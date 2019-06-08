Генпрокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации в день выборов президента

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Казахстанцев призывают к участию в несанкционированных митингах во время выборов. Заместитель генпрокурора Булат Дембаев выступил с обращением по поводу данных рассылок, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях распространяются призывы к организации и участию в несанкционированных митингах 9 и 10 июня 2019 года", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В целях обеспечения общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения в Генпрокуратуре напомнили, что организация и проведение митингов регулируется законом "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан".

Такие публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения", - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что за призывы, организацию, участие в несанкционированных акциях наступает ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях. Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к ответственности по статье 400 Уголовного кодекса.

Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

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