата, вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды третьи сутки не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки. В связи с чем снижено давление и ограничена подача питьевой воды в южной части Медеуского района, южнее проспекта аль-Фараби.
В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние 8 лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников", - сообщил и. о. начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков.
В горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов. ДЧС проводят работы по очистке дороги, чтобы пробраться к руслу реки.
Укрепление берегов горной реки в селевом врезе (длина около 8 км) не представляется возможным ввиду нахождения в высокогорье. Работы осложнены труднодоступностью, крутизной склонов и отсутствием инфраструктуры", - сообщил Ерлан Алибеков.
В настоящее время 8 единицами инженерной техники "Казселезащиты" ведутся работы по расчистке тракторной автодороги (ГЛК - ледник Туюк-Су) от последствий размывов.
В то же время, согласно данным РГП "Казгидромет", постепенное снижение температуры воздуха ожидается с конца текущей недели. Понижение температуры воздуха способствует уменьшению таяния ледников, что стабилизирует обстановку с качеством воды.
По данным городского Управления энергетики и водоснабжения, качество подаваемого в город необходимого объема воды находится на постоянном лабораторном контроле. При этом на протяжении последних дней уровень мутности на фильтровальной станции "Медеу" снизился с 600 мг дм3 (22 июля) до 142 мг дм3 (24 июля), однако в связи с обвалом на горных реках концентрация мутности вновь усилилась. В течение дня 25 июля мутность держится на уровне 170-358 мг дм3.
В случае дальнейшего снижения температурного графика специалисты прогнозируют уменьшение концентрации мутности исходной воды, что в свою очередь приведет к дальнейшему восстановлению подачи воды для жителей района", - сообщил руководитель управления энергетики и водоснабжения Талгат Малыбаев.
Акиматом приняты временные меры по обеспечению жителей доступом к воде. В ходе встречи с жителями аким Медеуского района Еркебулан Оразалин и генеральный директор ГКП "Алматы Су" Ильяс Казиев разъяснили ситуацию по понижению давления и временному ограничению в подаче воды.
Сегодня мы совместно с руководством "Алматы Су" встретились с жителями южной части Медеуского района. По обращению жителей увеличено количество водовозов (до 8 единиц), установлены биотуалеты, организована горячая линия по данным вопросам", - сказал Оразалин.
Заявки по водовозам и биотуалетам принимаются по следующим номерам: + 7 775 594 90 94 (по биотуалетам), + 7 707 776 47 72 (по водовозам). Для нужд населения организована поставка питьевой воды на спецтехнике, заявки принимаются диспетчерской службой ГКП "Алматы Су" по следующим номерам: 274-66-66, +7 777-852-91-01", - сообщили в акимате.