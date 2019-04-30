Генпрокуратура выступила с обращением в связи с призывами к несанкционированным митингам 1 мая

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Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов выступил с обращением в связи с призывами к несанкционированным митингам 1 мая, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях и мессенджерах распространяются призывы об участии 1 мая в несанкционированных митингах. Генеральная прокуратура предупреждает, что в случае проведения таких акций, действия участников будут квалифицированы как грубое нарушение закона о порядке организации и проведения мирных собраний и митингов", - говорится в обращении, распространенном пресс-службой ведомства.

В Генпрокуратуре предупредили, что в случае несанкционированных митингов правоохранительные органы будут обязаны реагировать и принимать меры к нарушителям.

Кроме того, за призывы, организацию, участие в таких акциях наступает ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях. Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к ответственности по статье 400 Уголовного кодекса, напомнили в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

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