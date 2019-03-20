Назарбаев заявил о сложении полномочий президента (ВИДЕО)

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана заявил о прекращении своих полномочий, передает Kazakhstan Today.

Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники, члены партии "Нур Отан"! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда, в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение моё особое. Я принял непростое для себя решение - сложить с себя полномочия Президента Республики Казахстан", - сказал Назарбаев.

Все эти годы вы поддерживали меня на всех выборах. Я получал самые высокие показатели поддержки избирателей во всех семи выборах, на которых я избирался высшим руководителем страны. Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране. Который поручил мне возглавлять страну в самые сложные времена. Огромное спасибо вам - моему народу за это, я низко кланяюсь всем вам. Благодаря такой поддержке я работал не жалея сил, энергии и здоровья, времени, вы это видели. Я это делал, чтобы оправдать это доверие. Для меня не было высшей награды и признания, чем то, что вы мне доверяли", - продолжил президент.





Он также прокомментировал вопрос преемственности власти.





В Казахстане он решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента его полномочия переходят к председателю сената до окончания выборного срока. Затем состоятся новые выборы нового президента. Председателем сената парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским, китайским, французским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьером, министром и премьер-министром страны, председателем сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем Генерального секретаря ООН. Это стало большим признанием его заслуг как дипломата и доверием к Казахстану. Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный, обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", - сказал президент.

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