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Токаев победил на выборах, набрав 70,76% голосов - предварительные данные ЦИК РК

10.06.2019, 11:56 11044
Токаев победил на выборах, набрав 70,76% голосов - предварительные данные ЦИК РК
Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, набрав 70,76% голосов, передает Kazakhstan Today.
 
Центральная избирательная комиссия озвучила предварительные данные по итогам голосования на внеочередных выборах президента Казахстана.
 
Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов.

Жамбыл Ахметбеков набрал 1,82%.

Дания Еспаева - 5,2%.

Амиржан Косанов - 16,02%.

Толеутай Рахимбеков - 3,2%.

Амангелды Таспихов - 2,07%.

Садыбек Тугел - 0,92%.
 
Итоговая явка избирателей составила 77,4%, сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.
 

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