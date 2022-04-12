Алматинцы устроили акцию против строительства нового ЖК

Фото: скриншот из видео КТК

АЛМАТЫ. 11 АПРЕЛЯ - Жители нескольких домов в центре Алматы в субботу протестовали против строительства жилого комплекса и школы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители жалуются, что микрорайон и так перенаселен, вокруг сплошь стоят многоэтажки. А если возведут новые здания, увеличится количество транспорта во дворах - и места для прогулок вообще не останется, сообщает телеканал КТК

Если там построится эта школа, нет парковок, ни подъездных путей. Предположим, по Пожарского опять будут подъезжать со всего города родители на машинах. Можете себе представить, какой будет затор по улице прежде всего на Бухар жырау и на нашей несчастной Минина. Мы хотим, чтобы этот сквер не застраивался. Оставьте нам сквер!" - сказала местная жительница Сауле Бозумбаева.

Сначала несколько жильцов принялись обвязывать и нумеровать деревья. Позже из соседних домов вышло около сотни человек. Пока одни молча держали в руках плакаты, другие кричали в громкоговорители. Требовали вместо возведения ЖК и школы разбить здесь сквер.

Застройщик рассказывает: еще пару месяцев назад люди, наоборот, просили построить школу. По словам представителей компании, они пошли на уступки, половину территории выделили под учебное заведение. Небольшой парк тоже будет - в соседнем дворе. Но теперь жителей не устраивает и такой вариант.

Мнение жителей: мы встречались уже неоднократно, зимой встречались, в прошлом году встречались. Первый вопрос был по социальной нагрузке. То есть куда будут дети ходить, в какую школу. Когда мы уже ту территорию, которая с южной стороны, со стороны Бухар жырау, огородили под школу, теперь жители требуют, чтобы и ЖК не было. А по жилому комплексу уже имеется вся разрешительная документация, госэкспертиза. И уже имеются дольщики", - говорит директор по развитию компании-застройщика Жалгас Жакупов.

Успокоить шумную толпу приехал аким района. Он пояснил, что власти не могут запретить стройку, поскольку земля находится в частных руках и все документы у застройщика в порядке. При этом чиновник заверил, что мнение жителей учтут и судьбу территории окончательно решат на общественных слушаниях.

Идет трехстороннее обсуждение. Вы видите, что жители говорят свои требования, замечания, прочее. И это все обсуждается совместно с застройщиком, совместно с заинтересованными государственными структурами. Ввиду того что возникли замечания жителей, на данный момент стройка приостановлена - и она еще не начата. Новый забор не будут строить", - сказал аким Бостандыкского района Алматы Алтай Рахимбетов.

Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.

Ранее сообщалось, что жильцы домов в предгорье Алматы требуют остановить застройку.

Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК.

Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.