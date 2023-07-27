В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
В горах Алматы сошел сель
Фото: instagram/kazselezashita
21 июля 2023 года на территории Алматинской области произошел ряд чрезвычайных происшествий, вызванных сильными осадками. Ситуация находится под контролем, оказывается вся необходимая помощь жителям сел, находящимся в зоне селевого риска.
В результате негативного воздействия селевого паводка в 00.30 22 июля 2023 года на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв на правой стороне земляной дамбы. В результате чего образовалась промоина длиной 5,5 метра, шириной 3 метра, глубина - 1,2, объемом около 20 кубометров. Восстановление промоины планируется провести собственными силами филиала. После получения сигнала "СЕЛЬ" в оперативном порядке была проведена эвакуация отдыхающих из зоны селевого риска (ориентировочно 150 человек).
21 июля произошло стихийное бедствие на речке Малая Алматинка в районе Альп-лагеря Туюк-Су сошел сель, приведший к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора. Вследствие этого было прекращено водоснабжение на Шымбулаке. Наши специалисты активно работают над очисткой водозаборной станции от иловых масс и скальных пород. Мы приносим свои искренние извинения за возникшие неудобства и благодарим вас за понимание.