ЦИК зарегистрировала семь кандидатов в президенты, агитация начнется 11 мая

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия досрочно завершила регистрацию кандидатов в президенты Казахстана. Всего участие в выборах примут семь кандидатов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня на заседании ЦИК заместитель председателя Константин Петров, этап регистрации кандидатов в президенты заканчивается 11 мая. Вместе с тем все выдвинутые кандидаты, соответствующие требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", были зарегистрированы ЦИК до 6 мая 2019 года. Предвыборная агитация начнется после 18.00 по местному времени 11 мая.

Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 7 кандидатов в президенты Республики Казахстан: Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").

По информации пресс-службы ЦИК, предусмотрено выделение средств на кандидата для выступлений со своими программами в СМИ: на телевидении - 15 минут; на радио - 10 минут; для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа. Также из республиканского бюджета покрываются расходы кандидатов на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов и транспортные расходы в размерах, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией.

Постановлением ЦИК размер расходов кандидата в президенты РК установлен в объеме 7 331 200 тенге.

Кроме того, кандидаты в президенты могут использовать избирательный фонд, который состоит из собственных средств кандидата и средств, выделенных выдвинувшим его республиканским общественным объединением. При этом общая сумма не должна превышать размер минимальной зарплаты более чем в 12 тыс. раз, то есть 510 млн тенге. Также избирательный фонд может включать добровольные пожертвования граждан и организаций РК в размере не более 637 млн 500 тыс. тенге. В избирательные фонды могут быть направлены только средства, полученные законным путем. Право распоряжения средствами избирательного фонда принадлежит исключительно кандидатам в президенты.

При этом в ЦИК отметили, что не позднее пяти календарных дней после установления итогов выборов кандидату необходимо представить в Центральную избирательную комиссию отчет об использовании средств своего избирательного фонда, в котором указываются источники денежных поступлений в избирательный фонд и все произведенные затраты.

В свою очередь, ЦИК в течение десяти дней после опубликования итогов выборов публикует в СМИ информацию об общей сумме денег, поступивших в избирательный фонд, и его источниках.

Нарушение кандидатом, озвученных норм выборного законодательства и Правил открытия специального временного счета и расходования средств избирательного фонда влечет за собой отмену решения о регистрации кандидата.

В ЦИК также напомнили, что законодательство запрещает проводить предвыборную агитацию: государственным органам, органам местного самоуправления и их должностным лицам при исполнении служебных обязанностей; военнослужащим, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов и судьям; членам избирательных комиссий; религиозным объединениям; иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юрлицам и международным организациям.

Что касается кандидатов, то агитация осуществляется тремя основными способами: через СМИ; путем проведения публичных предвыборных мероприятий, личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями; путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

В пресс-службе отметили, что при проведении публичных предвыборных мероприятий допускается бесплатная раздача печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании. Все остальное: предоставление избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег либо обещание предоставления таковых - признается ненадлежащей предвыборной агитацией, проведение которой запрещается.

С момента объявления выборов кандидатам, политическим партиям, а также от их имени или в их поддержку любым физическим и юридическим лицам запрещается проведение благотворительных мероприятий, за исключением организации зрелищных и спортивных мероприятий.

Запрещаются изготовление агитационных печатных материалов за пределами территории Республики Казахстан, распространение анонимных агитационных материалов.

Местные исполнительные органы совместно с соответствующими избирательными комиссиями определяют места для размещения агитационных печатных материалов для всех кандидатов и оснащают их стендами, щитами, тумбами. Агитационные печатные материалы размещаются на условиях, обеспечивающих равные права для всех кандидатов. При этом в кандидаты вправе вывешивать агитационные печатные материалы в иных местах с разрешения собственника соответствующего объекта.

Также в пресс-службе проинформировали, что в 2018 году в Конституционный закон "О выборах" внесены существенные изменения и дополнения по вопросам предвыборной агитации через СМИ и приняты соответствующие постановления ЦИК. В частности, определены Правила и условия проведения предвыборных дебатов, которые должны быть равными и не создавать преимуществ тому или иному кандидату или политической партии.

В свою очередь, утвержденные правила и объемы выделения средств кандидатам для выступления в СМИ гарантируют равное выделение денежных средств. Каждому кандидату предоставляются средства на 15-минутное выступление по телевидению, 10-минутное выступление по радио и на публикацию в печатных изданиях двух статей. Кандидаты самостоятельно перераспределяют объем публикаций в печатных и/или сетевых изданиях, теле-, радиоканалах в рамках выделенных им государством средств для выступления со своими предвыборными программами.

Также в соответствии с требованиями законодательства опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РК, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде ЦИК с приложением копий соответствующих документов. Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосований в поддержку кандидатов либо политических партий в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования распространяется теперь и на сеть Интернет.

Лица, проводящие опросы, не должны использовать интернет-ресурсы, социальные сети и мессенджеры для опубликования результатов в запрещенный для этого период. Эта норма предусмотрена для того, чтобы не допускать манипулирования общественным мнением, в частности, путем создания и распространения фейковых сообщений в сети Интернет.

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