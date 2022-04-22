Депутаты: "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Депутаты Народной партии Казахстана совместно с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и представителями общественности обсудили вопросы борьбы с точечной застройкой в больших городах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома. Насколько это законно - вопрос уже второй", - рассказали в пресс-службе Народной партии Казахстана.

Зампред НПК Наиль Сайфуллин отметил, что проблемы точечной застройки затрагивают интересы десятков тысяч человек и, значит, решать их надо всем миром.

А вот акимат в таких ситуациях чаще всего умывает руки", - заявляют партийцы.

Как подчеркнула депутат мажилиса Ирина Смирнова, "городские власти не несут никакой ответственности за точечную застройку".

Акиматы расписываются в своем полном бессилии… А ведь каждая стройка имеет имя, фамилию и отчество. И каждый чиновник ставит свою подпись под разрешением", - утверждает она.

Партийцы пояснили, что "человейники" в мегаполисах опасны тем, что фактически являются источниками социальной напряженности.

Масла в огонь подливают застройщики, оперативно продающие строящиеся квартиры в МЖК на спорных участках, ранее предназначенных под школы и поликлиники, которые пытаются отстоять гражданские активисты. В итоге получается, что будущих жильцов района фактически стравливают с нынешними", - рассказали в НПК.

Профессиональный урбанист, общественник Олжас Билялов объяснил основные пробелы в области градопланирования, позволяющие застройщикам так вольно относиться к генплану, нарушение которого уже стало системной проблемой.

Нормативная база у нас нормальная, только ее надо соблюдать", - уточнил он.

Это касается проектов детальной планировки (ПДП). Согласно приказу правительства такие проекты должны согласовываться с общественностью путем проведения общественных слушаний, но они почему-то утверждаются в одностороннем порядке.

Со своей стороны общественники предлагают ввести мораторий ПДП, в которые вносились изменения в пользу строительства МЖК, и провести ревизию на предмет соблюдения законодательных актов.





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