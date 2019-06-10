Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане проходят выборы президента, передает Kazakhstan Today.

По информации, представленной регионами, по состоянию на 08.00 приступили к голосованию 9920 участков.

48 избирательных участков за рубежом к голосованию приступят позже.

Напомним, Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 7 кандидатов в президенты Республики Казахстан: Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").

Голосование будет проходить на 9968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами до 20.00 по местному времени, если не установлено иное время голосования.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

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