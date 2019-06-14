Полиция Алматы: участники беспорядков в городе сожалеют о содеянном (ВИДЕО)

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Активные участники беспорядков в Алматы сожалеют о содеянном, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, передает Kazakhstan Today.

Подразделения полиции и других правоохранительных органов выявили участников несанкционированных акций, организованных деструктивными силами с целью дестабилизации общественно-политической обстановки. Около половины их них - приезжие из других регионов. Действиям каждого фигуранта, которые сопровождались нарушениями правопорядка и дорожной безопасности, дана правовая оценка, отметили в ведомстве.

За нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, пикетов и демонстраций они привлечены к административной ответственности.

Я являюсь организатором группы "Оян, казак". Там я призывал людей к митингам и беспорядкам, а теперь сильно сожалею об этом. Так нельзя. Все вопросы нужно решать по закону", - отметил в своей объяснительной С., являющийся активным участником беспорядков в Алматы.





В свою очередь, Б. призвал граждан, особенно молодёжь, не поддаваться на провокации и не нарушать правопорядок.

Я всем советовал собраться на митинги и разгромить, не понимал, что за это есть ответственность. Очень сильно ошибался", - уточнил Б.

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