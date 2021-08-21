Жильцы дома в Бостандыкском районе просят решить вызванные уплотнительной застройкой проблемы

Алматы. 20 АВГУСТА - Жители одного из домов, расположенных по улице Короленко в Алматы, обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra, построенного компанией Tau Development, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В редакцию Kazakhstan Today обратились жильцы дома, расположенного по улице Короленко, 8 Бостандыкского района с просьбой содействовать в решении сложившейся проблемы.

Ранее местные жители отправили письмо в акимат Алматы и акимат Бостандыкского района с просьбой принять меры по обеспечению безопасности проживания.

Так, по словам жильцов, указанный дом не имеет собственного двора, а выход из подъездов происходит прямо на проезжую часть улицы Короленко.

Мы все рискуем стать жертвами ДТП. В последние годы поток автотранспорта в городе значительно увеличился, в связи с этим жители нашего дома стали чаще подвергаться опасности стать жертвами ДТП от транзитного автотранспорта, на большой скорости проезжающего мимо наших подъездов", - говорится в письме.

Они уточняют, что по картам улица Короленко начинается от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, "однако по факту от улицы Розыбакиева до улицы Радостовца она застроена частным сектором". Дом №8, по их словам, единственный, выходящий фасадом на улицу Короленко, расположен между улицей Радостовца и проспектом Гагарина. Протяженность этого участка улицы - 191 метр.

Жильцы подчеркивают, что "улица Короленко не влияет на объем автомобильного трафика между проспектом Гагарина и улицей Радостовца, так как параллельно ей, на 150 метров севернее и 80 метров южнее, расположены улица Березовского и улица Ходжанова, по которым и проезжает основной поток транспорта".

Согласно информации, дом №8 включает в себя 6 подъездов, то есть всего 80 квартир, "в которых проживают и малолетние дети, и престарелые люди.

Для безопасного передвижения жителей нашего дома необходимо обустроить этот участок дороги шлагбаумом, чтобы иметь возможность передвигаться, без опасения попасть под колеса автомобиля. Многие водители, считая улицу Короленко городской улицей, пролетают мимо наших подъездов на скорости, допустимой ПДД, но создают угрозу жизни и здоровью наших близких, так как у нас не предусмотрены подъезды с внутренней стороны двора и единственный выход из подъезда - прямо на дорогу, по которой несется автомобиль", - заявляют алматинцы.

Они отметили, что перед подъездом отсутствует "даже элементарный тротуар".

С учетом изложенного и во избежание трагических последствий просим вас вывести участок улицы Короленко вдоль дома №8, между проспектом Гагарина и улицей Радостовца, из состава улицы Короленко и вынести решение о переходе данного участка дороги в статус придомовой территории с соответствующим изменением целевого назначения. Действия акимата по изменению статуса данного участка улицы не влекут никаких финансовых затрат для бюджета Алматы", - обращаются местные жители.

Также они просят обязать застройщика жилого комплекса "Терра", компанию "Тау Девелопмент", установить шлагбаумы для безопасности жильцов их дома, поскольку жители ЖК "используют улицу Короленко в качестве парковки".

Застройщик позиционирует свой ЖК как двор "без машин", однако количество мест их паркинга ограничено, соответственно новые жильцы ЖК используют нашу многострадальную улицу (она же и наш двор) как личную парковку, что также негативно сказывается на качестве жизни и безопасности", - убеждены горожане.

Полагаем, что мнение жильцов многоквартирного дома, лишенных права на безопасность и обоснованно опасающихся за свои жизни, здоровье, а также своих близких, будет принято во внимание пока не произошло трагедии, последствиями которой может быть летальный исход", - заключили жильцы.

Отметим, что жители города Алматы стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку города. Так, в начале августа, в редакцию поступило письмо от жильцов центра города Алматы, в котором они перечисляют проблемы, вызванные уплотнительной застройкой . В списке оказались перебои с коммуникациями, сложности с парковкой и зловонная мусорка под окнами.

Хаотичная застройка "человейниками" ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. На месте "новоиспеченных" ЖК, как правило, наблюдается скопление автотранспорта, что, в свою очередь, ведет к обострению экологических проблем и как следствие к росту респираторных и онкологических заболеваний среди местных жителей.

Город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанным с ним транспортным коллапсом, катастрофически сказывающимся на экологической обстановке и здоровье нации", - отметил депутат мажилиса РК Андрей Линник.

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