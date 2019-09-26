Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы задержали пятерых членов ОПГ, угонявших дорогие автомашины, передает Kazakhstan Today.

В составе преступной группы пятеро мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Двое из них ранее уже имели проблемы с законом, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

"На данном этапе досудебного расследования доказана причастность фигурантов к одному эпизоду автоугона. 10 августа со двора одного из домов по улице Туркебаева они похитили автомашину марки "Тойота-Ленд-Крузер" 200-й модели, принадлежащую 36-летнему местному жителю. Судя по подготовленности членов этой группы, "намерения" у них были серьезные и, возможно, на их счету уже имеется несколько фактов угонов чужих транспортных средств", - заявил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

По его информации, после задержания у подозреваемых обнаружены и изъяты технические устройства для вскрытия и угона машин, государственный регистрационный номерной знак, наклейки с указанием ВИН-кодов для автомашин, пластиковые заготовки для изготовки водительских удостоверений, техпаспортов и удостоверений личности, цветной принтер с красками, станок для резки пластика, пустые бланки для страховых полисов с печатями, пустые бланки для медицинского освидетельствования. Также изъяты чехол для служебного удостоверения сотрудника полиции с надписью: "МВД РК" и значком, травматический пистолет ОСА с тремя патронами, 36 патронов для пистолета системы ПМ-9мм.

По данным оперподразделения, преступная деятельность задержанных и их причастность к угону внедорожника доказана вследствие проведения ряда оперативных и специальных мероприятий. Один из пяти подозреваемых является алмаатинцем, остальные - приезжие из Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской и Алматинской областей.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения похищенного авто, параллельно проверяем каналы возможного сбыта элитных машин, добытых преступным путем. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - заключил подполковник Искаков.

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