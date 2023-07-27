На трассе в Алматинской области произошел перелив паводковых вод

Фото: ДЧС Алматинской области

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Конаев. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 21 июля в 16.52 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что из-за обильных осадков в селе Караарша Дегересского сельского округа произошел склоновый сток, - 21 июля в 16.52 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что из-за обильных осадков в селе Караарша Дегересского сельского округа произошел склоновый сток, сообщает пресс-служба ДЧС области.





В результате обильных осадков и формирования стока на склонах горных рек на 36-м км (с. Шиен) и 54-м км (с. Караарша) автомобильной дороги областного значения КВ-10 Узынагаш - Бесмойнак произошел перелив паводковых вод через полотно. Также поврежден участок газопровода среднего давления (около 70-80 метров) и произошло подтопление дворовых построек 40 домов, расположенных на центральной улице села Шиен.





Движение на 54-м км дороги Узынагаш - Бесмойнак возобновлено, проведены работы по очистке дорожного полотна от камней и ила, проводятся очистительные работы арычных сетей и трубчатого перехода трассы Узынагаш - Бесмойнак, также проводится откачка воды во дворах подтопленных домов. На время очистительных и восстановительных работ работниками аварийной службы отключены от газоснабжения три населенных пункта (Сұңқар, Карарша, Бесмойнак).



