ЦИК ожидает приезд на внеочередные выборы президента РК около 1700 международных наблюдателей

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан утвердила постановления об организации проверки соответствия кандидатов в президенты законодательству и об организации деятельности иностранных наблюдателей и аккредитации представителей зарубежных СМИ, передает Kazakhstan Today.

Оба проекта постановлений представила член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Зауреш Баймолдина.

Она сообщила, что, согласно Конституции, граждане РК имеют право избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в республиканском референдуме. Не имеют право быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

"Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин РК по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам в президенты Республики", - сказала Баймолдина.

Не может быть кандидатом в президенты: лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Отмечается, что для избрания президентом гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет, а также обладать активным избирательным правом.

Соответствие кандидата в президенты предъявляемым к нему Конституцией и настоящим Конституционным законом требованиям устанавливается ЦИК в течение пяти дней с момента представления выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата вместе с заявлением кандидата о согласии баллотироваться и документом, удостоверяющим внесение кандидатом избирательного взноса", - отметила Баймолдина.

По ее словам, на внеочередные выборы президента Казахстана, назначенные на 9 июня, ожидается приезд до 1700 международных наблюдателей.

"Могу сказать приблизительно, исходя из данных по прошлым электоральным кампаниям. На президентских выборах в 2015 году было 1024 наблюдателя. Мы ожидаем более тысячи, и, наверное, будет 1600-1700 максимально. Вы знаете, что ситуация в этом году у нас нестандартная, интерес может быть гораздо больше к нашим выборам", - сказала она.

Зауреш Баймолдина напомнила, что в прошлом году в Конституционный закон "О выборах" внесена новая норма о том, что наблюдателей иностранных государств и международных организаций вправе сопровождать переводчик. Эта норма также закреплена постановлением Центризбиркома.

Наблюдатели иностранных государств и международных организаций аккредитуются при ЦИК по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Таким образом, представитель иностранного средства массовой информации может осуществлять наблюдение за выборами при наличии удостоверения об аккредитации, выданного МИДом", - сказала она.

Баймолдина отметила, что 10 апреля 2019 года был утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года. Исходя из его положений был установлен срок аккредитации. Согласно постановлению, проведение аккредитации заканчивается в 18.00 по местному времени за пять дней до дня голосования, то есть 3 июня 2019 года.

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