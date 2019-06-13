Система Orphus

Трое жителей Карагандинской области угнали машину в столице, избив и похитив ее водителя (ВИДЕО)

12.06.2019, 16:54 10045
Караганда. 12 июня. Kazakhstan Today - Оперативная группа районного отдела полиции Актогайского района Карагандинской области задержала трех подозреваемых в похищении человека и угоне автомобиля, передает Kazakhstan Today.
 

Они избили владельца и удерживали его на всем пути следования от города Нур-Султана до поселка Актогай Карагандинской области, где и были задержаны полицейскими. Подозреваемым вменяется обвинение по статье УК РК "Похищение человека, совершенное группой лиц". В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе МВД РК.



 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая