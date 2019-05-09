Генпрокуратура снова напомнила казахстанцам об ответственности за участие в незаконных митингах

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Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Генпрокуратура напомнила казахстанцам об ответственности за участие в незаконных митингах, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая текущего года в незаконных митингах. Генеральная прокуратура ранее предупреждала об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. Однако 1 мая текущего года некоторые граждане, игнорируя предостережения сотрудников уполномоченных государственных органов, вышли на незаконные митинги , за что они привлечены к административной ответственности. От их противоправных действий создалась угроза отдыху и спокойствию граждан", - отмечается в обращении заместителя генерального прокурора РК Булата Дембаева в порядке статьи 31 закона "О прокуратуре".

В связи с этим в ведомстве обратили внимание "на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов" и напомнили, что "виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом".

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генеральная прокуратура призывает не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны", - указывается в обращении Дембаева.

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