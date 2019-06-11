Токаев победил на выборах, набрав 70,76% голосов - предварительные данные ЦИК РК

Центральная избирательная комиссия озвучила предварительные данные по итогам голосования на внеочередных выборах президента Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов.
Жамбыл Ахметбеков набрал 1,82%.
Дания Еспаева - 5,2%.
Амиржан Косанов - 16,02%.
Толеутай Рахимбеков - 3,2%.
Амангелды Таспихов - 2,07%.
Садыбек Тугел - 0,92%.
Итоговая явка избирателей составила 77,4%, сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.
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