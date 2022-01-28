В МИИР РК рассказали, как будут решать проблемы хаотичной застройки городов

НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
По его словам, устойчивый рост городов требует новых подходов к формированию городского пространства, четкого соблюдения градостроительных регламентов. Но в данный момент города в Казахстане застраиваются хаотично, без учета перспектив их развития и мнений общественности.
К примеру, жители Алматы жалуются на дома-муравейники, жители столицы - на плотную застройку без создания пространств для отдыха и потребности в социальных объектах. Сейчас очень важно проводить городские изменения с учетом мнений урабанистов и горожан. Мы хотим сделать акцент на диалоге между населением и государством, чтобы каждый гражданин мог принять участие в развитии своего города. Именно для этого, совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускаем портал голосования "Берекелi бастама", - подчеркнул министр индустрии и инфраструктурного развития.
На портале каждый неравнодушный житель города может дать предложения по улучшению инфраструктуры. Все проекты с научной стороны изучат урбанисты, после чего лучшие будут опубликованы на портале для голосования. По его итогам будут определяться приоритеты для финансирования и скорейшей реализации, пояснил Ускенбаев.
Кроме того, в ходе круглого стола глава МИИР РК представил проект стандартов качественного планирования территории городов.
По его словам, новые стандарты станут простым и понятным эталоном проектирования и внедрения компактной застройки, формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктур.
Текущие реалии диктуют новые условия, уже сегодня необходимо трансформировать системы градостроительного планирования, развития новых урбанистических подходов с учетом передового международного опыта. Главой государства в послании 2021 года уже обозначена необходимость разработки новых стандартов комплексной застройки городов. Для этих целей мы планируем начать реализацию пилотных проектов Концепции развития городской инфраструктуры крупных населенных пунктов страны", - сказал министр.
Ускенбаев также отметил, что министерство совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана уже начало работу по трансформации городских пространств городов Актау и Атырау.
Как сообщалось ранее, жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
В частности, напомним, жители Алмалинского района Алматы, проживающие на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би, возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома. С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.
Также сообщалось, что жители одного из домов, расположенных по улице Короленко Бостандыкского района в Алматы, обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra, построенного компанией Tau Development.
Напомним также, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Жители города были возмущены тем, в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района и всего города.
Ранее сообщалось, что в Алматы ограничат этажность новостроек.