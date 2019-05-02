Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и Алматы в отделы полиции доставлено 80 участников незаконных митингов. При этом мирным участникам акций дали высказаться и не задерживали, заявили в МВД Казахстана.

1 мая в городах Нур-Султане, Алматы, Семее, Караганде и Актобе, несмотря на официальное обращение Генеральной прокуратуры, состоялись несанкционированные митинги и сборы граждан. Участникам акций была предоставлена возможность свободно и открыто выразить свою общественную позицию и мнение по социальным и другим проблемным вопросам", - сообщили в пресс-службе МВД.

Вместе с тем в ведомстве заявили, что в Нур-Султане и Алматы "отдельные из собравшихся вели себя агрессивно, допускали выкрики лозунгов запрещенной экстремистской организации "ДВК", нарушали общественный порядок".

В этой связи представители акиматов и прокуратуры разъяснили положения законодательства о порядке проведения мирных митингов, собраний и шествий. Но не все подчинились требованиям о прекращении незаконных действий.

После этого силами полиции были приняты меры к восстановлению общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате в столице и Алматы в отделы полиции доставлено 80 граждан. Их действиям будет дана правовая оценка в установленном законом порядке", - проинформировали в МВД.

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует гражданам не поддаваться на провокации и соблюдать требования законодательства Республики Казахстан.

Напомним, накануне Генпрокуратура выступила с обращением в связи с призывами к несанкционированным митингам 1 мая, распространяемыми в социальных сетях и мессенджерах. В ведомстве предупредили, что в случае проведения таких акций, действия участников будут квалифицированы как грубое нарушение закона о порядке организации и проведения мирных собраний и митингов.

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