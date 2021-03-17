Экс-глава KEGOС обвинил застройщиков в грязном воздухе Алматы

Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today – Бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию", передает Kazakhstan Today.

Сегодня в чатах алматинцев гуляет этот кошмар от компании-застройщика РАМС. Она присоединилась к позорному ряду "Базиса" и BI-group, превращающих Алма-Ату в гигантский человейник. На месте плодоконсервного комбината собираются воздвигнуть гетто невиданного масштаба (хотя постойте, пониже верхней "МЕГИ" примерно такое гетто уже почти построено). И послушные арестанты готовятся заехать в эти тюрьмы, потому что вроде как подешевле. Чья-то идиотская идея о том, что существующая плотность застройки города не позволяет создать плотный поток пешеходов для работы предприятий обслуживания, создает безумную нагрузку на городскую инфраструктуру, перекрывает воздушные потоки, формирует огромные пробки", - написал Наурызбаев на своей странице в Facebook .

Наурызбаев прикрепил фотографию предполагаемого объекта и добавил, что "особенно идиотской эта идея кажется в Казахстане, где плотность населения - одна из самых низких в мире и места для расселения множащегося населения - полно".

Тем грамотным, кто знает выражение Urban sprawl, описывающее расползание городов до огромных размеров, сообщу, что самая высокая плотность застройки в США - в Лос-Анжелесе, городе-страшилке этого самого Urban sprawl. Да, это застроенная территория размером примерно 100 на 200 километров, но застроена она невысокими зданиями и при этом с высокой плотностью. Не вижу ничего опасного в этом явлении - Downtown в маленьком городе, из которых и состоит эта огромная территория, полон предприятий сервиса, при этом люди живут и в одноэтажных домах "на земле". И этот Downtown расположен от домов всего в паре километров", - заявил экс-глава компании.

В качестве другого примера он привел Берлин.

Столица самого экономически развитого государства Европы тоже не давит высотками - разве что в восточном Берлине, где стоят многоэтажки советского периода. В остальном город застроен относительно невысокими зданиями, а высотки строятся в исключительных случаях и в специальных местах", - добавил автор.

Также он предложил сравнить финские панельные микрорайоны с тем, "что делают "Базис", BI и РАМС".

Финны строят для жизни, наши - для заработка. Мы должны объяснить покупателям квартир в этих человейниках, что они обрекают своих детей на несчастную жизнь", - заявил экс-глава KEGOC.

По его словам, в условиях Алматы каждое высотное здание замедляет воздушные потоки.

Горно-долинная циркуляция не успевает сменить грязный воздух чистым - да и откуда взяться чистому воздуху? Горные прилавки тоже уже застроены, да так, что тепловой клин поднялся до границы вечных снегов и приподнял эту границу до самых вершин - обратите внимание летом, как уменьшились летние снежные шапки на горах. Строительная мафия потеряла все границы. Семьи владельцев строительных холдингов не живут в Алма-Ате. Мы можем и должны жить в хорошем городе, с чистым воздухом и приятными улицами. Остановим строительную мафию!" - заключил Наурызбаев.









В октябре 2020 года депутат мажилиса Ирина Смирнова требовала провести проверку соблюдения законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об экологии в городах Нур-Султане и Алматы.

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