Система Orphus

Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента Казахстана

09.04.2019, 13:34 6265
Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении внеочередных выборов президента Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 
"Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года", - говорится в документе.
 
Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан поручено обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.
 
Правительству Республики Казахстан - принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.
 
Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента поручено обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.
 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая