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Селевой паводок размыл дамбу на плотине Талгар, эвакуировано около 150 человек Дополнено
Фото: скриншот из видео
Алматы. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на плотине Талгар селевой паводок размыл дамбу, из зоны селевого риска эвакуировано около 150 человек.
В результате негативного воздействия селевого паводка в 00.30 22 июля 2023 года на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв на правой стороне земляной дамбы. В результате чего образовалась промоина длиной 5,5 метра, шириной 3 метра, глубина - 1,2, объемом около 20 кубометров. Восстановление промоины планируется провести собственными силами филиала", - проинформировали в "Казселезащите".
Сообщается, что в настоящее время водный поток проходит в транзитном режиме. На опасных участках реки Талгар выставлены мобильные посты наблюдения.
После получения сигнала "СЕЛЬ" в оперативном порядке была проведена эвакуация отдыхающих из зоны селевого риска (ориентировочно 150 человек)", - добавили в ведомстве.
Дополнено 23.07.2023, 14.00
В течение суток в оперативном порядке дамба бревноуловителя была восстановлена. Угрозы населению не представлялось. Максимальный расход воды составлял - 37,8 кубометров/с, мутность - 4 балла. Было вывезено 7 КамАЗов стволов деревьев и 15 КамАЗов наносов. На сегодняшний день в общем вывезено 10 КамАЗов деревьев и 20 КамАЗов камней, работы продолжаются по мере накопления. Восстановление промоины проведено собственными силами филиала ИАТЭТУ. В настоящее время водный поток проходит в транзитном режиме", - сообщили в "Казселезащите".
Бревноуловитель расположен выше плотины Талгар на расстоянии 350 метров. Длина бревноуловителя - 5,5 метра, ширина - 5,5-6,0 метра. С верхнего бьефа дамба укреплена валунами. Основная функция бревноуловителя задержание бревен, корней и стволов деревьев, веток и другого плавающего мусора.
Как напомнили в ведомстве, в результате прохождения селевого потока 21 июля 2023 года произошло забивание водопропускного сооружения бревноуловителя. В результате этого произошел размыв на правой стороне земляной дамбы и образовалась промоина.
По поручению министра по чрезвычайным ситуациям подразделения ГУ "Казселезащита" переведены на усиленный режим работы. По ГУ "Казселезащита" работает оперативный штаб.
Напомним, 21 июля в Алматинской области из-за обильных осадков в селе Караарша Дегересского сельского округа на трассу сошел сель. Отдыхающих эвакуировали из-за подъема уровня воды в реке Левый Талгар.