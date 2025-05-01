В Алматы без горячей воды останутся жители одного из районов города

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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Праздники









Май порадует казахстанцев дополнительными выходными днями в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы. Всего казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 19 рабочих дней и 12 выходных дней.





1 мая, четверг, является выходным днем в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана.





7 мая - День защитника Отечества - праздничный день выпадет на среду.





9 мая - День Победы - праздничный день выпадает на пятницу.









В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.





В Астане в честь праздника состоится военный парад, посвященный 80-летию Победы.





В Алматы пройдет акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка") . 9 мая в 10.00 участники акции выйдут от Центрального парка на улице Гоголя, дойдут до улицы Зенкова, а затем войдут в парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Там они возложат цветы к Вечному огню.





В Казахстане живут 111 ветеранов Великой Отечественной войны. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 млн человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тыс. человек. Во время Второй мировой войны без вести пропало более 271 тыс. казахстанцев.

График работы ЦОНов и спецЦОНов на майские праздники





Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая. Субботние дни, 3 и 10 мая, будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.





ЦОНы будут обслуживать посетителей до 13.00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12.00, выдача документов - до 13.00.





С 1 мая меняется порядок работы мобильных бригад скорой медицинской помощи









В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности. Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года и не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.





По данным ведомства, вызовы 4-й категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.





Что изменится с 1 мая:





● мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования - с 8.00 до 20.00;





● вызовы 4-й категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;





● после 20.00 и в выходные дни все вызовы, включая 4-ю категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.





При этом в Минздраве отметили, что механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.





Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов - до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей, проинформировали в министерстве.





Новые авиасообщения





Depositphotos





Авиакомпания "SCAT" планирует открыть следующие новые авиамаршруты из аэропорта Шымкента:





- с 27 мая:





Шымкент - Будапешт (Венгрия), 2 рейса в неделю;

Шымкент - Мюнхен (Германия), 3 рейса;





- с 28 мая:





Шымкент - Сиань (Китай), 2 рейса;





- с 29 мая:





Шымкент - Каир (Египет), 2 рейса;

Шымкент - Шанхай (Китай), 2 рейса;

Шымкент - Сеул (Корея), 2 рейса;





- с 30 мая:





Шымкент - Урумчи (Китай), 2 рейса.





Авиакомпания "Эйр Астана" также планирует запустить ряд новых международных авиамаршрутов:





с 14 мая Астана - Дананг (Вьетнам), 2 рейса;

с 27 мая Атырау - Тбилиси (Грузия), 3 рейса;

с 28 мая Алматы - Ош (Кыргызстан), 4 рейса;

с 31 мая Атырау - Баку (Азербайджан), 3 рейса.





Авиакомпания Qazaq Air с 1 мая открывает новый международный авиамаршрут Астана - Туркестан - Самарканд с частотой 2 рейса в неделю.





Авиакомпания Fly Arystan планирует открыть с 18 мая авиамаршрут Алматы - Инин (Кульджа), 2 рейса.





Кроме того, с 14 мая 2025 года авиакомпания "Indigo" планирует открытие нового направления по маршруту Астана - Дели. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа А-320/321.





Образование









В мае в школах заканчивается четвертая четверть. Последний звонок в школах Казахстана состоится 25 мая.





Сроки проведения выпускных экзаменов изменились в Казахстане





Минпросвещения РК изменило сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.





Утверждены следующие сроки итоговой аттестации:





для учащихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 10 июня 2025 года;

для учащихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 16 июня 2025 года.





Для учащихся 9-х (10-х) классов:





письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;

письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2025 года;

письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;

письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 10 июня 2025 года.





Для учащихся 11-х (12-х) классов:





устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;

письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 4 июня 2025 года;

письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 9 июня 2025 года;

письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 12 июня 2025 года;

письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 16 июня 2025 года.





Дорога в обход Тараза станет платной





Согласно приказу Минтранспорта, с 5 мая 2025 года проезд по обходной дороге города Тараза станет платным для автобусов и грузовиков.





Установить, что участок Обход Тараз километр 477+050 - 534+050 (А-2) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Обход Тараз используется на платной основе. Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: через город Тараз", - говорится в приказе.





Протяженность платной дороги составляет 57 км.





Минэнерго РК планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа





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Запрет намерены ввести сроком на шесть месяцев с 14 мая 2025 года.





Погода в мае 2025 года









В мае заканчивается весенний период и осуществляется переход к лету. Характерным для мая является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.





По предварительным данным Казгидромета, в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей территории республики, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, в областях Жетысу и Абай.





Средняя за месяц температура воздуха ожидается +13, +20°С на большей территории республики, +21, +23°С - в юго-западной части страны, +7, +12°С на крайнем востоке и в горных районах юго-востока республики.





Количество осадков в мае прогнозируется меньше нормы на большей территории РК, около нормы - в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, на большей части Костанайской области, на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, на юге Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юго-востоке Алматинской области, в Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях.