Около 500 человек задержали в Нур-Султане и Алматы в день выборов за участие в несанкционированных митингах

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Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Около 500 человек задержали в Нур-Султане и Алматы за участие в несанкционированных митингах в день выборов президента РК , передает корреспондент агентства.

В Нур-Султане и Алматы с мест проведения незаконных акций было доставлено в органы внутренних дел около 500 человек", - проинформировал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

Он уточнил, что в столице пресечены попытки перекрытия оживленной дороги и создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи.

По словам Кожаева, полицейские действовали в строгом соответствии с законом и вели себя максимально корректно.

В целом, по данным МВД, голосование прошло в спокойной обстановке, к охране общественного порядка были привлечены 19 тыс. полицейских, 6 тыс. сотрудников служб по ЧС и волонтеры.

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