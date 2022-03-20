Жильцы домов в предгорье Алматы требуют остановить застройку

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АЛМАТЫ. 19 МАРТА - По словам жильцов ЖК "Mountain Drive" в Алматы, из-за начавшейся впритык к их дому стройки в стенах квартир появились трещины, фундамент дома "поехал", тротуарная плитка во дворе стала съезжать в котлован. Люди боятся ночевать в своих квартирах и выпускать детей на улицу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жилой комплекс в предгорье Алматы возвели в 2019 году. Он состоит из четырех трехэтажных домов - 83 квартир, сообщает BaigeNews.kz

Летом 2021 года на смежном участке стали рыть котлован, чтобы возвести другой ЖК элит-класса - Castle Rock. По плану новые дома должны сдать в четвертом квартале 2022 года. Но соседи требуют остановить все работы, засыпать котлован и разбить на этой территории парк.

Представители застройщика уверяют, что с документами у них все в полном порядке - проект утвержден, экспертиза пройдена.

Мы приобрели данный участок уже с согласованным проектом. Проект прошел экспертизу", - заявила на собрании с жильцами ЖК "Mountain Drive" заместитель директора подрядной организации UR construction Асель Садыкова.

Соседи возмущены: работы на участке только начались, но уже создали массу проблем. Дожди, не прекращающиеся в городе несколько дней, только усугубили ситуацию. Грунт под их домами в прямом смысле слова "поплыл" в сторону котлована. В подвешенном состоянии оказалась трансформаторная подстанция, от которой питается не только ЖК, но и коттеджи.

У нас есть вся хронология. Сначала маленькая трещина в грунте была, теперь пошли провалы. У нас сейчас трансформатор висит над пропастью. Эту пропасть вы создали. Вот результат вашего проектирования и вашей работы здесь. В крайних квартирах уже трещины, отмостка уже отъехала от фундамента. Вся нагрузка дома, значит, уже повисла ни на чем. Это все благодаря тому, что вы дали нагрузку и наш массив "поехал". Если такими темпами оно будет разрушаться... Трещина была метров пять. Теперь провал, там все валится, фонари валятся. Вы ремонтом не отделаетесь, вы нам все это новое сделаете, потому что это было новое", - возмущён один из жильцов комплекса Мейрам Какшеев.

Представитель застройщика Асель Садыкова уверяет, что компания как раз собиралась соорудить в котловане стену, чтобы удерживать грунт, но активные действия жильцов ЖК "Mountain Drive" и их обращения во всевозможные инстанции с требованием остановить стройку мешают работе.

Но вы же нам не дали проводить работы. У нас отозвали разрешительные документы по вашей просьбе", - сказала она.





В ответ люди стали кричать, что компания работает неправильно.

Жильцы комплекса утверждают, что письмо о необходимости возвести подпорную стену было выдано акиматом еще в январе. Но компания до сих пор этого не сделала.

Ситуацию немного прояснил главный специалист управления градостроительного контроля Алматы Мадияр Туганбеков.

По обращению была открыта внеплановая проверка. Выявлено нарушение со стороны экспертизы. Экспертиза была отозвана, и нами отосланы уведомления. Дали рекомендации о получении от КазНИИСА заключений, после чего можно работать дальше. В данное время заключения получены. Совместно с акиматом решили начать работы по подпорной стене. На строительство домов, жилых блоков пока нет разрешения", - сказал он.

Жильцы Mountain Drive настаивают, что стройку нужно остановить навсегда. Иначе слишком мягкое отношение государства к застройщикам, отмена госэкспертизы, государственного контроля и бесконтрольность предоставления земель могут привести к трагедии.

Котлован начали засыпать. Но жильцы вновь недовольны. Говорят, грунт нужно уплотнять, привозить скальник, иначе толку не будет, уже возведённые здания всё равно поведет.





Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК.

Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил , что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.

Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.