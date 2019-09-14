В Кокшетау лишенный прав угонщик попал в ДТП на краденом авто и покинул место происшествия

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Кокшетау. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Кокшетау задержали лишенного прав угонщика, который попал в ДТП на краденом авто и покинул место происшествия, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, утром 12 сентября от 44-летнего местного жителя поступило сообщение о том, что с охраняемой автостоянки, расположенной около дома по улице Вернадского, неизвестные лица совершили угон его автомашины марки "IZUZU".

На угнанной автомашине установлен GPS, что помогло выяснить, где она находится. Сразу по данному направлению выехал автопатруль "Аскер-2". В результате около железнодорожной больницы была обнаружена угнанная автомашина "IZUZU", но без водителя. Полицейские опросили очевидцев, узнали, что мужчина в синей куртке побежал в сторону улиц Абая - Набережная. Ориентировка угонщика была передана всем патрульным автомашинам.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на остановке "Филармония" по улице Абая стражи порядка установили и задержали 22-летнего парня. Как оказалось, подозреваемый ранее судим за аналогичное преступление. В ходе разбирательств выяснилось, что во время угона молодой парень совершил ДТП на пересечении улиц Ауэзова - Набережная на автомашине марки "Volkswagen Vento" и оставил место происшествия", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным полиции, в начале текущего месяца полицейские задержали его за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.





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