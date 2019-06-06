Рецидивиста задержали в Алматы при попытке угона дорогого внедорожника

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы с поличным задержали трижды судимого мужчину, который угнал дорогой внедорожник, передает Kazakhstan Today.

27-летнего трижды судимого за тяжкие и особо тяжкие преступления мужчину задержали за рулем "свежеугнанного" автомобиля "Тойота-Ленд-Крузер-200".

Задержание производилось в 03.25 ночи в районе микрорайона Тастак. Установлено, что злоумышленник проник в паркинг жилого комплекса, путем подбора ключей, он попал в чужое авто, завел его и выехал", - сказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Уже при задержании преступник дал признательные показания.

На данный момент проводятся следственные действия, а также проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям", - уточнили в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства