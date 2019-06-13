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Токаев поручил освободить невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста

12.06.2019, 18:47 6643
Токаев поручил освободить невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста
Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, передает Kazakhstan Today.
 
"Поручил генеральному прокурору обеспечить законные права граждан, установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить", - написал глава государства в Twitter.

Напомним, 9-10 июня в Нур-Султане и Алматы прошли незаконные митинги. По данным МВД, за участие в несанкционированных митингах в Нур-Султане и Алматы было задержано около 500 человек. 
 

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