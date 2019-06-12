В МВД прокомментировали действия полиции в Нур-Султане и Алматы 9-10 июня (ВИДЕО)

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали действия полиции в Нур-Султане и Алматы 9-10 июня, передает Kazakhstan Today.

Как ранее нами неоднократно сообщалось, силами полиции, Национальной гвардии, с участием остальных подразделений МВД в стране был обеспечен тот уровень общественной безопасности и правопорядка, который позволил нашим гражданам свободно участвовать в процессе голосования в период президентских выборов . Ни на одном из 9903 избирательных участках не было допущено серьезных нарушений общественного порядка ", - сообщила пресс-служба МВД РК.

В то же время, как отметили в ведомстве, "в городах Нур-Султане и Алматы активными сторонниками "Демократического выбора Казахстана" (ДВК), запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов".

Надо признать, что активистами ДВК в результате массированной пропаганды с использованием социальных сетей удалось привлечь на эти противоправные акции значительное количество наших граждан, тем самым вовлечь их в совершение правонарушений и противостояние с силами правопорядка. В результате действий активистов запрещенной организации часть граждан 9 июня преступили законы нашей страны и оказались привлеченными за это к ответственности", - говорится далее в сообщении.

10 июня по результатам мониторинга социальных сетей, чатов активистов ДВК, а также анализируя поступающие из-за рубежа указания руководителей "ДВК", несложно было понять, что они не собираются прекращать деструктивные действия и вновь призывают народ выйти на несанкционированные митинги, пояснили в МВД.





При этом активистами чатов ДВК предлагались и обсуждались возможности использования новых провокаций в диапазоне: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка.

Принимая это во внимание и учитывая, что накануне уже отмечались случаи использования камней, палок и перцовых баллонов, Региональными штабами городов и областей было принято решение об ограничении доступа людей к местам, анонсированным руководителями ДВК для проведения своих акций. Несмотря на превентивные меры, предпринятые правоохранительными органами в указанных местах отдельные группы граждан, подстрекаемые активистами ДВК, пытались организовать незаконные митинги. Они доставлялись в органы внутренних дел (ОВД), и часть из них была привлечена к административной ответственности. А часть отпущена после разъяснительной работы", - добавили в пресс-службе.

Все привлеченные осуждены судьями суда города Нур-Султана, а в соответствии с законодательством страны ОВД обязаны исполнять судебные акты, содержать лиц в специальных учреждениях, обеспечивать их охрану и конвоирование, при этом место и порядок содержание определяется нормативными актами, регулирующими деятельность органов внутренних дел.

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