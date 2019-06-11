Около 500 человек задержали в Нур-Султане и Алматы в день выборов за участие в несанкционированных митингах

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В Нур-Султане и Алматы с мест проведения незаконных акций было доставлено в органы внутренних дел около 500 человек", - проинформировал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге в Центральной избирательной комиссии.
Он уточнил, что в столице пресечены попытки перекрытия оживленной дороги и создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи.
По словам Кожаева, полицейские действовали в строгом соответствии с законом и вели себя максимально корректно.
В целом, по данным МВД, голосование прошло в спокойной обстановке, к охране общественного порядка были привлечены 19 тыс. полицейских, 6 тыс. сотрудников служб по ЧС и волонтеры.
Напомним, 9 июня МВД опровергло распространяемую в соцсетях информацию о гибели участника несанкционированного митинга в столице. В свою очередь, Генеральная прокуратура РК зафиксировала 19 нарушений выборного законодательства в день голосования на выборах президента.
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