Захвативший в заложники свою маленькую дочь карагандинец грозил убить ее и себя

Караганда. 18 апреля. Kazakhstan Today - В полиции Карагандинской области рассказали подробности освобождения девочки, которую взял в заложницы отец, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, 17 апреля, в 15.20, на телефон 102 поступило сообщение о том, что 34-летний житель города после семейной ссоры, выгнав родственников из квартиры, взял в заложницы свою малолетнюю дочь. На место происшествия выехали все экстренные службы.

Когда полицейские подошли к квартире, мужчина кричал, что убьет свою дочь. Опасаясь за жизнь ребенка, полицейские начали переговоры. Сотрудники полиции на место вызвали родителей мужчины, однако подозреваемый на уговоры родственников не поддавался. Спустя некоторое время он потребовал автомашину, чтобы проехать в Центральную городскую мечеть", - рассказали в пресс-службе.

По информации полиции, после прибытия автомашины преступник вышел из квартиры, держа в одной руке дочь, а в другой нож, приставленный к шее ребенка. Пока автомашина под сопровождением направлялась к мечети, на место были стянуты спецслужбы и медики. Территория вокруг мечети была оцеплена сотрудниками.

В здании мечети вместе с полицейскими к переговорам подключился имам. Однако захватчик не поддавался на уговоры, держа нож у шеи дочери. Позже он заявил, что хочет покончить с жизнью, после чего полицейским удалось убедить его отдать заложницу.

Благодаря сотрудникам полицейского спецподразделения, которые моментально сработали, как только мужчина отпустил заложницу, ему не удалось совершить самоубийство. Во время задержания для обеспечения безопасности девочки сотрудниками полиции применялось оружие с холостыми патронами с целью отвлечения внимания и декоординации подозреваемого", - рассказали в полиции, отметив, что в результате операции никто не пострадал.

Сообщается также, что задержанный доставлен в полицию. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 261 УК РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства