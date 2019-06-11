Генпрокуратура выявила 19 нарушений на выборах президента РК

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Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура РК зафиксировала 19 нарушений выборного законодательства в день голосования на выборах президента, передает Kazakhstan Today.

Заместитель генерального прокурора Болат Дембаев сообщил на брифинге в столице, что "в целом день голосования, как и вся электоральная кампания, проходит в спокойной обстановке", пишет Kazpravda.kz

При этом в городах Нур-Султане, Алматы, в Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях установлено 19 нарушений выборного законодательства: незаконная агитация, выдача гражданам на руки по несколько бюллетеней, сброс в урну по два-три бюллетеня, голосование на двух участках", - проинформировал Дембаев.

По его словам, по этим фактам прокуроры возбудили 18 административных дел.

12 - по фактам выдачи нескольких бюллетеней и 6 - по фактам голосования два и более раза или за другого избирателя. Все материалы направлены в суд. Члены избирательной комиссии, допустившие нарушения, отстранены", - пояснил спикер.

Также он сообщил, что виновные уже установлены и наказаны.

К примеру, в Кызылорде на избирательном участке №251 одному избирателю выдано пять бюллетеней. В отношении него прокурором возбуждено административное производство по статье 110 КоАП РК. Его оштрафовали на 25 МРП", - сказал замгенпрокурора.

Он подчеркнул, что привлечены к ответственности как члены комиссии, так и голосующие, и отметил, что на избирательных участках находились наблюдатели, доверенные лица, журналисты.

По данным Центральной избирательной комиссии РК, по республике голосование на участках закончилось в 20.00 и лишь в пяти регионах Западного Казахстана оно было завершено в 21.00 в связи с разницей во времени. Согласно информации, предоставленной областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 77,4% от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе: по Акмолинской области - 83,4%, по Актюбинской области - 84,9%, по Алматинской области - 89,0%, по Атырауской области - 71,2%, по Восточно-Казахстанской области - 84,9%, по Жамбылской области - 81,3%, по Западно-Казахстанской области - 66,3%, по Карагандинской области - 77,3%, по Костанайской области - 84,1%, по Кызылординской области - 81,6%, по Мангистауской области - 68,9%, по Павлодарской области - 81,2%, по Северо-Казахстанской области - 79,8%, по Туркестанской области - 84,8%, по Алматы - 52,2%, по Шымкенту - 67,6%, по Нур-Султану - 68,9%.

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