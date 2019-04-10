Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня (ВИДЕО)

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в ходе видеообращения к народу, передает Kazakhstan Today.

"В соответствии с Конституцией страны я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года. Я советовался по этому вопросу с Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, консультировался со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал сове решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий", - заявил Токаев.





Он отметил, что "решение о досрочных выборах важное и необходимое".

Благодаря Елбасы мы построили успешное, авторитетное в мире государство. Казахстан занял достойное место в международном сообществе. С нашей страной считаются во всем мире. Сейчас все мы переживаем исторический момент. Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке, в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества", - сказал глава государства.

С момента вступления в должность президента я выезжал в поездки по регионам, знаю настроения людей. Встречаюсь с интеллигенцией, трудовыми коллективами, представителями бизнеса, инвесторами, международными деятелями. Мой вывод: мы идем правильным курсом. Наш мудрый народ един. Государство, как высшая ценность нашей Независимости, незыблемо. Поэтому, твердо считаю, досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми. Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития необходимо снять любую неопределенность", - сообщил он.

Токаев отметил, что обстановка в мире быстро меняется и далеко не в лучшую для нас сторону. "Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегии Елбасы. Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах", - сказал президент РК.









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