Трое жителей Карагандинской области угнали машину в столице, избив и похитив ее водителя (ВИДЕО)

Караганда. 12 июня. Kazakhstan Today - Оперативная группа районного отдела полиции Актогайского района Карагандинской области задержала трех подозреваемых в похищении человека и угоне автомобиля, передает Kazakhstan Today.
Они избили владельца и удерживали его на всем пути следования от города Нур-Султана до поселка Актогай Карагандинской области, где и были задержаны полицейскими. Подозреваемым вменяется обвинение по статье УК РК "Похищение человека, совершенное группой лиц". В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе МВД РК.
Напомним, житель Алматинской области взял в заложницы 11-летнюю девочку. Также сообщалось, что участников ОПГ из числа бывших правоохранителей осудили за похищение и вооруженный грабеж.
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