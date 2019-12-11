В Алматы прогнозируют прирост населения до 5 млн человек, но уже сейчас эксперты видят угрожающие масштабы безработной молодежи

Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы прогнозируют прирост населения до 5 млн человек, но уже сейчас эксперты говорят о том, что нагрузка на инфраструктуру города чрезмерно высока. А учитывая большое число молодежи, не занятой образованием или работой (так называемая категория NEET), социальная обстановка при такой высокой конкуренции может обостриться, передает Kazakhstan Today.

По словам акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, население мегаполиса и его пригородов может достигнуть 5 млн человек к 2030 году. Эксперты в связи с этим назвали ряд потенциальных рисков, исходя из тех проблем, которые уже волнуют разросшееся население города.

У нас уже экологический кризис, при 2 млн. При 5 млн увеличится нагрузка на транспорт, всё жилищно-коммунальное хозяйство, и, если не будет продумана политика развития города, рост населения может привести к транспортному и экологическому коллапсу. Но пока мы не видим такой политики", - заявила ранее в интервью Forbes.kz специалист по вопросам народонаселения Аида Альжанова.

Она отметила, что такой большой рост населения, вероятнее всего, будет происходить за счет внутренней миграции. А если нет четкого контроля в данной сфере, то это влечет серьезные последствия. Ведь всем жителям города необходимо обеспечить приемлемое качество жизни.

Сегодня в Алматы около 170 тыс. человек относится к молодёжи категории NEET, и это потенциальная протестная бомба. Если посмотреть демографическую структуру Жанаозена 2011 года, то становится ясно, что конфликт был неизбежен: там было очень много "неприкаянной" молодёжи. Поэтому в первую очередь необходима ясная политика по созданию рабочих мест, а их может создать только малый и средний бизнес. Но у нас МСБ - это в основном розничная торговля, ресторанный бизнес и сфера услуг", - отметила Аида Альжанова.

По ее мнению, вокруг Алматы необходимо развивать пригородные зоны, создавать там привлекательные условия для МСБ и, как следствие, занятость, налаживать транспортное сообщение с пригородами, чтобы работающие в городе без проблем возвращались домой. В Нью-Йорке, например, несколько миллионов человек, работающих на Манхэттене, вечером возвращаются на электричках в прилегающие районы.

Большие города являются местом притяжения, потому что у нас сильно недоразвиты регионы - у людей нет работы, нет доходов. Но горожане, обычно лучше образованные, не готовы уступать место внутренним мигрантам, и те чаще всего устраиваются на низкооплачиваемую работу, получают серую зарплату. Это ведёт к снижению налогов и, соответственно, бюджета города, что ухудшает качество социальных услуг и усугубляет социальное неравенство. А если население не имеет достаточного уровня услуг от государства, это всегда будет вызывать протест", - подчеркнула эксперт.

В свою очередь, урбанист Надежда Червякова предложила обратиться к международному опыту развития таунхаусов.

Мир решает проблему, как сохранить преимущества маленьких городов внутри большого. В развитых странах, например Канаде, таунхаусы победили высотки, фермерские хозяйства - супермаркеты, палисадники победили асфальт. Решение в этом городском парадоксе - как объединить глобальное и локальное, мегаполис и деревню. От этого парадокса концептуально идёт стратегия городского развития, он - основа для проектирования: маленький и большой дома рядом, театр в ресторане, студия на бывшем заводе и прочее", - сказала она.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев четко обозначил свою позицию относительно стремительной урбанизации, в том числе в столице РК и Алматы, поручив усилить контроль над внутренними миграционными процессами.

По его словам, ежегодный рост численности населения столицы Казахстана на фоне отсутствия должного контроля за внутренними миграционными процессами приводит к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру.

Президент подчеркнул, что большое население городов - это уже не предмет гордости, а проблема, которую нужно решать. "Поскольку одно дело, когда в том или ином городе миллион человек, полтора, два, конечно же, мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллионником и так далее. Но кто подумал, как и чем обеспечивать новых граждан того или иного города? А ведь их нужно обеспечивать. Это наша обязанность. Мы не можем сейчас пустить весь процесс миграции на самотек. Это задача акимата и наших правоохранительных органов. Прибывающие из других регионов страны представители социально уязвимых групп первым делом становятся в очередь на жилье. Это увеличивает количество очередников, в том числе в детские сады и школы. Мощнейшая социальная нагрузка получается", - сказал президент.

Отметим, что рост миграции не только увеличивает нагрузку на инфраструктуру, экологию, но и влечет рост численности безработных или низкооплачиваемых работников. Последний фактор напрямую влияет на криминогенную обстановку. В предыдущие годы неоднократно сообщалось, что большая часть преступлений в Алматы совершается приезжими. Причем, на их долю приходился не только большой процент имущественных преступлений , но и совершение терактов

автоугоны и другие преступления . В этом году департамент полиции продолжает регулярно информировать о приезжих преступниках, которые, группируясь по принципу землячества, совершают квартирные кражи

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