Токаев поручил освободить невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста

"Поручил генеральному прокурору обеспечить законные права граждан, установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить", - написал глава государства в Twitter.
Напомним, 9-10 июня в Нур-Султане и Алматы прошли незаконные митинги. По данным МВД, за участие в несанкционированных митингах в Нур-Султане и Алматы было задержано около 500 человек.
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