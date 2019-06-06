Система Orphus

Рецидивиста задержали в Алматы при попытке угона дорогого внедорожника

05.06.2019, 16:01 12313
Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы с поличным задержали трижды судимого мужчину, который угнал дорогой внедорожник, передает Kazakhstan Today.
 
27-летнего трижды судимого за тяжкие и особо тяжкие преступления мужчину задержали за рулем "свежеугнанного" автомобиля "Тойота-Ленд-Крузер-200". 
 

Задержание производилось в 03.25 ночи в районе микрорайона Тастак. Установлено, что злоумышленник проник в паркинг жилого комплекса, путем подбора ключей, он попал в чужое авто, завел его и выехал", - сказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

 
Уже при задержании преступник дал признательные показания. 
 

На данный момент проводятся следственные действия, а также проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям", - уточнили в полиции.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая