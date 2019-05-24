Талдыкорган. 23 мая. Kazakhstan Today - Житель Алматинской области взял в заложницы 11-летнюю девочку, передает Kazakhstan Today.

Знакомый семьи удерживал девочку несколько часов. Пятиклассницу выкрали, когда она возвращалась из школы, сообщает телеканал КТК

После похищения 27-летний знакомый семьи сразу же позвонил матери ребёнка. Оказалось, что глава семейства задолжал ему около 30 тыс. тенге. Но преступник потребовал вернуть 100 тыс.

Женщина сразу же обратилась в полицию. Дальнейшие переговоры вели уже под пристальным вниманием оперативников. Когда им стало известно о местонахождении похитителя, дали команду на задержание.

Мужчина вместе с маленькой заложницей разгуливал по крупному супермаркету Алматы. После ареста он во всём сознался.

Установлено местонахождение подозреваемого в одном из крупных супермаркетов нашего района. Там же было произведено задержание подозреваемого. Несовершеннолетняя жива-здорова, возвращена родителям. В данное время проводится досудебное расследование по статье "Похищение человека", - рассказал старший следователь управления полиции Карасайского района Самат Сатканбаев.

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