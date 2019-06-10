МВД опровергло сообщения в соцсетях о гибели мужчины во время несанкционированного митинга в Нур-Султане

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел Казахстана опровергло распространяемую в соцсетях информацию о гибели участника несанкционированного митинга в столице, передает Kazakhstan Today.

Во время несанкционированного митинга в городе Нур-Султане пожилой участник упал в обморок. Сотрудники полиции, обеспечивавшие на месте охрану общественного порядка, вызвали врачей скорой медицинской помощи и до их приезда оказали нуждающемуся первую помощь. В результате мужчине стало легче, он самостоятельно в сопровождении врачей покинул место. Распространяемая информация о якобы гибели мужчины при задержании полицией нарушителей общественного порядка не соответствует действительности. Сотрудниками спецсредства в отношении граждан не применялись", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД предупредили, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 274 УК РК и отметили, что "по указанному факту принимаются меры по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности".

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