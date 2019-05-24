Участников ОПГ из числа бывших правоохранителей осудили за похищение и вооруженный грабеж

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - В Алматы вынесен приговор участникам ОПГ "Алиевские", в состав которой входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, передает Kazakhstan Today.

Решением Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы 15 мая лидер ОПГ Кадыр Алиев и участники преступной группы Ансар Дартаев, Дмитрий Терешин и Ерсен Жумабаев признаны виновными по статьям УК РК: 125, часть 2, пункты 1, 8; 191, часть 4, пункт 2; 287. часть 3; 390, часть 2 (Похищение человека, Грабеж, Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов, Самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность), сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Лидер и участники ОПГ осуждены к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.

По информации ведомства, 10 октября 2018 года в Алматы Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел РК вскрыта и пресечена деятельность особо опасной вооруженной организованной преступной группы под руководством жителя Алматинской области Алиева.

Основной костяк преступной группы составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые 13 сентября 2018 года на станции Отар в Жамбылской области совершили вооруженное нападение на предпринимателя Р. Агалюллина, завладев $107 тыс, 4 млн рублей и 23 тыс. евро", - сообщили в КНБ.

Кроме того, в ходе обысковых мероприятий у задержанных обнаружены и изъяты 8 пистолетов и ружей, 140 единиц боеприпасов, радиостанции, поддельные автомобильные номерные регистрационные знаки, матерчатые маски, наручники и другие средства для совершения разбойных нападений.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями похищенные денежные средства возвращены потерпевшему.

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