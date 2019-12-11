В Алматы прогнозируют прирост населения до 5 млн человек, но уже сейчас эксперты видят угрожающие масштабы безработной молодежи

По словам акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, население мегаполиса и его пригородов может достигнуть 5 млн человек к 2030 году. Эксперты в связи с этим назвали ряд потенциальных рисков, исходя из тех проблем, которые уже волнуют разросшееся население города.
У нас уже экологический кризис, при 2 млн. При 5 млн увеличится нагрузка на транспорт, всё жилищно-коммунальное хозяйство, и, если не будет продумана политика развития города, рост населения может привести к транспортному и экологическому коллапсу. Но пока мы не видим такой политики", - заявила ранее в интервью Forbes.kz специалист по вопросам народонаселения Аида Альжанова.
Она отметила, что такой большой рост населения, вероятнее всего, будет происходить за счет внутренней миграции. А если нет четкого контроля в данной сфере, то это влечет серьезные последствия. Ведь всем жителям города необходимо обеспечить приемлемое качество жизни.
Сегодня в Алматы около 170 тыс. человек относится к молодёжи категории NEET, и это потенциальная протестная бомба. Если посмотреть демографическую структуру Жанаозена 2011 года, то становится ясно, что конфликт был неизбежен: там было очень много "неприкаянной" молодёжи. Поэтому в первую очередь необходима ясная политика по созданию рабочих мест, а их может создать только малый и средний бизнес. Но у нас МСБ - это в основном розничная торговля, ресторанный бизнес и сфера услуг", - отметила Аида Альжанова.
По ее мнению, вокруг Алматы необходимо развивать пригородные зоны, создавать там привлекательные условия для МСБ и, как следствие, занятость, налаживать транспортное сообщение с пригородами, чтобы работающие в городе без проблем возвращались домой. В Нью-Йорке, например, несколько миллионов человек, работающих на Манхэттене, вечером возвращаются на электричках в прилегающие районы.
Большие города являются местом притяжения, потому что у нас сильно недоразвиты регионы - у людей нет работы, нет доходов. Но горожане, обычно лучше образованные, не готовы уступать место внутренним мигрантам, и те чаще всего устраиваются на низкооплачиваемую работу, получают серую зарплату. Это ведёт к снижению налогов и, соответственно, бюджета города, что ухудшает качество социальных услуг и усугубляет социальное неравенство. А если население не имеет достаточного уровня услуг от государства, это всегда будет вызывать протест", - подчеркнула эксперт.
В свою очередь, урбанист Надежда Червякова предложила обратиться к международному опыту развития таунхаусов.
Мир решает проблему, как сохранить преимущества маленьких городов внутри большого. В развитых странах, например Канаде, таунхаусы победили высотки, фермерские хозяйства - супермаркеты, палисадники победили асфальт. Решение в этом городском парадоксе - как объединить глобальное и локальное, мегаполис и деревню. От этого парадокса концептуально идёт стратегия городского развития, он - основа для проектирования: маленький и большой дома рядом, театр в ресторане, студия на бывшем заводе и прочее", - сказала она.
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев четко обозначил свою позицию относительно стремительной урбанизации, в том числе в столице РК и Алматы, поручив усилить контроль над внутренними миграционными процессами.
По его словам, ежегодный рост численности населения столицы Казахстана на фоне отсутствия должного контроля за внутренними миграционными процессами приводит к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру.
Президент подчеркнул, что большое население городов - это уже не предмет гордости, а проблема, которую нужно решать. "Поскольку одно дело, когда в том или ином городе миллион человек, полтора, два, конечно же, мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллионником и так далее. Но кто подумал, как и чем обеспечивать новых граждан того или иного города? А ведь их нужно обеспечивать. Это наша обязанность. Мы не можем сейчас пустить весь процесс миграции на самотек. Это задача акимата и наших правоохранительных органов. Прибывающие из других регионов страны представители социально уязвимых групп первым делом становятся в очередь на жилье. Это увеличивает количество очередников, в том числе в детские сады и школы. Мощнейшая социальная нагрузка получается", - сказал президент.
Отметим, что рост миграции не только увеличивает нагрузку на инфраструктуру, экологию, но и влечет рост численности безработных или низкооплачиваемых работников. Последний фактор напрямую влияет на криминогенную обстановку. В предыдущие годы неоднократно сообщалось, что большая часть преступлений в Алматы совершается приезжими. Причем, на их долю приходился не только большой процент имущественных преступлений, но и совершение терактов.
В этом году департамент полиции продолжает регулярно информировать о приезжих преступниках, которые, группируясь по принципу землячества, совершают квартирные кражи, автоугоны и другие преступления.
В частности, по данным полиции, около половины активных участников беспорядков, произошедших в Алматы в июне текущего года, - приезжие из других регионов.
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