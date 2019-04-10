Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента Казахстана

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении внеочередных выборов президента Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
"Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года", - говорится в документе.
Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан поручено обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.
Правительству Республики Казахстан - принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.
Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента поручено обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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